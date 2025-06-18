Правила меняются: украинская баллистика сможет достать ключевые цели в России
PZD вашим искандерам!
Лучшая новость этого месяца для меня – украинская баллистика, получившая успешное боевое крещение и пошедшая в серию.
"Сапсан" - украинская тактическая баллистическая ракета с дальностью 280-500 км, боеголовкой 480-500 кг и скоростью Мах 5,2 (6,370 км/ч)
Она использует инерционную навигацию с GPS, что обеспечивает точность около 10 метров.
Ракета мобильная с пусковой установкой на колесном шасси и предназначена для ударов по военным объектам, таким как командные пункты и составы.
Ракета может лететь так называемой аэробалистической траекторией, совершая непредсказуемые "прыжки", уклоняясь от противоракет противника.
Это увеличивает шансы ракеты преодолеть ПВО врага.
Сравнение с ATACAMS и Искандером
Дальность 300 км/500 км
Боеголовка 200 кг/700 кг
Скорость Мах 3 / Мах 7
Стоимость $1,5 млн/$4 млн
Стоимость ракеты Сапсан точно не известно, но она сильно дешевле Искандера (около $1 - $2 млн)
19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году Украина продолжит наращивать собственное оборонное производство.
Планируется изготовить не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов.
В том числе будут выпускать ракеты "Нептун", в том числе новые улучшенные модели.
Ключевые цели на территории России
Учитывая дальность "Сапсана" (до 500 км), важнейшие цели – это стратегические военные объекты вблизи украинской границы, включая:
- штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону (~100 км от границы)
- Авиабаза Морозовск (Ростовская область, ~200 км)
Авиабаза Воронеж (~250 км)
- Авиабаза Курчатов (Курская область, ~150 км)
Авиабаза Брянск (~100 км)
- бригады "Искандеров" в Белгородской области (~40 км)
- склады боеприпасов в Белгороде
- топливные склады в Ростовской области
- Коммуникационные узлы в Ростове-на-Дону
- Мосты через Дон (например, в Ростовской области, ~100 км)
- Авиабаза Ейск (Краснодарский край, ~200 км)
- Авиабаза Анапа (Краснодарский край, ~250 км)
- Порт Новороссийск (Краснодарский край, ~250 км)
- Железнодорожный узел Лихая (Ростовская область, ~150 км)
- Авиабаза Миллерово (Ростовская область, ~150 км)
- Мост через Дон возле Батайска (Ростовская область, ~100 км)
- Склады ГСМ в Таганроге (Ростовская область, ~100 км)
- Электростанция в Новочеркасске (Ростовская область, ~100 км)
- Аэродром в Шахтах (Ростовская область, ~100 км)
- Мост через Сейм у Грайворона (Белгородская область, ~40 км)
- Нефтеперерабатывающий завод в Афипском (Краснодарский край, ~300 км)
- Центральная складская база Южного военного округа в Буденновске (Ставропольский край, ~300 км)
- Электростанция в Шахтинске (Ростовская область, ~100 км)
– Кроме того, в зоне поражения оккупирован Крым.
Насколько сложно сбить Спапсана?
Ракета летит со скоростью Мах 5,2 и траекторией баллистической ракеты, являющейся сложной целью для перехвата.
Российские системы ПВО, такие как С-300 и С-400, не обладают достаточной точностью для прямого попадания, необходимого для уничтожения такой ракеты.
Так что правила меняются и в эту игру могут играть двое!;