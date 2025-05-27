Правда о новейших дронах и ракетах РФ

После "миротворческого" телефонного разговора Трампа с другом Володей начались массированные российские ракетно-дроновые удары по Украине. Президент США наконец-то понял, что "друг и партнер" Путин просто разводит его как обычного лоха. Но еще не созрел, чтобы поставить разводилу на место, такое впечатление, что дает время до конца года.

А вот в Украине и не только в ней появилось много мифов и выдумок о оружии, которым недоимперия совершает террор против мирных украинцев – здесь и искусственный интеллект, и Telegram-боты, и маневрирование баллистических ракет, и неуязвимость к РЭБ, и еще многое. Короче, ужас, ужас и невозможность противодействовать. Попробую внести инженерно-техническую ясность по ракетно-дроновым ударам по Украине.

Во-первых, атаки с воздуха, которые мы сейчас переживаем, происходят в рамках подготовки к российскому летнему масштабному наступлению и цель разрушения нашей военной логистики и запугивания населения, чтобы подтолкнуть руководство Украины к согласию на условия "мира" от России. То есть, эти атаки – реализация российских планов покорения/уничтожения Украины и не имеют каких-либо других причин – месть, ответные удары и так далее.

Во-вторых, сегодняшние удары не являются чем-то чрезвычайным. В 2022-2923 году к нам прилетало под сто ракет разных типов и еще более полусотни шахедов. И были случаи, когда подобные атаки повторялись несколько раз в неделю (ракет становилось поменьше, а "шахедов" – столько же). То есть мы несколько отвыкли от уровня ракетно-дронового террора РФ.

Теперь о модернизации "шахедов". Нет у них никакого искусственного интеллекта. Потому что для реального автономного ИИ требуется очень мощный и малый по весу процессор. Россия сама таковых не производит, и ей такие процессоры в нужных количествах не продают. Речь может идти о примитивных системах оптического распознавания, которые должны видеть военно-промышленные объекты, но все равно видят только гражданские дома.

Telegram-бот, по которому шахеды передают свои координаты (а не видеоинфу для оператора-наводчика!) появился у врага в 2023 году. Эта технология позволяет собирать информацию о расположении наших систем ПВО, но ничего нового в ней нет.

"Шахеды" продолжают быть уязвимы для РЭБ, но это должен быть современный мощный РЭБ в правильном месте. Здесь постоянно традиционное соревнование снаряда и брони. А вот тактику применения шахедов враг действительно заметно улучшил.

Здесь и облет районов расположения нашей ПВО, и полет на высотах, куда не достают наши зенитки и пулеметы, и – главное – сбор в стаи в воздухе вблизи цели и атака сразу большим количеством дронов. Именно так враг атакует наши аэродромы. Против такой тактики эффективность наших мобильных пулеметных групп заметно падает. Нужны или относительно дешевые зенитные ракеты (используются в системах ФракенСАМ), или Гепарды, Скайнексы и подобные комплексы. Но все это у нас в дефиците.

Главной проблемой является количество "шахедов". Враг довел их производство до 5-6 тысяч в месяц, имеет планы на 15 тысяч в месяц, пока эти планы не реализованы, но... При этом гоняться за шахедами на западных истребителях не разумно, а другие варианты (вертолеты, спортивные самолеты) у нас почему-то существуют в почти единичных экземплярах. Вместо больших серий.

И о ракетах. Крылатые ракеты врага ("Калибры", Х101 и подобные) мы сбиваем почти стопроцентно, в первую очередь, благодаря авиации. Поэтому агрессор их почти не использует, накапливает для вполне возможной атаки на Европу, которую недоимперия планирует принудить к капитуляции почти полностью за счет ударов с воздуха.

Рассказы о маневрировании баллистических "Искандеров" на финальном участке траектории – оправдательные выдумки. Ибо такое маневрирование существенно снизит и без того небольшую точность этих ракет. А вот система наведения за счет лучшей связи со спутниками стала действительно эффективнее.

И да, действительно используются и дают результат разные радиолокационные и инерциальные ловушки, которые ракета отстреливает во время падения на цель. Это опять-таки не открытие российских инженеров, столь ложные цели были разработаны еще в прошлом веке для межконтинентальных баллистических ракет с целью прохождения боевых блоков через ПРО врага. Но сейчас россияне используют такие обманки для тактических ракет, которыми бьют по Украине.

Чтобы надежно сбивать подобную защищенную баллистику, нужно на одну вражескую ракету выпустить три наших. И опять-таки упираемся в дефицит и современных ЗРК, и ракет к ним. Кстати, враг сейчас производит 170 и более ракет разных типов в месяц, но использует против Украины гораздо меньше. Этот запас либо полетит на нас во время готовящегося вражеского летнего наступления, либо будет ждать российского нападения на ЕС.

Подытоживая, вынужден констатировать, что сложная ситуация, которую мы имеем с ПВО-ПРО сейчас, является следствием ошибок и просчетов, сделанных нашим военно-политическим руководством еще в 2022-2023 годах. Речь о том, что вместо подготовки и развертывания тотальной войны против более мощного врага, мы попытались жить почти мирной жизнью – с непрофессионализмом, интригами, взяточничеством и тривиальной тупостью чиновников.

Именно это помешало нашему военно-промышленному комплексу за военные годы развернуться в действительно мощную систему, обеспечивающую в основном потребности фронта и тыла. Причем, опережая реалии войны, а не пытаясь безнадежно их догонять.