Прогноз погоды на воскресенье: в Украине ожидается скачок жары
19 июля грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере.
В ближайшую ночь также дождливое чудо возможно в центре и в восточной части.
Южная часть будет принадлежать сухой воздушной массе.
Температура воздуха в западных областях составит умеренные +20+24 градуса,
на севере +24+26 градусов,
в центральной части +25+28 градусов, только в Винницкой области +20+22 градуса,
в восточных областях на Харьковщине +26+27, в Луганской и Донбассе +32+35 градусов
в южной части +27+30, в Запорожье и в степной части Крыма +31+34 градуса.
20 июля кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, вечером в воскресенье возможен дождь в Луганской области.
Остальные территории Украины в воскресенье попадают снова в сухую погоду.
Температура воздуха 20 июля как-то особо не изменится по сравнению с субботой.
В Киеве 19 и 20 июля есть вероятность периодических кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха в дневные часы в выходные еще порадует комфортом, +20+23 градуса.
С воскресенья столбики термометров начнут подниматься, в понедельник в большинстве областей Украины - скачок в жару, кроме западных областей, где во вторник, наоборот, будет прохладно.
Южная часть Украины и в дальнейшем будет влиять на высокие градусы, а вот ослабление жары на юге Украины, по предварительным прогнозам, вероятно через неделю, 26-го июля.
Столкнулась с невероятной критикой лета.
Люди договорились до того, что типа - пусть бы того лета вообще не было, что кому оно нужно такое, что оно никудышное, как можно любить лето, если оно не соответствует собственным представлениям и детским воспоминаниям, что лето - это время депрессии, потому что сильная жара, что слепни и комары, что даже не едят, ненавидят лето, и уж совсем страшное - "сказочное лето было в детстве. А теперь-то уже дорога к финишу"...
А мы удивляемся инфантильности нашего общества по другим веским поводам.
Хочу быть снова ребенком, хочу топнуть ножкой, не люблю тебя, ненавижу, хочу такое, люблю не это, не хочу, не буду...
Лето, к счастью, снисходительно смотрит на искренних в своих чувствах украинцев и продолжает упорно светить солнцем и дарить настоящую сезонную свободу.
Спасибо лету и особенно благодарим тех, кто дает нам свободу ворчать, топать ножками, страдать от жары или ливней, переплачивать за черешни, сливы или персики, ругаться в соцсетях и радоваться и ценить в конце концов это лето.