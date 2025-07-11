После Сребреницы и после Бучи палачи отрицали сам факт преступления и говорили об инсценировке

То, что 30-летие геноцида в Сребренице мир встречает на фоне массированных обстрелов Украины и гибели гражданского населения от российских ракет и дронов, свидетельствует о том, что реальных выводов из той трагедии мир не сделал ни тогда, ни сейчас. Да и Буча, события в которой так напоминают Сребреницу, была спустя 27 лет после той ужасной резни. И, кстати, и после Сребреницы, и после Бучи палачи отрицали сам факт преступления и говорили об инсценировке.

Таких параллелей можно найти немало. Именно после Сребреницы на Западе "созрели" до необходимости завершения войны любой ценой и договоренностей с фактическим организатором и вдохновителем уничтожения Боснии - Слободаном Милошевичем.

В результате результаты организованной сербами этнической чистки были фактически легитимизированы, была признана Республика Сербская, Боснию превратили в нефункциональное государство под западным протекторатом, а Милошевич стал готовиться к новому геноциду – в Косово.

Сейчас размах путинских бомбардировок также должен подтолкнуть Запад к легитимизации результатов преступлений и аннексий. Однако даже если уступки Путину превратят Украину в новую Боснию, от новой войны это никого не убережет.

Убийства в Сребренице должны убедить цивилизованный мир в бесперспективности взаимопонимания с убийцами. Однако то, что понятно для других регионов и континентов, в Европе почему-то не воспринимается как очевидное.

Может потому, что "наши" палачи ходят в хороших костюмах, посещают те же храмы и театральные представления, что и мы и выглядят не террористами из пустынь, а уважаемыми политиками, которые просто "слишком" верят в силу или просто "слишком" обеспокоенными вопросами безопасности своих народов. Ну как такие люди могли организовать Голодомор, Холокост, Сребреницу, Бучу?

Но кровь их жертв в любом месте на земле имеет тот же цвет.