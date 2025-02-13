Последствия потенциального соглашения Трампа с Путиным будут храпить не одно десятилетие

Вчера вечером, когда поезд тронулся с киевского вокзала в сторону Перемышля, завыла сирена. В этом была какая-то своя мистика. Ибо из одной уже привычной (но ненормальной) реальности я на три дня еду в искривленную (еще более ненормальную – с нашей точки зрения) реальность. И читая уже в поезде стенограмму заявлений Трампа о мире, я чувствую себя рядовым жителем Чехословакии образца 1938 года, часть которой так запросто передали фашистской Германии, оформив эту передачу в "Мюнхенский пакт". Считалось, что этим можно удовлетворить аппетиты агрессора.

Это соглашение окропил своей подписью премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, который 30 сентября 1938 года в Лондоне объявил, что привез британцам мир:

"Урегулирование чехословацкой проблемы, достигнутое сейчас, является, на мой взгляд, лишь прелюдией к большему урегулированию, в котором вся Европа может найти мир. Сегодня утром у меня был еще один разговор с канцлером Германии гером Гитлером, и вот бумага, на которой его, а также мое, имя. Некоторые из вас, возможно, уже слышали, что здесь находится, но я хотел бы просто прочитать это вам: "...Мы рассматриваем соглашение, подписанное вчера вечером, и англо-германское морское соглашение как символ желания наших двух народов больше никогда не воевать друг с другом".

"Я верю, что это мир для нашего времени. От всего сердца благодарим. Идите домой и спокойно выспитесь!".

Ничего не напоминает?

"Расхлебывать" последствия этого соглашения пришлось уже новому премьеру Британии – Уинстону Черчиллю.

Что-то подсказывает, что последствия потенциального соглашения Трампа с Путиным будут харьковать не одно десятилетие. Трамп очень хочет получить премию мира. Он еще больше приближает мир к глобальной войне.

Увидим, чем закончится нынешний Мюнхен, стартующий вечером (на некоторых закрытых мероприятиях конференции буду уже сегодня). И лучше ли Европа извлекла уроки из своей истории, чем люди, которые высадились десантом из-за океана.

По возможности, буду что-то писать.