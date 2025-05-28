Путеводитель по Будве, Черногория: Советы что посмотреть и сделать в городе и его окрестностях.

Прибрежный город Будва в Черногории часто называют местным Майами, ведь он привлекает путешественников со всего мира своими очаровательными и живописными пляжами. Но даже вне этого здесь есть древний город и множество других достопримечательностей, которые могут заинтересовать любителей истории, гурманов, искателей приключений. В Будве каждый путешественник найдет что-нибудь для себя. Посещение этого живописного города на побережье Адриатического моря – отличный способ начать знакомство с Балканским регионом. Узнайте больше о нем с этим исчерпывающим путеводителем по Будве, охватывающим все основные аспекты путешествия в Черногорию в 2024 году: от главных достопримечательностей и мест, которые стоит посетить, до лучших развлечений и гастрономии.

Краткая история Будвы

Городской пейзаж гармонично сочетается с морем и горами. Источник: Image Martina Kouřílková/Pixabay Городской пейзаж гармонично сочетается с морем и горами. Источник: Image Martina Kouřílková/Pixabay

Многие из лучших достопримечательностей и достопримечательностей Будвы связаны с богатой историей этого города, поэтому перед тем, как погрузиться в путешествие, стоит уделить немного внимания его прошлому. Город имеет древнее происхождение: сначала эти земли заселяли иллирийцы, а впоследствии, в результате завоеваний, здесь побывали римляне, византийцы, венецианцы и османы. Древние стены, хорошо сохранившийся старый город и исторические памятники свидетельствуют об этом мультикультурном наследии, которое формировалось веками.

Историческая прогулка по старому городу Будвы

Эта часть города с мощеными улочками, изящными площадями и древними стенами должна быть обязательной в ваших планах для исследования Будвы. Начните с одной из важнейших достопримечательностей – цитадели XV века, расположенной на холме. Гордая крепость с оборонительными стенами, созданными для защиты города столетия назад, расскажет о военной истории региона и объяснит его стратегическое значение. Вы также сможете полюбоваться панорамой города, Адриатического моря и Будванской Ривьеры.

Далее следует к очаровательным площадям старого города, чтобы сделать остановку для кофе или перекуса в местных кафе. На Церковной площади вы можете осмотреть Церковь Святой Троицы, построенную в XIX веке в действующем до сих пор византийском стиле, или средневековую Церковь Святого Иоанна, расположенную в самом сердце старого города. Любители искусства, истории и архитектуры обязательно должны включить старый город в свой маршрут путешествия по Будве.

Экскурсия в прошлое: Цитадель

Следующий памятник, который стоит увидеть в Будве, – это историческое сооружение XV века, также известное как Цитадель Будвы. Прогулка по ее стенам напоминает путешествие во времени: вы сможете собственными глазами оценить оборонную стратегию города. Вход в стены стоит небольшую плату (около 4,5 евро ), которая также включает доступ в Городской музей Будвы. Цитадель – место, где история встречается с красотой природы: холм, на котором она расположена, предлагает одни из лучших пейзажей в городе. Запланируйте посещение днем, чтобы увидеть живописный закат над морем. И не забудьте о местной туристической традиции: потрите символ двух рыб на стене цитадели, которая, по легенде, обязательно принесет вам удачу.

Достопримечательности Будвы

Будва славится не только богатой и увлекательной историей, но и потрясающей природной красотой. Пляжи, достойные открыток, очаровательные острова и живописные озера создают множество интересных мест для посещения в Будве и ее окрестностях. Прогуляйтесь по песчаной береговой линии, поплавайте вдоль побережья и полюбуйтесь прекрасными пейзажами гор и залива.

Самые красивые пляжи

Свети Стефан славится своим живописным пляжем. Источник: Image Marcel/Pixabay Свети Стефан славится своим живописным пляжем. Источник: Image Marcel/Pixabay

Будванская Ривьера предлагает отличные места для отдыха для любителя солнца и воды. Здесь есть как уединенные, так и оживленные пляжи с песчаными барами и водными видами спорта. Вот лучшие пляжи Будвы:

Могрен – в нескольких минутах ходьбы от старого города. Один из самых красивых пляжей с прекрасной песчаной береговой линией, идеальной для купания и загара, прозрачной бирюзовой водой и величественными скалами.

– в нескольких минутах ходьбы от старого города. Один из самых красивых пляжей с прекрасной песчаной береговой линией, идеальной для купания и загара, прозрачной бирюзовой водой и величественными скалами. Яз – оживленный пляж с энергичной атмосферой, длиной 1,2 км. Его чистые воды и песчаный берег с пляжными барами популярны среди отдыхающих всех возрастов. Летом здесь проходят концерты и фестивали.

