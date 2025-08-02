Путешествия с животными будут комфортными и безопасными: что никогда не следует оставлять дома

Многие владельцы домашних животных отправляются в отпуск вместе со своими любимцами. Обычно в самый ответственный момент оказывается, что они забыли дома самые необходимые вещи для кошек и собак. Чтобы избежать этого, тщательно планируйте поездку со своими пушистыми друзьями и составьте список необходимого, пишет Consumeraffairs.

Эксперты уже составили перечень вещей, которые пригодятся владельцам животных во время отпуска.

Что взять с собой для комфорта и безопасности животного

Основные вещи для уборки. Когда вы берете любимый поводок или игрушку, не забудьте о пакетах для уборки экскрементов, которые коты и собаки могут оставить в самых неожиданных местах. Также понадобятся салфетки и полотенца, чтобы быстро устранить последствия неожиданностей. Идентификационная бирка. Никогда не забывайте об идентификационной бирке для животного, которая пригодится, если ваш друг потеряется в пути. Еда перед поездкой. Животным часто дают успокоительные перед долгим путешествием, но легкая закуска перед выездом может творить чудеса. Эксперты отмечают, что если накормить собаку легкой едой за полчаса до отъезда, это, вероятно, поможет избежать укачивания в машине. Знакомые предметы покоя. Не только любимые игрушки, но знакомые предметы создают атмосферу покоя для собаки или кота. Поэтому одеяла и подстилки, на которых ваш любимец любит лежать дома, уместны. Привычный запах знакомого предмета поможет животному оставаться спокойным в новом месте или во время путешествия. Клейкая лента. Возьмите с собой клейкую ленту. Она может помочь, если вы обнаружите опасность для животного по прибытии к месту назначения. Клейкая лента позволяет устранить опасности, не оставляя постоянных следов или повреждая стены или двери. К тому же ее легко снять и она не оставляет остатков. Шторки для автомобиля. Владельцам животных рекомендуют оборудовать автомобиль шторками, поскольку большинство собак не любят солнце, а оконные шторы считают настоящим благом, что помогает предотвратить перегревание животного. Постепенное знакомство с новым местом. Один из главных советов для нового места – медленно знакомить животное с новой средой. Если он сразу увидит общий ландшафт нового места, он может чрезмерно возбудиться. Безопасность в пути. Безопасность – на первом месте. Если вы путешествуете на автомобиле, обязательно возьмите клетку или ремень безопасности для собаки, чтобы обеспечить ее защиту.

Путешествие собаки. Источник: Pixabay Путешествие собаки. Источник: Pixabay

Планирование путешествия

Маршрут и размещение Заранее спланируйте маршрут и найдите отели, рестораны и достопримечательности, позволяющие проживание с животными. К примеру, проверьте предложения на http://www.booking.com или http://www.airbnb.com, где есть фильтры для поиска pet-friendly вариантов.

Заранее спланируйте маршрут и найдите отели, рестораны и достопримечательности, позволяющие проживание с животными. К примеру, проверьте предложения на http://www.booking.com или http://www.airbnb.com, где есть фильтры для поиска pet-friendly вариантов. Для авиаперелетов Для путешествующих самолетом важно помнить, что владелец животного должен иметь специальный сертификат ветеринарного осмотра, действительный в течение 10 дней после поездки, который требуется большинством авиакомпаний. Проверьте требования авиакомпаний, например, на http://www.qatarairways.com или http://www.united.com.

Для путешествующих самолетом важно помнить, что владелец животного должен иметь специальный сертификат ветеринарного осмотра, действительный в течение 10 дней после поездки, который требуется большинством авиакомпаний. Проверьте требования авиакомпаний, например, на http://www.qatarairways.com или http://www.united.com. Электронный медицинский профиль животного Предварительно позаботьтесь о специальной электронной панели с данными о здоровье животного. Одним из вариантов является программа PawprintID, которая хранит записи о животном, чтобы в случае чрезвычайной ситуации во время путешествия ветеринар скорой помощи имел доступ ко всем данным.

Советы для украинцев

Финансы : Используйте карты без комиссий, например http://www.revolut.com или http://www.wise.com, для оплаты в иностранной валюте, например, за ветеринарные услуги или гостиницы.

: Используйте карты без комиссий, например http://www.revolut.com или http://www.wise.com, для оплаты в иностранной валюте, например, за ветеринарные услуги или гостиницы. Страховка : Оформляйте туристическую страховку, покрывающую расходы на животное, через http://www.hotline.finance.

: Оформляйте туристическую страховку, покрывающую расходы на животное, через http://www.hotline.finance. Перелеты : Ищите pet-friendly авиакомпании на http://www.skyscanner.net и уточняйте правила перевозки животных.

: Ищите pet-friendly авиакомпании на http://www.skyscanner.net и уточняйте правила перевозки животных. Местные правила : Проверьте требования к ввозу животных в страну назначения (например, на http://www.pettravel.com ).

Вывод

Путешествия с животными могут быть комфортными и безопасными, если усердно подготовиться. От идентификационных бирок до знакомых подстилок и клейкой ленты – эти простые вещи сделают поездку приятной для вас и вашего любимца. Заблаговременное планирование маршрута, выбор pet-friendly отелей на http://www.booking.com и оформление ветеринарного сертификата обеспечат спокойствие и радость от путешествия. Для украинцев, планирующих путешествие с животными в 2025 году, эти советы помогут сделать отпуск незабываемым для всех членов семьи — включая пушистые!