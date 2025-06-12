Путеводитель по острову Иския, Италия. Исследуйте целебный остров с его лучшими пляжами и вкусными остановками.

Я не заметил слона. Так было и с удивительным островом Иския в Италии, который долгие годы оставался в тени известных Капри и Прочиды. Возможно, так было задумано, а может быть, и нет, но теперь этот вулканический остров сияет как одна из главных жемчужин Италии на побережье Амальфи.

Сегодня драматические склоны этого крепостного острова наполнены оздоровительными термальными спа, славящимися своими лечебными свойствами далеко за пределами итальянского "сапога". Связанный с побережьем Амальфи пейзажным мостом остров все еще частично (преимущественно) находится под властью колоритных местных итальянцев, которые не готовы менять свой ежедневный распорядок ради толп туристов, разве что построить на этом маленький бизнес. И это делает остров гораздо более красочным и удивительным, чем другие.

Вы можете прогуливаться по модным ресторанам и открывать для себя дикий культурный остров, чтобы почувствовать местную кухню на собственном опыте. Покупать брендовые вещи или изделия местных мастеров – выбор за вами, но на острове у вас будет отличный ассортимент и ценовой диапазон.

Термальные спа обеспечивают комфорт и целостность восстановления, а местные термальные парки предлагают доступность процедур для многих. Вы можете смело отправляться в отпуск на остров Искья всей семьей. Местные развлечения и выбор заведений подходят для всех возрастов. Лучшее время для отдыха на острове Искья, Италия – с апреля по октябрь, но благодаря горячим источникам вы получите отличный отпуск в течение всего года.

Дорога в Италии – это уже путешествие и начало отпуска. Источник: Photographer Nati/Pexels Дорога в Италии – это уже путешествие и начало отпуска. Источник: Photographer Nati/Pexels

Дорога к острову Иские

В высокий сезон самый удобный способ добраться до Искии – это лодка, которая отправляется из Неаполя. Путешествие занимает всего час, а дополнительно вы получите роскошную прогулку на лодке.

Два других пункта, откуда можно добраться до Искии, – это Прочида и Капри.

Панорамные виды, термальные бассейны и лучшие рестораны ждут вас на острове Искья в Италии. Источник: Studio Voyager/Pexels Photographer Панорамные виды, термальные бассейны и лучшие рестораны ждут вас на острове Искья в Италии. Источник: Studio Voyager/Pexels Photographer

Известные курорты на острове Иские

Выбирая между Иския Порто и Искии Понте, учитывайте свои цели. В то время как Иския Порто – это более тихая часть острова, где можно ощутить итальянский дзен, Иския Понте наполнена всеми сладкими приманками отпуска как для семей, так и для любителей ночной жизни. Песчаные пляжи и густые каштановые рощи Искья Понте предлагают множество возможностей для тех, кто хочет исследовать остров вне пикового сезона, а также предоставляют широкие возможности для велопрогулок и пеших походов.

Место, которое обязательно стоит посетить на острове – это залив Картаромана. Здесь термальные источники, бьющие из-под земли, создали чудесные целебные оазы вдоль побережья. Рядом расположен термальный парк Eden Gardens. И, конечно, Арагонский замок, символически украшающий большинство сувениров с острова Иския, станет отдельным незабываемым опытом вашего отпуска.

Город Казамиччола (Casamicciola)

Очень популярное и спокойное место для отдыха на острове Искья, Италия. Местные термальные источники сгруппированы в парке Castigliene Gardens. Это первоклассный курорт, который входит в ТОП самых популярных мест для оздоровления на острове Искья.

Город Лакко Амено (Lacco Ameno)

Наименьшее убежище на острове Иския в Италии. Его красочные здания привлекают любителей живописных интимных прогулок вдоль церкви Santa Restituta в местный археологический музей. В городе также есть собственный термальный парк Negombo Gardens, который предлагает оздоровление для тех, кто хочет уйти от толпы.

Город Форио (Forio)

Идеально подходит для тех, кто ищет широкий спектр развлечений для всех возрастов. Это самый большой пункт на острове, наполненный ресторанами, барами, развлекательными заведениями и, конечно, непревзойденным термальным парком Poseidon's Gardens.

Рыбацкая деревня в Серрара (Serrara)

Морское убежище прямо посреди толпы. Как это? Романтика села, омытого волнами, создает локацию, где вы можете как слиться с толпой, так и остаться наедине со своими мыслями и чувствами. Здесь можно бесконечно бродить по узким улочкам, открывая уникальные миниатюрные лавочки и места, где можно перекусить местной кухней. Зона с термальными парками Tropical и Apollo and Aphrodite позволяет наслаждаться уникальными качествами острова с экономией на проживании.