– оживленный пляж с энергичной атмосферой, длиной 1,2 км. Его чистые воды и песчаный берег с пляжными барами популярны среди отдыхающих всех возрастов. Летом здесь проходят концерты и фестивали. Бечичи – за короткую поездку от старого города. Один из самых красивых и длинных пляжей с многочисленными ресторанами, пляжными клубами и водными видами спорта.

– за короткую поездку от старого города. Один из самых красивых и длинных пляжей с многочисленными ресторанами, пляжными клубами и водными видами спорта. Свети-Стефан – известный курорт неподалеку от Будвы. На маленький полуостров, соединенный с материком узенькой косой, можно добраться за несколько минут. Здесь расположен роскошный отель и отличный пляж. Хотя остров частный, пляж открыт для общего доступа.

Райский остров Свети-Никола

Если вы ищете, чем заняться в Будве, чтобы отдохнуть от городской суеты, отправляйтесь в тихую гавань близ города. Вы откроете для себя девственные природные сокровища острова Свети-Никола – идеального места для спокойного отдыха с потрясающими видами. Песчаные пляжи и поразительные скалы создают беззаботную картину, отражающую прибрежный шарм Будвы.

Озеро Скадар

Приблизительно через час езды от Будвы расположено одно из самых красивых мест Черногории, которое остается неоткрытым для многих путешественников. Однако если вы решите его посетить, ваши усилия будут щедро вознаграждены. Есть несколько способов погрузиться в эту идиллическую красоту зеленых пейзажей и разнообразной дикой природы: отправляйтесь в расслабляющую прогулку на лодке, посетите винно-гастрономический тур по семейным винодельням вокруг озера, займитесь каякингом, исследуйте пешие маршруты к водопадам и источникам. На протяжении всего путешествия вас будут сопровождать великолепные виды и пение птиц, поэтому это одна из лучших активностей вблизи Будвы для любителей природы и орнитологов.

Достопримечательности Будвы

Стены Цитадели открывают прекрасную панораму моря. Источник: Image Wistula, CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org Стены Цитадели открывают прекрасную панораму моря. Источник: Image Wistula, CC BY-SA 4.0/Wikimedia.org

Исследуя Будву, вы быстро поймете, что этот город значительно больше, чем золотые пляжи. Вы откроете для себя такие жемчужины, как Городской музей, историческая Церковь Святого Иоанна, село Крапина, монастырь Подмаино или пещера Липа. Исследуйте знаковые памятки Будвы, чтобы понять причины ее обаяния.

Церковь Святого Иоанна

Впечатляющая архитектура и удивительная детализация внутреннего убранства создают впечатление сдержанной красоты и спокойной атмосферы в этом потрясающем сооружении. Остановитесь здесь для тихих раздумий и спокойного отдыха. Это одна из главных и достопримечательностей Будвы, а ее импозантная колокольня делает ее самым известным сооружением старого города и популярным местом для фотографий. На протяжении веков церковь претерпевала различные изменения и реконструкции, поэтому теперь объединяет византийский, романский и готический стили. Обязательно поднимитесь на ее верхушку, чтобы насладиться живописной панорамой города и Адриатического моря.

Городской музей Будвы

Чтобы исследовать историю и культуру Будвы, путешественникам проще всего начать с городского музея. Здесь можно увидеть археологические сокровища, интересное искусство и исторические документы, которые обеспечивают увлекательное погружение в прошлое Будвы – от венецианского наследия до истории современной Черногории. Исследуйте интерактивные экспозиции и участвуйте в экскурсиях с гидом, чтобы узнать больше о повседневной жизни и местных традициях.

Пещера Липа

В лучшие места для посещения вблизи Будвы в муниципалитете Цетине входит подземное природное чудо – Пещера Липа. Это огромная пещерная система, состоящая из 2,6 миль камер, залов и проходов с фантастическими сталактитами, сталагмитами и мистическими подземными водными путями. Липа – единственная пещера в Черногории, открытая для туристов. Здесь оборудованы комфортные дорожки с ярким освещением, позволяющие добраться до подземной реки и лучше рассмотреть красоту пещеры. Если вам интересна история и геология, возьмите экскурсию с гидом. При наличии времени посещения пещеры можно совместить с поездкой в волшебный исторический город Цетин, бывшей королевской столицы страны.

Село Крапина

Откройте настоящий деревенский шарм Черногории, отправившись в однодневную поездку в село Крапина вблизи Будвы. Это идеальное место для отдыха в спокойной обстановке и более близком знакомстве с культурным наследием и традиционным образом жизни. Его узкие извилистые улочки полны старых домов, небольших кафе и ресторанов, предлагающих региональную кухню, магазинов с местными ремесленными товарами. Центром общества села является простая, но красивая церковь Крапины, которую также стоит посетить. Во время поездки в село вы можете отдохнуть на пляжах Яз и Могрен, исследовать руины древней цитадели или отправиться в лодочное путешествие к островам Свети-Стефан или Свети-Никола. Недалеко от села расположен потрясающий каньон Крапина, излюбленное место для любителей приключений и туристов.

