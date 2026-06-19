Путин дал приказ посадить старого друга. Что происходит?

В Петербурге громко задержали Илью Трабера, одного из самых влиятельных экс-бандитов, а сейчас совладельца всех возможных бизнесов – от местного порта до нефтеперевалки.

Илья Трабер (1950 г.р.) был неприкосновенным. Вышел из тамбовской группировки, но довольно рано понял, что бизнес лучшее прикрытие для бандитизма, чем наоборот, и уже в конце 90-х стал очень непубличным бизнесменом.

Стоит сразу отметить: в свое время Песков признал знакомство Путина с Трабером и он – едва ли не единственный выходец из криминального мира, знакомство с которым официально подтверждено Кремлем (Пригожин здесь не считается, в уголовном плане он был никем по сравнению с Трабером). Еще одна маленькая деталь: руководители Газпрома и Газпрлмнефти Миллер и Дюков частично могут считаться "питомцами" Трабера.

Как бы то ни было, но Трабер никогда не лез в политику и публичность. Он, похоже, прекрасно понимал свое место в политической иерархии путинской России и соблюдал определенные правила игры. И здесь его задерживают представители центрального (московского) офиса ФСБ за убийство депутата Выборгского горсовета с которым, похоже, Трабер не поделил определенные бизнесы. Отмечу – Москва, похоже не доверявшая петербургским чекистам и дело вели без них. Итак, что это значит?

1. Задержание такого уровня не могло не быть санкционированным самим Путиным. Убитый депутат не входил в круг каких-то влиятельных, с точки зрения Путина людей, а потому мы можем выдвинуть две версии того, а что же произошло.

- первая версия – политическая. Трабер мог в узком кругу позволить себе какую-то критику режима и кто-то из руководителей ФСБ продемонстрировал раскрыть "заговор" Путину.

- Вторая версия сугубо экономична. Кто-то из руководителей ФСБ сумел донести до Путина, что Траберу нужно убрать, а его активы через национализацию отдать в правильные руки. Просто для понимания: помимо всего прочего, его предприятие является основным в перевалке белорусского калия.

- Нельзя исключать, что эти две версии либо уже объединены в одно целое, либо уже скоро будут объединены.

2. Кто в ФСБ мог совершить подобную вещь? Версий есть две. Или первый заместитель руководителя – Королев или же руководитель военной контрразведки, человек Сечина Ткачев. Дело в том, что в ФСБ сейчас существует тривластие, когда сразу три человека имеют свои вертикали (кроме двух вышеназванных есть еще руководитель ФСБ Бортников).

Собственно почему важно, кто стал автором посадки Трабера? Ответ на этот вопрос будет означать, что именно этот человек является одним из главных претендентов на место Бортникова, который, похоже, всерьез собирается на пенсию. Также это говорит о реальном влиянии этого человека на процессы внутри структуры с одной стороны и непосредственно на Путина с другой.

3. Что нам по этому?

– если политическая версия будет правдивой, это будет означать, что паранойя Путина реально усиливается, а посадка Трабера – сигнал всем элитам: даже в банях мы вас прослушиваем и знаем о ваших замыслах все. В конце концов даже если политической версии и нет, большая часть элит будет верить в ее существование.

– Если же это сугубо экономическая история – это станет глобальным испугом для всех. Если забирают все у Трабера, то могут унести и у кого-либо.

Проще говоря, это дело испугает российские элиты и еще больше уверит их в том, что их главная проблема – Путин. Это не значит революцию. Это означает, что при малейшей возможности элитарные перейдут на сторону тех, кто имеет шанс сменить Путина.