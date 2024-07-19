Последствия подрыва Крымского моста оккупанты ощущают до сих пор

Скажу честно, до окончания войны против празднования каких-то дат с ней связанных. На это будет время после ее завершения. Исключение для событий, повлиявших и продолжающих влиять на дальнейший ход боевых действий. Вчера СМИ напомнили, что год назад СБУ вторично взорвала Крымский мост. И это событие, которое до сих пор оказывает влияние на события на фронте. Мост до сих пор не может полноценно функционировать как военный логистический объект, а СБУ стала драйвером многих новых технических решений, которые силы обороны успешно используют на фронте.

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Нагадаю, що міст атакували морськими дронами – однією із розробок Служби Безпеки. Sea Baby протаранили опори Кримського мосту. Понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу.

Чому і сьогодні треба робити акцент на цій події? Бо команда Малюка показала високий рівень військового менеджменту, в короткі строки розробивши і запустивши у виробництво унікальну розробку – морські дрони. Залучила фахових спеціалістів і тепер має ефективну зброю, яка визначає баланс сил на морі. "Морські малюки", після вдалої атаки на Кримський міст, потопили ще півтора десятки кораблів ворога. Служба постійно модернізує цю зброю, з якою ворог ніяк не може справитись. І залишається драйвером унікальних технічних рішень і ідей, постійно вдосконалюючи власні розробки. А тільки за таких умов, на мою думку, ми можемо мати перевагу на ворогом на полі бою.

І ще про пару цікавих деталей. Два підриви мосту абсолютно різні за задумом спецоперації, щоб вразити міст з суші і з моря. Обидві були успішними. Перша атака на міст, нагадаю, була у жовтні 2022 року. Тоді Служба безпеки уразила об’єкт з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою. Після цього росіяни кинули величезні сили на охорону Кримського мосту. СБУ це не спинило.

І наостанок про найголовніше. Бенефітами від другого підриву Кримського мосту наші сили оборони користуються дотепер. Ворог досі тягне техніку і боєкомплект поромами. СБУ перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України. Це в свою чергу впливає і на можливості ворога, і на інтенсивність бойових дії, які на цьому напрямку значно нижчі ніж на Донбассі, де задіяні інші логістичні ланцюги. А значить мова йде про спецоперацію наслідки якою відчуваються вже більше року.