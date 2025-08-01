Погода на выходные: осадки маловероятны

2-3 августа в Украине температура воздуха не изменится.

В течение дня ожидается +25+28, на юге и востоке +30+33, в воскресенье в южной части местами +33+35 градусов.

В большинстве областей осадки маловероятны.

Исключения: возможны дожди с грозами завтра в Ровенской области и в Карпатах. В воскресенье есть вероятность грозовых отдельных дождей на востоке, Днепропетровщине, Запорожье, Полтавщине.

В Киеве первые августовские выходные будут сухими солнечными и теплыми, +26+28 градусов.

Печальный Маков…