Пожары в Лос Анжелесе как римейк нашей трагедии 2019 года

Читаю американские медиа о пожарах в Лос-Анджелесе. И вижу римейк нашей трагедии 2019 года.

Несмотря на нарастание пожаров за последние 10 лет, в Калифорнии сначала выгнали опытного руководителя пожарной службы. Потому барыга и убил родного брата. Ой, нет: потому что он, хоть и мексиканец по национальности, – расист и сексист.

Затем начали программу миллиарда деревьев. Ой, нет: запретили производить противопожарные вырубки и чистку хвороста в лесах. Чтобы птицам не мешать.

Затем остановили ракетную программу и начали Большое строительство. Ой нет: запретили отбор воды из океана для наполнения пожарных резервуаров. Чтобы не беспокоить рыбок корюшек.

Ну а потом пришел большой пожар.

Новая шефиня пожарной службы не скрылась и объяснила всем пострадавшим: вы просто оказались в плохом месте.

А виновным за пожар назначили Байдена, не принявшего нас в НАТО. Ой, нет: виновата Украина. Потому что ей передали немного пожарных систем, которые спасают у нас женщин и детей после ракетных ударов.

Новые лица, идущие на должность учиться, всегда дают схожий результат.

Сначала – смех.

Затем – слезы.

На фото – пустой резервуар в Палисейдс, вмещающий 117 миллионов галлонов воды.