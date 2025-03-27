Пуховики еще рано снимать: какая погода будет в Украине 27 марта

Дорогие украинцы!

Холодная погода еще будет, над пуховиками не посмеивайтесь, придется еще извиниться))

Поэтому стоит побыть больше на улице, погреться и порадовать витрины своим элегантно-стильным видом в пальто с опрокинутым ярким, уже не шерстяным шарфом через плечо.

Потому что 27 марта в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12+17 градусов, разве что в западных областях и в прибрежных районах будет свежее +10+13 градусов.

Дожди разной интенсивности пройдут в западных и северных областях. Более интенсивные осадки ожидаются завтра в Черновицкой области – влияние южного циклона (карта внизу).

Также есть вероятность дождя завтра в Одесской и Луганщине.

На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве 27-го марта какие-то существенные осадки – вряд ли. В столице завтра ожидается теплая погода, днем воздух прогреется до +15 градусов.

В дальнейшем градусы будут скакать то вверх, то вниз, стоит следить за ежедневными прогнозами, потому что с выбором "надевать" будет еще тот квест.

То есть, вы поняли – если на улице завтра +15 градусов, это не значит, что послезавтра будет +20 градусов.

Периоды с похолоданием ожидаются и скоро.

Да будет тепло от осознания, что у вас есть кто-то хороший и что вы сегодня уже задонатили хотя бы немного на наше самое главное дело)