Рекомендации для комфортного отдыха на острове Искья, Италия

Конечно, выбор жилья – от местных предложений до роскошных курортов – позволяет найти оптимальное соотношение цены и качества. Однако организованные курорты предоставляют возможность наслаждаться разнообразными активностями, не отходя далеко, смаковать лучшие блюда острова в ресторанах со звездами Мишлен и получать экспертные рекомендации по оздоровлению, включая индивидуальную программу, в зависимости от ваших потребностей.

Там, где скалы встречаются с морем на острове Искья, Италия. Источник: https://www.booking.com/ Там, где скалы встречаются с морем на острове Искья, Италия. Источник: https://www.booking.com/

Albergo della Regina Isabella

История этой замечательной гостиницы на острове Искья поражает. Чарли Чаплин, Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Кларк Гейбл и оперная дева Мария Каллас были давними гостями этого оздоровительного оазиса. Уединенное расположение с удивительными видами на залив позволяет повысить приватность и наслаждаться всеми возможными преимуществами отпуска на острове.

Единственное, что осталось неизменным в спа – это его гипертемпературные лагуны (и это прекрасно); все остальное эволюционировало со временем, приобретая модный вид и включая множество современных технологий омоложения и оздоровления в водные и грязевые процедуры. Здесь вы почувствуете полное обновление, начиная с уровня энергии. Ресторан со звездой Мишлен также будет способствовать вашему оздоровлению, насыщая организм полезными витаминами и минералами.

Комфортное убежище на острове Искья в Италии среди стен замка. Источник: https://www.booking.com/ Комфортное убежище на острове Искья в Италии среди стен замка. Источник: https://www.booking.com/

Albergo il Monastero

Проживание в стенах замка само по себе позволяет воображению разгуляться. В этом стильном и роскошном курорте можно оздоровиться, наслаждаться и исследовать многочисленные произведения искусства, смело разбросанные по территории. Номера для проживания были когда-то кельями монахов, и их стены сохранились. Вы не получите большого пространства, меблированного просто, но помните, что это место создано для сохранения ощущения уникальности и историчности. Ресторан с террасой под многоугольными навесами предлагает потрясающий вид на залив, где пейзажная терапия является мощным оружием, с которым вы можете победить все отпечатки суетливой жизни.

Атмосфера термальной Искии и воплощение фантазий в Италии. Источник: https://www.booking.com/ Атмосфера термальной Искии и воплощение фантазий в Италии. Источник: https://www.booking.com/

Mezzatorre Hotel

Роскошь в роскоши. Под руководством Марии-Луизы Шио отель преподносит счастье до идеалистических высот, наполняя его смыслом, вкусом, цветом и даже ароматом. Со всем, что предлагает отель, нет необходимости выходить за его пределы, чтобы осуществить свои желания по поводу итальянского отпуска. Оздоровляйтесь в термальных водах, увлекайтесь видами, наслаждайтесь кулинарными творениями ресторана – вы точно захотите вернуться еще. Поднимитесь на вершину скалы, чтобы почувствовать сторожевую башню XVI века; ее мавританский стиль привлекает многих из противоположного берега. Остановитесь здесь для уникального проживания и наслаждайтесь заливом Неаполя на восходе и закате, не отрывая взгляда в течение дня.

Что делать на острове Искья в Италии.

Наполните свой маршрут вдохновляющими впечатлениями, но не пытайтесь втиснуть все в одну поездку – невозможно.

Крепость Кастелло Арагонезе – известная достопримечательность Италии. Источник: https://ru.wikipedia.org/ Крепость Кастелло Арагонезе – известная достопримечательность Италии. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Посетить замок Кастелло Арагонезе

Окунитесь в историю этих ярких мест Италии с известным и популярным Castello Aragonese. Его стены и башни уходят в 474 году до н.э. Боже, как он выстоял? Благодаря Альфонсо Арагонскому, особую любовь к таким сооружениям в 1400-х годах, значительная часть крепости была раскопана и отреставрирована. Сохранившийся музей пыток ужаснет вас, но это наследие очень характеризует основателя крепости, Герона I. Откройте для себя собор Дель Ассунта. Его крипта XI века представит вам фрески Джотто. Выйдите за пределы стен крепости, и вы найдете современную ресторанную сцену, где террасы каждого заведения предложат вам панораму, достойную того, чтобы ее зафиксировать.

