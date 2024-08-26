Признает ли Кремль, что санкции против РФ действуют?

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій:

1. Найбагатша нафтова компанія Росії "Сургутнафтогаз" стала збитковою та засекретила майже всі фінансові показники.

Четверта за обсягами видобутку та перша за обсягом готівки на рахунках – нафтова компанія Росії "Сургутнафтогаз", вирішила не публікувати переважну більшість фінансових показників.

"Сургутнафтогаз" не розкриває виручку, собівартість продажів, комерційні та управлінські витрати, а також доходи від "дочірніх" підприємств.

Під грифом секретно опинилися наявні у компанії довгострокові та короткострокові позики, обсяг активів, запаси готівки і навіть статутний капітал.

З результатів діяльності "Сургутнафтогаз" повідомив лише дані щодо прибутку: чистий прибуток компанії за півроку впав у 6 разів, до 139,9 млрд рублів, а прибуток до оподаткування склав 168,7 млрд рублів і також знизився у 6 разів. Зі звітності випливає, що в другому кварталі "Сургутнафтогаз" отримав збиток у розмірі 129,9 млрд рублів, проте зрозуміти, які фактори на нього вплинули, з представлених цифр неможливо.

2. У російського металевого гіганта "Норнікель" знижуються показники.

EBITDA (аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до відрахування витрат з виплати відсотків, податків, зносу та нарахованої амортизації) "Норнікеля" у I півріччі знизилася на 30% рік до року.

Рентабельність EBITDA впала до 42% із 47% роком раніше. Консолідований виторг становив $5,6 млрд, скоротившись на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Вільний грошовий потік впав на 61%, до $525 млн, при цьому грошовий потік, скоригований на виплату відсотків за борговими інструментами та лізингом, становив негативні $159 млн.

Чистий борг збільшився з кінця 2023 року на 24% до $10,1 млрд.

3. США запровадили санкції щодо 400 фізичних і юридичних осіб із РФ – Міністерство фінансів США.

Під нові санкції США потрапив син міністра оборони РФ Павєл Бєлоусов. Крім того під санкції потрапили: "Євраз КГЗК", "Євраз НТМК", "Євраз ЗСМК", "Євраз Ванадій Тула", а також російська вантажна авіакомпанія Air Bridge Cargo.

Окрім російських, до санкційного списку США внесено 46 китайських компаній і громадянина Китаю.

4. США ввели санкції проти семи кораблів "тіньового флоту", пов'язаних із російським СПГ.

США запровадили санкції проти семи суден зрідженого природного газу, пов’язаних із Росією, включно з суднами, які, ймовірно, завантажувалися на новітньому експортному об’єкті в Арктичному регіоні.

Відповідно до списку, опублікованого в п’ятницю Міністерством фінансів США, серед суден СПГ були Pioneer і Asya Energy, які завантажили перші дві партії з проекту Arctic LNG 2, який раніше потрапив під санкції США.

Останній крок підкреслює, наскільки швидко США готові діяти: Arctic LNG 2 завантажив свій перший підозрілий вантаж менше місяця тому. Санкції стали новим ударом по Росії, оскільки вона витратила місяці на розробку того, що вважається тіньовим флотом танкерів для СПГ, подібно до того, як вона робила для транспортування сирої нафти та продуктів.

Такі судна мають непрозору власність, невідомих страховиків і застосовують такі методи, як приховування свого місцезнаходження шляхом вимкнення або маніпулювання системами автоматичної ідентифікації.

Інші пов’язані з судноплавством і технічні компанії також потрапили під санкції в п’ятницю, включно з індійським власником Ocean Speedstar Solutions і White Fox Ship Management з Дубаєм, які пов’язані з суднами, які нещодавно потрапили під санкції.

5. США попередили, що країни, які торгують з Росією, ризикують потрапити під вторинні санкції, якщо дозволять російським банкам відкривати філії для фінансування постачання товарів для воєнної машини РФ.

За словами заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо цей крок має на меті унеможливити обхід санкцій Росією, яка знаходила способи оплати товарів подвійного призначення, необхідних для виробництва озброєнь.

"Ми будемо переслідувати не лише філії, які відкриватимуться, а й інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які працюють з ними. Це не лише попередження щодо ведення бізнесу з дочірніми компаніями або філіями вже підсанкційних установ", – сказав Адеємо.

Указ, виданий Білим домом у грудні 2023 року, попереджає іноземні фінустанови про ризик вторинних санкцій, якщо вони здійснюють або сприяють проведенню транзакцій, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

За словами Адеємо, США переключили свою увагу на менші банки в деяких країнах після того, як великі кредитори у Китаї, Туреччині та ОАЕ відмовилися від російських контрагентів.

6. Казахстанський RBK Bank заявив, що посилить контроль за операціями, пов'язаними із РФ.

При зарахуванні вхідних і вихідних платежів, і навіть переказів, пов'язаних з Росією та Білоруссю, він має право тимчасово зупиняти операцію.

Також банк попередив клієнтів про блокування платежів та/або реєстрацію контракту з особами з Криму, Ірану, Північної Кореї, М'янми, Алжиру, Афганістану та ще 30 країн.

7. У чеському парламенті закликали уряд розслідувати можливе залучення місцевих православних церков до російських інформаційних операцій.