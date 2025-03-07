Несколько дней назад с моей карты неожиданно стали пропадать деньги. Вдруг увидел, что с меня было списано 10 платежей по 300 гривен. Сначала поступило 10 нулевых push-сообщений как проверка счета, а сразу после них – 10 операций списания по 300 грн каждая. Все транзакции были в пользу компании Blizzard (известный международный разработчик видеоигр).

Увидев такой сюрпрайз на своем счету, я сразу обратился в банк. Карточку заблокировали. Через 20 минут снова произошло 10 нулевых операций и 10 списаний по 299 грн, но они были отменены банком из-за блокировки карты.

Сколько это могло продолжаться, если бы вовремя не отреагировал, неизвестно. Но слышал, что уже многие потеряли сохранившиеся на счету десятки тысяч гривен. Меня нагрели на 3000 гривен, немного, но все равно сразу подал заявление в киберполицию. Жду их ответа.

При этом деньги мне уже вернули, потому что в мой пакет обслуживания в ПУМБе (а я здесь уже больше 20 лет!) входит страховка от мошеннических операций до 50 тысяч гривен. Стоит это 200 грн. в год. После подачи заявления в страховую компанию уже на следующий день все списанные средства мне снова засчитали.

Появилась какая-то новая мошенническая схема. Как сохранить свои деньги Появилась какая-то новая мошенническая схема. Как сохранить свои деньги

Рекомендации:

• установить минимальный предел на платежи через Интернет;

• заключить договор страхования от мошеннических действий;

• следить за состоянием своего банковского счета и не игнорировать уведомление от банка.