Пример для каждого: Роналду сражается за свою страну, а наши футболисты нет

Я очень люблю футбол. Когда-то постоянно плакал, если наша сборная или мой любимый клуб – "Динамо" Киев – проигрывали.

Я помню, как мне было тяжело, когда Динамо проиграло Мюнхенской Баварии в полуфинале Лиги чемпионов. Хотя на тот момент, наши ребята были настоящими воинами, они бились до конца и были в разы лучше немцев или игроков Манчестер Юнайтед. Украинским игрокам просто не хватило опыта.

После 2014, когда в Украину пришла война, футбол для меня отошел на другой план. Я просматриваю в инете краткие итоги матчей, подписанный на несколько футбольных сайтов.

В этом чемпионате Европы я посмотрел 10 минут игры Румыния-Украина и больше не возвращался к этой теме...

Я ночью читаю новости, смотрю результаты и делаю выводы для себя. Грузия – фантастическая команда. Швейцария – невероятная. Испания претендует на чемпионство. Однако есть команда, которая особенно волнует мою душу – это Португалия и лучший игрок планеты – Криштиано Роналду.

Ему почти сорок лет, а он продолжает бить рекорды. Он продолжает доказывать, что только сильные – достигают результатов.

Он с гордостью одевает футболку сборной Португалии и полностью отдает себя стране. Он сражается ради новых высот, славы Португалии и ее болельщиков.

Посмотрите на фото. Криштиано плачет, потому что не забил пенальти в ворота сборной Словении. После матча, он попросит прощения у португальских болельщиков за этот досадный момент.

Еще раз – лучший футболист всех времен и народов, плачет, ведь заставил страдать Португалию. Впоследствии он сказал: "Мне было жаль болельщиков. Всегда буду выкладываться ради футболки сборной, безотносительно или буду скучать по этому. И буду делать это всю свою жизнь. Надо взять на себя ответственность".

Я не хочу проводить аналогии с нашими игроками, бесславно вылетевшими из чемпионата. Которые не сражались за свою страну, хотя украинское воинство сражается, чтобы эти пижоны имели возможность играть в лучших командах мира, зарабатывать деньги и жить в свое удовольствие.

Например, Роналду – это направление для каждого из нас. Сражаться за свою страну где угодно и с кем угодно. Если ты уважаешь свою страну, борешься за нее, тебя будут бояться и уважать даже враги.