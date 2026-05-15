Путин давит на газ, хотя впереди уже бетонная стена

Обещал после парада написать, какие сценарии возможны на ближайшее будущее.

Описание правильно было бы делать следующим образом: 1. Положение дел. 2. Стратегии сторон. 3. Сценарии.

Однако описывать положение дел не буду, потому что кто следит, тот и так все знает, а кто не следит, тот все равно не верит чужим оценкам.

Стратегии сторон остаются неизменными с осени.

Стратегия России состоит в том, чтобы продолжать давить на Силы обороны Украины с целью медленного продвижения любой ценой; продолжать давить на украинское общество кинетически и информационно с целью распространения уныния и желания капитулировать; продолжать запугивать европейцев с целью вынудить прекратить поддержку.

Стратегия Украины заключается в нейтрализации вражеских усилий во всех доменах и в усилении ударов по самому болезненному месту империи - по кошельку, имея целью уменьшение нефтяного экспорта и добычи.

Стратегия США состоит в том, чтобы отвлечься от невыгодной для себя российско-украинской истории и сфокусироваться на более важных театрах действий.

Стратегия Европы состоит в выигрыше времени для развертывания производства и вооруженных сил. Тот факт, что США не будут защищать Европу, уже принят как база.

Стратегия Китая состоит в том, чтобы ждать. Китай все устраивает: Россия ослабляется, США изолируются от Европы, все идет по плану.

США не могут и не хотят давить на Россию. Китай может, но при условии, что США сильно попросят; а США не будут просить, потому что Китай за это потребует слишком высокую цену.

Россия не может и не желает остановить войну. Не хочет, потому что российское руководство еще верит в успех своей стратегии: еще немного, и Украина посыплется. Не может, потому что:

нет денег на перевод экономики на гражданские рельсы,

не может лишить высшие элиты заработков на войне,

нечего показать населению как победу,

нет решения, куда девать армию лузеров, которых нельзя возвращать домой в случае мирного соглашения, потому что разнесут россию на куски, как в 1917 году.

В прошлом году Путин последовательно отвергал все предложения красивого выхода. Теперь уже красивых выходов не осталось. Путь всего один, вперед, в бетонную стену на полной скорости.

Это означает, что Россия будет продолжать войну, сколько сможет, и прекратит тогда, когда не сможет. Простыми словами: есть деньги – есть война, нет денег – нет войны.

Вечных войн не бывает, ресурсы окончены, дно уже видно.

Так что особого разнообразия сценариев нет. Заявлением о необходимости отступления ВСУ из четырех областей Путин показал, что не вступил в контакт с реальностью.

Российская экономика летит вниз. До земли далеко, значит, полет нормален. По всем показателям летом нужно конфисковывать депозиты населения. Дед не может меньше стрелять, поэтому вы будете меньше есть.

Голодных бунтов на россии не ждите. Все сценарии возможных изменений связаны с расколом элит. Такова уж русская традиция, тропозависимость истории.

Следующие новости будут не раньше августа. Я особо ничего не ожидаю, но это традиционно сложная луна для России. Если ничего не будет (а, скорее всего, ничего не будет), то дальше в ноябре.

Праздник близится. В то же время следует отметить, что Божьи жернова мелют очень медленно, но неотвратимо.

Черные лебеди бывают, но делать на них ставку неуместно.

Важно нам самим не упасть. Напомню: у нас есть поддержка Европы в достаточном объеме и не очень зависим от США. Наши слабости в основном внутренние.

Держите собственный чердак упорядоченным, а крыша крепко закрепленной.