Путин наголову разнес мечту сепаратистов Донбасса о сытой жизни с Россией

Сегодня свой рассказ начну с цитаты. Потому что просматривая новости из ОРДЛО и россии, сразу вспомнила именно ее, так и пою целый день: "Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не та. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта".

Только я бы немного заменила слова – "Мечта приходит к нам порой не та" – это лучше всего описывает настоящее ОРДЛО.

Как вы же догадались, новости о том, как сбылись мечты критического большинства жителей Луганской и Донецкой областей "пожить в России", "пожить по-русски" и "обратно в ссср", и что это дало.

"Пожить по-русски" – это была величайшая мечта критического большинства жителей отравленного российской пропагандой Востока Украины.

Подчеркну – не всех, а именно критического большинства. Что же получилось? Я об этом рассказываю уже 11-й год. Ибо это самый страшный социальный эксперимент по массовому осуществлению мечтаний или массовому психическому нарушению.

Жизнь жителей ОРДЛО, добровольно оставшихся под оккупацией россии, должна быть описана не только в блогах, но и в книгах по психологии, социологии, у мотивирующих как пример того, как не стоит делать, как не стоит и мечтать о прошлом, и что желание вернуться в прошлое, это самое худшее, что может сделать человек.

Перечеркнуть свою жизнь ради иллюзии, это просто какое-то массовое самоубийство, поэтому я много пишу об этом социально-психологическом феномене.

Жить в лучшие времена, жить в развитом, промышленном секторе с наибольшими зарплатами и шикарнейшим соцпакетом и променять все это на полную деградацию и упадок. Интересная мечта.

Когда летом все социальные группы луганчан и дончан были забиты вопросами, где лучше отдохнуть за границей, какие путевки дают на шахтах в санатории Крыма. Когда-то это до войны. А до войны это до 2014 года.

Сейчас во всех соцпабликах ОРДЛО один вопрос: отдаст ли задолженность по зарплате очередной обанкротившийся российский "инвестор", бросил шахты и задолжал шахтерам за полгода зарплаты.

Когда-то мы, проукраинские жители Донбасса, кричали, что россия уничтожит здесь все, потому что ей не нужны шахты, а шахты не выживут без дотаций из Государственного бюджета Украины.

Нам смеялись в глаза, потому что критическое большинство людей жило в симулякре "Донбасс кормит всю Украину".

На самом деле все их бесплатные путевки и отдых платил каждый гражданин Украины, потому что деньги на это брались из дотаций из Государственного бюджета Украины.

Не слушали. Мечтали. Потому что в их мечтах у них было все – даже бесплатные магазины, где им по приказу путина бесплатно выдавали ящики пива и водки.

Не слушали ни одного аргумента, хотя рядом была заброшена полуразрушенная Ростовская область, где были закрыты все шахты, высокий уровень безработицы, груды мусора и груды голодных людей возле мусорных баков. Глатали "обратно в ссср" и "пожить по-русски", хоть репни.

Как это, что это, объясняли каждый по своему ладу, знанию, усмотрению. Поэтому каждый рисовал свой идеальный мир, который он мечтал построить в Донбассе. Каждый создавал себе удобный симулякр. Но как создавал, это не просто мечты, это были действия. В том числе и государственная измена, и убийства, и насилие.

Что ж, всего 10 лет и мечты пожить "по-русски" в "нашей маленькой угольной швейцарии", тихонько уменьшились до уровня "хотя бы отдали зарплату".

В 2014 году шахтеры брали в руки российское оружие, чтобы "защитить наши шахты от бандеровцев", а произошло не так, как описывала российская пропаганда. Пришли россияне и уничтожили шахты.

В 2014-м критическое большинство жителей Донбасса мечтало о том, что пути даст им все бесплатно: свет, газ, воду, бензин. А еще сделает пенсии больше, чем у россиян. И жить на Донбассе будут лучше, чем россияне. И жизнь будет справедливой, потому что все будет для людей.

Каждый рисовал свою воображаемую страну мечтаний, но почему-то все эти мечты начинались с "забрать и поделить" и "путин все даст".

Мы спрашивали, почему же пути даст именно вам, почему он столько лет не сделал бесплатными газ, свет, воду, бензин для россиян. Ответ просто поражал - "Донбасс важен для путина, то он заплатит нам за измену Украины", потому что россияне, то третий сорт, а донбасяне первый и уникальный.

Что ж, наверное, предателей нигде не любят, потому что путин все сделал, чтобы уничтожить Донбасс.

Свет, газ, вода, бензин – все подорожало в ОРДЛО. Это вторая тема обсуждений в соцсетях.

