Психологический срыв Путина: ситуация становится более сложной для нас

В Ханое Путин разговорился и второй раз за неделю (первый раз перед форумом в Швейцарии) четко проартикулировал, что ни на какие мирные планы, кроме собственных ультиматумов, не пойдет. Я уже писал ранее, что главный реципиент первого заявления – Китай. Путин опасается, что его могут заставить садиться за стол переговоров. И заставить его теоретически может только товарищ Си. Сейчас он повторил это еще раз.

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Передумови

1. Путін може зараз послати Китай, бо він закупив достатньо обладнання для продовження війни. І при цьому, він свято вірить, що Китай не зможе відмовитися від його нафти.

2. Візит в КНДР - це крім всього іншого, демонстрвція Заходу, що він може посилати всю стару систему світопорядку і йому за це нічого не буде. Але, посилаючи Китай, він демонструє Заходу, що також він може розвернутися на 180 градусів від Китаю, якщо його покличуть на переговори. І головне, він може ніби-то стати гарантом недоторканності для ще десятка країн.

3. Все вищесказане говорить, що Путін реально знаходиться в складному психологічному стані на фоні тотальної перемоги над власними елітами і, як мені здається, на фоні того, що в нього реально здають нерви (він не звик так довго чекати).

Перспективи.

1. Путін з якихось причин (я вважаю, перш за все психологічних чи навіть психіатричних) втрачає терпець і хоче прискорити процеси. Але будучи по своїй натурі боягузом, він весь час залишає собі крок до відступу. Існує висока вірогідність, що ми зараз увійдемо в фазу підняття ставок. Правда, в нього нема цих ставок. Точніше є дві: тотальна мобілізація і ядерна зброя. Обох цих опцій він боїться, але сам себе до них підштовхує, заганяючи себе в ситуацію, коли він сам не матиме варіантів крім найгірших.

2. Розрахунок Путіна полягає в тому, що хтось один: або американці або китайці перші прийдуть його "заспокоювати" і тут він почне торгуватися з ними і знову всіх переможе.

Висновок

Ситуація стає складнішою для нас, бо вмішався фактор реального психологічного зриву Путіна. Сподіваюся, це не залишиться непоміченим в головних столицях.