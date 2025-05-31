Предпосылки мирного договора

Вже декілька діб не було саме масованих ракетних ударів ворога по Україні (на жаль, атаки прифронтових міст продовжуються). Київ взагалі не атакують ракетами. Хоча відомо, що ракети у росії є, і в достатньої кількості.

Така ситуація свідчить, що путін таки почув погрози від Д. Трампа, що його терпець вичерпується. Так, Трамп хоче будувати партнерські відносини з путіним, це безперечно. Але демонстративне ігнорування з боку Кремля не самих важких прохань Білого Дому на зразок скорочення ракетних ударів змушує Трампа реагувати. І така реакція може бути дуже болісною для недоімперії.

Та й наші безпілотники, які знов атакують Москву і припиняють повітряне сполучення, виявилися доволі значущим фактором.

Як результат, напередодні чергового стамбульського раунду переговорів путін продемонстрував "свій потяг до миру", який пристрасно бажає побачити Трамп. При цьому так званий російський "меморандум про мирне врегулювання" на широкий загал Кремль старанно не виносить. Можливо тому, що там можуть буду деякі послаблення абсолютно неконструктивної вихідної позиції путіна — "віддайте нам все, а потім ми почнемо нагинати Європу".

На другому раунді малоімовірними є будь-які домовленості, навіть про обмін полоненими, як було на перший зустрічі. Максимум, чого я очікую — це проголошення наміру сторін почати спільну розробку умов 30-денного припинення вогню, що, зрозуміло, такого припинення зовсім не гарантує.

Але якщо нам вдасться втримати літній наступ агресора, то ближче до зими можливими є реальні переговори і вихід на мирний процес на відносно прийнятних для України умовах. Якими у наявній ситуації вважаю визнання Україною окупованих територій такими, що їх фактично контролює росія (що це означає — писав раніше), відмова України від наміру вступити у НАТО зі зміною Конституції України у цій частині (та нащо нам те імпотенте НАТО, щоб ще й його захищати?) і зобов’язання імплементувати норми мовного законодавства ЄС (це повернення російської мови до довоєнного рівня і навіть трохи віще, але статусу другої державної вона не отримає).

Між іншим, якщо ми насправді збираємося в ЄС, то мовні і культурні підходи ЄС доведеться зстосовувати так чи інакше. Просто наявність такого пункту в мирному договорі буде усіма трактуватися як помітна перемога росії.

Але ще раз підкреслю: все це буде можливим лише за умови, що літній наступ агресора виявиться таким же невдалим, як і подібний контрнаступ з нашого боку у 2023 році. А от як досягти цього, відповіді немає. Поки що повільно, по сотні метрів на добу, з величезними втратами, але ворог постійно просувається вперед.