Культура и местная жизнь Будвы

Путешествие в Цетин оставит много ярких впечатлений. Источник: Image falco/Pixabay Путешествие в Цетин оставит много ярких впечатлений. Источник: Image falco/Pixabay

Для путешествия через историю и традиции Будвы добавьте к своему маршруту ключевые достопримечательности, такие как древние городские стены, монастырь Подмаино, современную галерею Йово Ивановича и Церковь Святой Троицы. Ощутите волшебную атмосферу города, посетив местные кафе и рестораны, где можно отведать местную кухню и насладиться живой музыкой.

Руины некрополя

След римской эпохи в Будве можно найти в остатках некрополя тех времен. Посещение этих развалин позволит углубиться в культуру древних погребальных ритуалов и архитектуру гробниц и мавзолеев. Остатки некрополя были обнаружены в 1930-х годах при строительстве гостиницы. Они являются одними из старейших поселений на побережье Адриатического моря, и их возраст оценивается примерно в 2500 лет. Большинство археологических находок некрополя, таких как украшения, монеты и керамика, перенесены в Музей Будвы, но и здесь есть что посмотреть. Руины – это небольшая локация, посещение которой можно совместить с визитом в Галерею современного искусства или по дороге на пляж за пару минут ходьбы.

Волшебное Цетинье

Поездка в старую королевскую столицу Черногории и ее культурный и духовный центр, город Цетин, будет полна исторических и архитектурных памятников. Оно расположено неподалеку от Будвы (около 35 миль), поэтому является одним из лучших вариантов для насыщенного однодневного тура с множеством развлечений для каждого туриста. Здесь посетите средневековый Цетинский монастырь, Власкую церковь XV века, Королевский театр и Дворец Никогда I. Затем исследуйте коллекцию этнографических артефактов, исторических находок и произведений искусства в Национальном музее Черногории. Также можно посетить Бильярдный дворец, феодальный замк, который теперь функционирует как музей. После осмотра главных достопримечательностей прогуляйтесь по живописным улочкам с древними каменными зданиями, посетите традиционные рестораны, чтобы насладиться местной кухней, и посетите фестивали и другие культурные мероприятия, которыми известна арт-сцена Цетине.

Современная галерея Йово Ивановича

Мир современного искусства в Будве ждет вас в Современной галерее Йово Ивановича, собравшей коллекцию инновационных произведений с уникальным взглядом на художественное выражение. Это обязательное место в маршруте Будвы для любителей искусства. Галерея названа в честь известного черногорского художника Йово Ивановича и основное внимание ее коллекции сосредоточено на художниках из Черногории и соседних стран. Здесь представлены картины, рисунки, фотографии, скульптуры, большинство из которых попали в коллекцию в качестве подарков стране. Галерея предлагает экскурсии по гиду, образовательные программы и интерактивные мастер-классы.

Развлечения в Будве

Природа вблизи Будвы предлагает множество активностей на открытом воздухе. Источник: Image Fabrice DG/Pixabay Природа вблизи Будвы предлагает множество активностей на открытом воздухе. Источник: Image Fabrice DG/Pixabay

Будва полна разнообразных приключений – от водных видов спорта и увлекательных горок аквапарка до живой музыки в пляжных клубах и фестивалях.

Каякинг в Адриатическом море

Освежающее приключение ждет вас, когда вы гребеете по чистым водам Адриатического моря, исследуя морские пещеры и скрытые бухты, плывя вдоль побережья Будвы, наслаждаясь незабываемыми видами и шармом прибрежного региона Черногории.

Спокойное скольжение по водам – один из лучших способов исследовать прибрежный шарм Будвы и насладиться панорамными видами с нового ракурса. Гребля на доске может превратиться в настоящую водную экскурсию. Вы можете посетить Голубую пещеру с гидом или взять доску для серфинга и обследовать скалистое побережье самостоятельно. Пункты проката, которые также предлагают начинающим мини-уроки для освоения на воде, найти легко.

Пляжные клубы

Развлечения в Будве не останавливаются с закатом. Напротив, город полон ярких прибрежных ночных клубов, которые сделают ваш отпуск в Будве незабываемым. К примеру, один из самых известных клубов на Балканах – Top Hill с панорамными видами на город, современной звуковой системой и выступлениями международных диджеев. Живые концерты, самые современные световые шоу и диджейские вечера предлагает ночной клуб Omnia. Для расслабленного вечера сядьте с напитком в Old Fisherman's Pub с его интимной атмосферой и живой музыкой. Casper Bar с прекрасными открытыми сиденьями, сочетающими классические и современные мелодии, – одно из лучших заведений.

