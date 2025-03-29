Погода на выходные в Украине: дождь, ветер и штормовые порывы

Синоптические выходные на Украине будут неоднородными.

Суббота.

Дожди пройдут венчиком на юге, востоке (кроме Харьковщины) и юго-западе.

Однако значительная часть территории все же будет принадлежать сухой погоде.

Температура воздуха будет в согласии с мартом, днем +12+18 градусов.

Будет снижать температуру комфорта сильный западный ветер, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Воскресенье.

Облачность увеличится, временами дожди, более интенсивные – в центральной части Украины.

30 марта похолодает.

Температура воздуха днем будет +9+13 градусов. Теплее будет на юго-востоке Украины +14+18 градусов, а также на Волыни и Ровенщине +11+14 градусов.

В Киеве в субботу без осадков, 14 градусов, сильный ветер.

В воскресенье в столице есть вероятность дождя, температура воздуха +10+12 градусов, то есть будет свежее.

Март завершается, абрикосы робко начинают цвести, жду от вас этих нежнейших натуральных фотографий, а не бездушных картинок, первые цветы абрикосы всегда, как впервые – чудо прекрасное.

Как и весна.