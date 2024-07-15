Политическая ошибка, которая будет стоить жизням тысяч украинцев
Аналитики пишут, что шансы Трампа на победу сильно выросли.
Что делает офис президента Украины?
Блокирует выезд членов украинского парламента на Национальный конгресс Республиканской партии США.
В погоне за рейтингами на следующих выборах, которые будут неизвестно когда, и неизвестно, кто из нас до них доживет, на Банковой забывают, что идет война. Война на выживание, война за право существования народа и государства, в которой мы полностью зависим от американских партнеров.
Отношения с республиканцами сейчас важны как кровь. Я уже молчу о том, что приедут правоцентристские политики из полусотни стран. Отсутствие Украины будет замечено. Отсутствие наших парламентариев лишит нас многих шансов.
Нам сейчас только конфликта с командой Трампа не хватало.
Это грубая политическая ошибка, которая будет стоить жизни тысяч украинцев.
Специально не вспоминаю ни имена, ни партийную принадлежность народных депутатов, которых не выпустили на встречу с республиканцами, чтобы подчеркнуть, что меня не интересуют имена и партии, а лишь поддержка крупнейшего военного и экономического партнера Победа и сохранение жизни наших людей.
Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на формировании позитивной для Украины политики республиканского кандидата и сохранении двухпартийной поддержки США.
Это ключевая точка. Если терпим поражение в войне (не дай Бог), мы будем точно знать перечень ошибок, которые к этому привели. А рейтинги тогда ничего не будут означать, потому что выборы президента Украины будут проходить в Кремле, а избирательное право будет иметь только один человек.