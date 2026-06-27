Зеленский, конечно, вчера поднял шум. Истерику с разными комментариями, но все равно громкими криками, разнесли все Z-каналы. Принуждение России к миру! Сорок дней на проведение этой операции по результатам разговора с главой СБУ. Их разозлила именно эта формулировка. Очень унизительно, когда тебя принуждают к миру. Наверное.

В действительности здесь действует обычный принцип бумеранга. Свою вооруженную агрессию против Грузии в 2008 году Кремль так и назвал принуждение к миру. Это была циничная ложь, но в России я почему-то не заметил особого возмущения. А здесь просто истерика. В общем, а что такого обидного в принуждении к миру? Не к войне принуждают. Не к противоестественным физиологическим отношениям. Не до нарушения Божьих и человеческих законов.

Все это с россиянами уже сделали собственные власти. Принуждение к миру – что в этом плохого? Детей заставляют мыть руки перед едой. Не совать гвозди в розетку и не перебегать дорогу на красный свет светофора.

То есть сначала объясняют, уговаривают, а если не доходит – да, принуждают. И собачку тоже приучают не пачкать в квартире, не грызть обувь. И котика. Здесь идеальное совпадение по методике. Россию долго весь мир уговаривал, что воевать – это плохо. Убеждали, объясняли. Не доходит от слова "совсем". Далее по списку – принуждение, здесь нет вариантов.

Мне кажется, что такую истерику вызывала не сама формулировка, а его реальность. Россияне верят, что Украина сможет это сделать. И потому свирепствуют, да еще и страх прибавляется.

Очевидно, что никаких гипнотических излучателей не будет. Зеленский прямо намекнул на методы принуждения. Санкции дальнего и среднего радиуса действия. Да, еще есть варианты. Вслух не говорили, но все отлично знают, с какими операциями в СБУ и ГУР у нас работают специалисты. Страшно пропагандистам? Понимаю. Киви, если что, привет.

Да, все это формы принуждения. Но не к чему-то плохому, а к миру. И те же возмущенные россияне точно останутся жить. Если доживут до завершения операции. Понимаю, принуждение к миру за сорок дней звучит немного мрачно.

Но согласитесь, принуждение к миру за девять дней звучало бы еще страшнее. А кто знает, на что способны украинцы? Мы и сами иногда удивляемся себе. ВСУ свое дело сделают. Вместе с СБУ, ГУР, ССО и другими. Так что россиянам стоит смириться и не пищать. Мир – это хорошо. Тем более что на писк из болот мы уже давно не обращаем внимания...