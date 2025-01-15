Прямое противостояние НАТО с Россией уже началось: с Балтики, с миссии по защите подводных кабелей, регулярно рвущих российские диверсанты на китайских кораблях.

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о начале миссии Baltic Sentry|Балтийский страж", направленной на защиту подводных кабелей в Балтийском регионе после серии инцидентов, связанных с возможным саботажем со стороны России.

Туск добавил: "Эти действия (РФ) в Балтийском море требуют от нас, в известном смысле, беспрецедентных решений. В этой ситуации речь идет о радикальном укреплении присутствия НАТО в Балтийском море".

Только за последние два месяца было повреждено несколько подводных кабелей между Литвой и Швецией, Германией и Финляндией, а также Эстонией и Финляндией. Рютте подчеркнул, что более 95% интернет-трафика проходят через подводные кабели, обеспечивающие финансовые транзакции на $10 трлн в день.

На самом деле довольно странная динамика: с одной стороны, Путин требует (и уже добился) разговора с Трампом об условиях перемирия. Трамп при этом требует от ЕС большей активности в обороне (и большего финансирования). Зеленский требует большей вооруженной поддержки, потому что это война на защиту Европы и ослабление России в интересах Европы и США.

И прямо в процессе подготовки предварительных договоренностей Путин продолжает распоряжаться о чувствительных для ЕС в целом диверсии – продолжает "дергать европейского волка за усы". Зачем?

Вот уже добился активизации НАТО прямо на своих границах, в Балтийском море. Добился смены общей оборонной позиции на гораздо строже (а будет еще жестче с такими тенденциями).

Такое впечатление, что Путин всячески подталкивает НАТО на ответ Зеленскому: "Вы говорите, что вам не хватает оружия и бойцов, которые есть? Окей, увеличивайте численность ВСУ, а мы значительно увеличим вооруженное обеспечение всех и новых, и старых подразделений, потому что Путин неугоден провокатор"...