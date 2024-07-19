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Война в Украине

Последствия подрыва Крымского моста оккупанты ощущают до сих пор

Алексей Голобуцкий

Последствия подрыва Крымского моста оккупанты ощущают до сих пор
Последствия подрыва Крымского моста оккупанты ощущают до сих пор

Скажу честно, до окончания войны против празднования каких-то дат с ней связанных. На это будет время после ее завершения. Исключение для событий, повлиявших и продолжающих влиять на дальнейший ход боевых действий. Вчера СМИ напомнили, что год назад СБУ вторично взорвала Крымский мост. И это событие, которое до сих пор оказывает влияние на события на фронте. Мост до сих пор не может полноценно функционировать как военный логистический объект, а СБУ стала драйвером многих новых технических решений, которые силы обороны успешно используют на фронте.

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Нагадаю, що міст атакували морськими дронами – однією із розробок Служби Безпеки. Sea Baby протаранили опори Кримського мосту. Понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу.

Чому і сьогодні треба робити акцент на цій події? Бо команда Малюка показала високий рівень військового менеджменту, в короткі строки розробивши і запустивши у виробництво унікальну розробку – морські дрони. Залучила фахових спеціалістів і тепер має ефективну зброю, яка визначає баланс сил на морі. "Морські малюки", після вдалої атаки на Кримський міст, потопили ще півтора десятки кораблів ворога. Служба постійно модернізує цю зброю, з якою ворог ніяк не може справитись. І залишається драйвером унікальних технічних рішень і ідей, постійно вдосконалюючи власні розробки. А тільки за таких умов, на мою думку, ми можемо мати перевагу на ворогом на полі бою.

І ще про пару цікавих деталей. Два підриви мосту абсолютно різні за задумом спецоперації, щоб вразити міст з суші і з моря. Обидві були успішними. Перша атака на міст, нагадаю, була у жовтні 2022 року. Тоді Служба безпеки уразила об’єкт з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою. Після цього росіяни кинули величезні сили на охорону Кримського мосту. СБУ це не спинило.

І наостанок про найголовніше. Бенефітами від другого підриву Кримського мосту наші сили оборони користуються дотепер. Ворог досі тягне техніку і боєкомплект поромами. СБУ перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України. Це в свою чергу впливає і на можливості ворога, і на інтенсивність бойових дії, які на цьому напрямку значно нижчі ніж на Донбассі, де задіяні інші логістичні ланцюги. А значить мова йде про спецоперацію наслідки якою відчуваються вже більше року.

Источник:facebook.com

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