Ну, это полбеды. Потому свет здесь есть не всегда, теперь интернет под контролем, регулируется не только скорость, но и сайты, куда заглядываешь.

Так если свет, вода, интернет почасово, или же их совсем нет, то безразлично, в какую они цену.

Кроме воды, в ОРДЛО нет врачей. На больницу может быть один-два врача с образованием, и не факт, что диплом не куплен в Ростове в 90-е.

Теперь ОРДЛинцы кричат, что не этого хотели. Как не этого? Это же и есть мечта "пожить по-русски" и "пожить в ссср".

Это так по-советски: стоять днями, неделями, месяцами в очередях в больницу. Да и после очереди получить матерные слова, пренебрежение, низкое качество услуг и лечение.

Все дорого, цены не контролируют, а предпринимателей мало расстреливают – это третья топ-тема разговоров.

Это пишут письма – обращение путина. Это любимое "на деревню дедушке" с обязательным "путин хорош – бояре плохие".

Ну и на фоне "отдайте зарплату, изверги" фоном идут разговоры о том, что работы и зарплаты нет только для местных, а вот для буро-афганце-талибо-кадырков есть все.

Все больше разговоров, что жизнь в ОРДЛО, это жизнь в аду, потому что рядом бешеные люди, имеющие психические нарушения, вокруг мир без перспектив, что ОРДЛО – это уже гетто, лагеря, ограничения, полное отсутствие прав, но фоном идет "в Украине еще хуже" – это как успокаивающее. Вот, точь-в-точь, как в СССР "а в Африке негры голодают", а в Америке бомжи под мостом".

Вот вам и "мечта приходит к нам порой не та". Мечтали украинцев в гетто, а гетто построили себе.

А вот о "все хорошем не забывается" и здесь не все в лад с песней. Забывает. Скажу больше, жители ОРДЛО принципиально не вспоминают о всем хорошем, что было при Украине, в мире, без оккупации. Любое упоминание "а вот при Украине" вызывает безумную ненависть и раздражение.

Вот снова в ОРДЛО крики, шум, потому что снова растут цены на энергоносители, и это на фоне задержки заработной платы на полгода, и возвращение дефицита, как продуктов питания, так и специалистов. Кричат – "почему путин не регулирует, почему так дорого, почему нет контроля"…

Сотни "почему" на которые ответ только один: потому, что надо мечтать о будущем, а прошлое надо вспоминать с уважением, как учителя, и не было там в сррр чего-то такого, за что нужно умирать, чтобы вернуть.

Выжав из ОРДЛО все, пути просто списали его со счетов.

Скорее всего, эта земля будет полностью путинизирована, то есть заселена россиянами или даже талибами. Ибо речь уже идет о принятии в ОРДЛО беженцев из Палестины и почему-то из Афганистана. Это тоже чьи-то мечты, и они должны сбываться. Знаю много людей, которые живут в невероятных условиях, но мечтают, чтобы все исчезло и обратно в свой иллюзорный "ссср".

Что ж, вот вам многомерный пример, как сбываются мечты, если мечтаешь о возвращении в прошлое. Так можно добираться до пещеры и динозавра.

Отключение света в ОРДЛО кстати восприняли с пониманием. Конечно, Украина виновата, потому что не поменяла столбы, не натянула провода. Отсутствие воды здесь просто, как день: виновата Украина, потому что (сто пятьсот причин).

Шахты позакрывали… Конечно, жители ОРДЛО обвиняют Украину, потому что не покупает уголь у "молодых республик", потому что завидует, что у них все папрастому.

Интернета нет? – так не очень-то хотели. Конечно же, Украина виновата, потому что спутники выкупала, не пускает интернет волны со своего неба в небо ОРДЛИнии.

Не поверите, все, что не нравится жителям ОРДЛО в своей жизни, они оправдывают тем, что в этой вине мы, украинцы, оправдывают россию "не сразу строилась москва" и мечтают "пожить хоть когда-нибудь".

И вот, что хочется сказать напоследок: в СССР интернета не было, как и света, потому что СССР – она имеет большой срок существования, то надо же было в мечтах указывать, в какое СССР хотели бы вернуться жители Донбасса – в СССР 1930-х годов или в 1937, или в 1960-е.

Не было в СССР многого: и врачей хороших, и специалистов профильных, и стоматологи были "интересны", и смертность была страшна, ведь бабы в поле рожали.

Поэтому жителям ОРДЛО нужно привыкать к "без газа, без нас, без вас". То есть без Интернета, без света, без воды, без работы, без цивилизации, без дорог, без врачей. Там где россия, там нет цивилизации. Только смерть!