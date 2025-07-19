Прогноз погоды на воскресенье: в Украине ожидается скачок жары

19 июля грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере.

В ближайшую ночь также дождливое чудо возможно в центре и в восточной части.

Южная часть будет принадлежать сухой воздушной массе.

Температура воздуха в западных областях составит умеренные +20+24 градуса,

на севере +24+26 градусов,

в центральной части +25+28 градусов, только в Винницкой области +20+22 градуса,

в восточных областях на Харьковщине +26+27, в Луганской и Донбассе +32+35 градусов

в южной части +27+30, в Запорожье и в степной части Крыма +31+34 градуса.

20 июля кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, вечером в воскресенье возможен дождь в Луганской области.

Остальные территории Украины в воскресенье попадают снова в сухую погоду.

Температура воздуха 20 июля как-то особо не изменится по сравнению с субботой.

В Киеве 19 и 20 июля есть вероятность периодических кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы в выходные еще порадует комфортом, +20+23 градуса.

С воскресенья столбики термометров начнут подниматься, в понедельник в большинстве областей Украины - скачок в жару, кроме западных областей, где во вторник, наоборот, будет прохладно.

Южная часть Украины и в дальнейшем будет влиять на высокие градусы, а вот ослабление жары на юге Украины, по предварительным прогнозам, вероятно через неделю, 26-го июля.

Столкнулась с невероятной критикой лета.

Люди договорились до того, что типа - пусть бы того лета вообще не было, что кому оно нужно такое, что оно никудышное, как можно любить лето, если оно не соответствует собственным представлениям и детским воспоминаниям, что лето - это время депрессии, потому что сильная жара, что слепни и комары, что даже не едят, ненавидят лето, и уж совсем страшное - "сказочное лето было в детстве. А теперь-то уже дорога к финишу"...

А мы удивляемся инфантильности нашего общества по другим веским поводам.

Хочу быть снова ребенком, хочу топнуть ножкой, не люблю тебя, ненавижу, хочу такое, люблю не это, не хочу, не буду...

Лето, к счастью, снисходительно смотрит на искренних в своих чувствах украинцев и продолжает упорно светить солнцем и дарить настоящую сезонную свободу.

Спасибо лету и особенно благодарим тех, кто дает нам свободу ворчать, топать ножками, страдать от жары или ливней, переплачивать за черешни, сливы или персики, ругаться в соцсетях и радоваться и ценить в конце концов это лето.