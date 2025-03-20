Потепление на пороге: какая погода будет 20 марта в Украине

Потепление уже на пороге!

Завтра, 20 марта, в День весеннего равноденствия, ура, в Украине температура воздуха в течение дня повысится до +9+13 градусов.

Свежий воздух еще задержится в восточных областях Украины и, что удивительно, на Закарпатье, завтра днем там ожидается +7+9 градусов.

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Антициклон - масштабна область високого атмосферного тиску - охопить всю територію України, тому завтра можна весело витріпувати килимки, потихеньку робити порядки на балконі, переносити квіти з квартири, одягнути на роботу щось світле, щоб пасувало до темних окулярів (буде сонце), освоювати тераси, носитися у справах, не забуваючи задирати вгору голову - там прекрасне синє небо, бруньки і пташки.

Якщо коротше, опадів 20-го березня в Україні не передбачається.

Вітер нарешті вгомониться і його північно-західні та західні пориви будуть у четвер мінімальними, що особливо порадує громадян, що перехворіли грипом - можна буде трохи зняти противну шапку. Але не вранці чи ввечері, бо повітря нічне ще дасть про себе знати невеликими "мінусами".

У Києві День весняного рівнодення буде прекрасно сонячним. Вітер північно-західний, слабкий. Найближчої ночі ще побуде морозець, десь в межах 0-2 градусів, а ось завтра вдень стовпчики термометрів весело поженуть до +10 градусів.

Кияни, для кращого планування справ: з найближчої теплої перспективи випаде один день з короткочасним похолоданнями до +5 градусів та ще й з дощем у понеділок, 24-го березня.

Десь собі зауважте.

Проте потім помірне потепління відновиться.

А завтра всі разом вітаємо любу весну на її офіційній інавгурації!

Малюнок розкішних весняних котиків від художника пречудового - Володимира Корнєва!