Прогулка на лодке

Чтобы по-настоящему исследовать остров и увидеть его поразительный объем со всех сторон, отправляйтесь на прогулочную лодку, пришвартованную вдоль скалистого побережья. Вы окажетесь в мире скрытых бухт, диких уединенных пляжей и рыбацких деревень, живущих своей собственной жизнью.

Термальные и минеральные источники

Вот за чем вы приехали. Если вы решите не останавливаться в курорте, где все уже организовано и включено, у вас будет все равно огромный выбор локаций для целебного восстановления. Только сначала определитесь с конкретной целью лечения, поскольку разные источники и парки могут специализироваться на разных недугах – от подагры до артрита. Среди более чем 100 источников, которые избивают из земли, найдутся места силы, которые готовы дать вашей семье шанс подзарядиться и обрести долгожданное счастье.

Vio Sorgeto – горячие источники, заключенные в каменные ванны, приветствующие всех, кто ищет всеобщего оздоровления.

– горячие источники, заключенные в каменные ванны, приветствующие всех, кто ищет всеобщего оздоровления. Poseidon Thermal Gardens – очень популярное место для купания и релаксации.

– очень популярное место для купания и релаксации. Negombo Hydrothermal Park и Sorgeto славятся своими омолаживающимися круглогодичными бассейнами и пышными садами, которые являются доказательством большого количества минералов, что вода приносит в грунт.

и славятся своими омолаживающимися круглогодичными бассейнами и пышными садами, которые являются доказательством большого количества минералов, что вода приносит в грунт. Kawaskura – уникальный парк источников, пробившихся в скале. Их лечебные свойства использовали еще древние римляне.

Giardini La Mortella

Ботаническое чудо, которое следует смаковать. Все чувства задействованы, ведь этот удивительный сад пахнет снизу вверх, и вам захочется прикасаться, нюхать, чувствовать, видеть, слышать и наслаждаться. Выделите целый день, ведь через пару часов это невозможно почувствовать. Кроме природы здесь есть что посмотреть и услышать. Организованные концерты и музей добавляют звуки сада и наполняют его сказочной атмосферой, где не хватает только эльфов, но кто знает.

Самый потрясающий вид на остров Иски ждет вас на горе Эпомео. Источник: https://ru.wikipedia.org/ Самый потрясающий вид на остров Иски ждет вас на горе Эпомео. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Подняться на гору Эпомео

Как вы это сделаете – зависит от вас. Экскурсии с гидом или самостоятельным подъемом, но это обязательно. Вы не увидите побережья Амальфи и залив Неаполя так, как с этой вершины, разве что с вертолета, но это не то же самое. Мы можем лишь подсказать, как сократить путь. Начинайте подъем в селе Fontana и идите по асфальтированным тропам и слегка крутым дорожкам вверх; вы не ошибетесь. Ваше путешествие составит 2,5 км. Однако поход с гидом может быть не только более безопасным, но и более интересным, поскольку опытные местные знают каждое отверстие и уникальные повороты на пути.

Яркое и красочное путешествие вокруг острова Иския, Италия. Источник: Photographer Nati/Pexels Яркое и красочное путешествие вокруг острова Иския, Италия. Источник: Photographer Nati/Pexels

Однодневная экскурсия в Прочиду

О-ля-ля! Культурная жемчужина Европы – это место, которое следует посетить. Такие достопримечательности, как средневековая деревня Terra Murata, Palazzo d'Avalos, аббатство San Michele, а также непревзойденная архитектура с красочными узкими улочками и извилистыми переулками, ждут вас здесь. Вдоль набережной вы найдете отличные оживленные рестораны с видом на залив. Останьтесь до вечера, чтобы насладиться всеми деликатесами из морепродуктов и увидеть захватывающий закат с террасы одного из кафе.

Дегустация вин на Искии

Всегда пробуйте что-нибудь новое, где бы вы ни обедали. Так вы откроете разнообразие Искии. Многие виноградники организуют туры с дегустациями и сомелье, которые расскажут увлекательные истории и легенды, связанные с виноделием на Искии.

Рекомендуемые рестораны на Искии, Италия

Когда речь идет о еде и напитках на острове Иския, выбор может быть огромным. Однако вот заведения, которые вы можете уверенно посетить при виде их вывески. Это самые популярные рестораны на острове Иския, Италия: