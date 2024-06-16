Путин хочет захватить часть Украины, называя это мирным планом

Заявление президента России В. Путина о возможности мира в Украине, сделанное в Москве накануне саммита в Швейцарии, имеет несколько целей. Путин тщетно пытается перехватить инициативу, отмечая, что прекращение войны в Украине зависит только от Москвы. Российский президент цинично обвиняет Украину в развязывании войны и, что якобы Киев не хочет мира, в то время как вроде бы Россия борется с мировым злом, западным неоколониализмом и хочет окончания войны. В преддверии Саммита российские СМИ объявили Украину едва ли не центром неоколониальной экспансии на многие страны глобального юга, в том числе на постсоветские государства. Кремль таким образом пытается отвлечь внимание этих стран от осознания опасности реальной угрозы вмешательства России в их дела, включая попытки осуществления государственных переворотов. Эти страны, особенно слабые в военном и финансовом плане, могут реально стать следующей добычей России. При этом ряд стран Африки и Латинской Америки могут использовать Москву как плацдарм для вытеснения западного влияния в этих регионах.

Выступление Путина свидетельствует, что российские власти находятся в плену своих геополитических имперских иллюзий. Путин и российские власти в целом мыслят категориями империалистических войн 19 в., нагло требуя четыре области Украины. В действительности Россия пытается захватить богатые природные месторождения Украины и ресурсы на сумму 10 триллионов долларов. Москва желает установить контроль над запасами плодородных украинских чернозёмов, тем самым спровоцировав недостаток продовольствия в планетарных масштабах, прежде всего, для стран "глобального Юга", а попытка Кремля установить контроль над крупными украинскими городами означает не что иное, как формирование плацдармов для дальнейшей территориальной экспансии. Требование к Украине отказаться от территориального суверенитета является наиболее опасным прецедентом. С такими требованиями Москвы может столкнуться любое государство мира, поэтому деструктивная практика должна быть решительно прекращена международным сообществом.

Выступление Путина также стало сигналом для мобилизации российского общества на войну "до победного конца", "полной капитуляции Украины и Запада". После введения последних жестких санкций США и Великобритании Путин пытается сохранить лицо и показать силу своим соратникам. Поэтому максимализация требований по захвату украинской территории стала намерением показать своему окружению, союзникам и сателлитам попытку России стать третьим "геополитическим полюсом". И в этом смысле заявление Путина практически не оставляет выбор российским элитам. Только продолжение войны в Украине и сплочённость вокруг президента. Отвергая предложения мирового сообщества, глава Кремля обрекает Россию на дальнейшую изоляцию от внешнего мира, санкции, деградацию жизненной среды в целом, бессмысленную гибель сотен тысяч россиян для реализации маниакальных планов по созданию великой России.

"На самом деле все предложения кремлёвского диктатора по прекращению войны в Украине не что иное, как ультиматум", - заявил президент Украины Владимир Зеленский. Путин не остановится и продолжит свое наступление даже тогда, когда его требования по прекращению огня будут выполнены. При этом украинский президент обратил внимание на то, что в своих "предложениях" о мире кремлёвский диктатор хочет, чтобы Украина отдала России не только оккупированные территории, но и те, которые россияне не смогли захватить. По его мнению, все слова Путина являются "новой волной русского нацизма". Кремлёвский диктатор хочет, чтобы в Украине состоялась денацификация и демилитаризация, а русскоязычные граждане получили особые права. При том, что Россия является наиболее милитаризированным государством в мире, где царит пропаганда российского фашизма – рашизма, а миллионы украинцев в РФ не имеют ни одной школы или даже классов по изучению родного языка, уже давно закрыты все немногочисленные украинские библиотеки. Отреагировал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что не Украина должна отводить войска с украинской территории, как того требует Путин, а Россия должна вывести свои войска из оккупированных украинских земель. При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "российский диктатор Путин не в состоянии выдвигать требования к Киеву по прекращению войны. Путин не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для установления мира".

Путин сделал очередной ряд манипулятивных заявлений с целью ввести в заблуждение международное сообщество, взорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН. Абсурдна попытка Путина выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения, начатой ​​им войны, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН. Все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и ничего нового в этих очередных заявлениях нет. Его предложение настолько странное, настолько нереалистичное, что оно, вероятно, приведет к противоположному, потому что участники мирного саммита сильнее сплотятся в противовес российским целям. В то же время показательно время заявления. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Россия боится подлинного мира.