Погода в Украине: когда отступят заморозки

Украина завтра будет относиться к масштабной области повышенного атмосферного давления, занимающей значительную часть Европы. Карта.

Поэтому 29 апреля будет преобладать сухая, с солнцем погода.

Лишь к вечеру атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь на Черниговщине и Сумщине.

Температура воздуха в ближайшую ночь ожидается в пределах +2+8 градусов, заморозки еще вероятны на Левобережье Украины.

В течение дня вторник уже ощутимо потеплеет, ожидается +15+19 градусов.

Ветер западный, северо-западный, на севере, западе и в центральной части временами порывистый, сильный.

В Киеве 29 апреля осадков не ожидается. Ночью +4+6 градусов, завтра днем можно наконец-то немного погреться на улице, воздух прогреется до +18 градусов.

Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее, однако пока недавних +27 не будет. За дождями будем следить вместе.

Спокойная комфортная весна.