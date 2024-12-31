После сбитого самолета Азербайджан усилил давление на РФ: что ждать дальше?

Интересно разворачиваются события вокруг сбитого российской ПВО азербайджанского самолета: Путин даже раскошелился извиниться, только с отсылкой к коварным украинским дронам, которые на самом деле и пробовали сбить, а самолет AZAL просто под пули случился.

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"Путин извинился за трагический инцидент, произошедший в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Самолет шел за расписанием и пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. , Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые БПЛА и российские средства ПВО отражали эти нападения".

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Алиев, тем не менее, не захотел забыть о катастрофе после размытых извинений.

"Российская сторона хочет замять это дело и, конечно, это никому не делает чести".

То есть, Алиев уже публично обесценил слова Путина. Опустил его фактически (И рассчитывает, что мстительный и злопамятный Путин это проигнорирует? Вряд ли. Алиев имеет основания желать восстановления определенной дистанции с Кремлем).

Чего же хочет Алиев от Путина?

"Мы четко донесли наши требования российской стороне, они были переданы уже 27 декабря. Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. уголовной ответственности и выплатить компенсацию как государству, так и пострадавшим пассажирам и членам экипажа. уже было выполнено вчера. Я надеюсь, что остальные наши требования также будут удовлетворены", – сказал Алиев.

Вот только Кремль через официальные СМИ ("Раша Тудей") все же уже обозначил свою позицию: вина на Украине, Россия вины не признает, это намеренные действия Украины, чтобы помешать улучшению отношений Баку и Москвы. , а не компенсации и тем более не суд над кадыровскими точными зенитчиками и операторами РЭС.

То есть, теперь, когда пришлось выбирать между дружескими отношениями с Азербайджаном и интересами бойцов Кадырова, Путин выбрал Кадырова.

Ожидаем реакцию Алиева Вряд ли он промолчит на такую очевидную демонстрацию его места и места Азербайджану в приоритетах Кремля. , прибывающие в Азербайджан в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Это – стандартный, можно сказать, вид дипломатической демонстрации. Но сомнительно, что Алиев этим ограничится для убедительного дистанцирования от России.