Наслаждайтесь вечерней атмосферой Будвы, особенно динамичной в летние месяцы, с непринужденными по вечерам у моря и танцевальными вечеринками под звездами.

Параглайдинг над городом

Почувствуйте настоящее приключение, получив вид с высоты птичьего полета на Будву, живописные пейзажи региона и побережья. Впечатление от такой невероятной панорамы подкрепляется адреналином свободного полета в воздухе, чувством свободы и волнения. Это эксклюзивное развлечение принесет вам непревзойденный опыт поездки в Будву в Черногорию.

Тропа семи заливов

Независимо от того, являетесь ли вы ярым туристом, или просто хотите прогуляться по живописному маршруту, Тропа семи заливов должна быть в вашем списке дел в Будве. Этот маршрут длиной 12 миль подходит для путешественников любого уровня подготовки. Он проходит вдоль побережья и пересекает скрытые золотые пляжи, скалистую местность, пышные сосновые леса, живописные деревни и древние оливковые рощи. Вы можете присоединиться к тропе прямо из Будвы. Возьмите с собой воду и камеру, чтобы зафиксировать идеальные пейзажи, и позаботьтесь о крепкой обуви. По дороге вы можете увидеть исторический остров Свети-Стефан, ставший эксклюзивным пляжным курортом, и православный монастырь Прасквица, а также остановиться для отдыха и перекуса в приморских кафе и ресторанах.

Гастрономический опыт

Наслаждайтесь кулинарными шедеврами Черногории в волшебных ресторанах Будвы и живописных винных турах, раскрывающих разнообразие национальной кухни – от блюд из морепродуктов до современных фьюжн-креаций. Каждый путеводитель по Будве и региону предложит несколько направлений. Черногорская кухня – это интересная смесь континентальных и средиземноморских вкусов.

Попробуйте традиционную кухню в Konoba Stari Grad, где подают фирменные морепродукты, домашние сыры и насыщенные блюда. Более современный подход демонстрирует Smsom, меню которого сочетает местные ингредиенты с международными вкусами. Попробуйте популярный свекольный ризото и знаменитые десерты. А в веселом ресторане Mercur с частным садом стоит заказать мясные блюда, такие как плеска.

Винные туры и местные вкусы

Организуйте поездку в виноградники: это одно из самых интересных мест вблизи Будвы, чтобы открыть давнюю традицию виноделия Черногории. Окрестности с плодородной почвой и мягкой погодой создают возможности для производства лучших региональных сортов вина. Вы можете взять экскурсии с гидом и посетить дегустацию вин и бренди, где опытные сомелье объяснят уникальные характеристики местных напитков. Любители вина должны посетить город Риека Црноевича с его традиционными винодельнями и одним из крупнейших виноградников Европы – Чемовское поле.

Как добраться до Будвы

Посетите соседние города, такие как Котор. Источник: Image Marko Tomic/Pixabay Посетите соседние города, такие как Котор. Источник: Image Marko Tomic/Pixabay

Будва – популярное туристическое направление на побережье Адриатического моря в Черногории. Если вы планируете поездку в Будву, есть несколько транспортных вариантов, которые обеспечат приятное и комфортное путешествие.

Сначала вам нужно прилететь в аэропорт Тиват, который расположен примерно в 21 км от Будвы и чаще всего используется путешественниками. Кроме того, можно прилететь в аэропорт Подгорица, что примерно в 40 милях от Будвы. Далее вы можете взять такси или воспользоваться услугами трансфера из аэропорта. Летом общественный транспорт может быть перегружен. Если вы решите арендовать автомобиль, вы сможете исследовать живописные пейзажи и соседние достопримечательности по городу в собственном темпе. К примеру, поездка из Дубровника в Будву позволит вам насладиться потрясающими видами Адриатического моря. Если времени мало и вы уже не знаете, чем еще заняться в Будве, садитесь на автобус в другие крупные города, такие как Котор, Дубровник или Подгорица.

Где остановиться в Будве

Элегантные современные номера с видом на Адриатическое море предлагает Avala Resort & Villas, где в число удобств входят бассейны, спа-центр и изысканные рестораны. Еще один отель на набережной с первоклассным спа-центром и большим количеством ресторанов – пятизвездочный Splendid Conference & Spa Resort. В старом городе расположен Astoria Hotel, а для проживания и развлечений остановитесь в Maestral Resort & Casino с ресторанами высокой кухни и казино.

Для путешественников с ограниченным бюджетом в Будве есть много бюджетных отелей, бесплатные пешеходные туры, достопримечательности и рынки с хорошим выбором закусок и обедов.