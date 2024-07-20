Подробно о заседании ВАКС

19.07.24 состоялось судебное заседание о взыскании с компании "Ethoder Investments Limited" принадлежащей российскому олигарху ротенберга активов в виде права требование по кредиту предоставленному уже государственной ИС Лыбидь (владелец здания ТЦ Оушен Плаза), 66,65% которой было национализировано 20.03 .2024 года.

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Після націоналізації з’ясувалось, що вже державна компанія винна ротенбергу за кредитом більше 200 млн доларів і тому Мін’юст в червні 2024 року звернувся до ВАКС з позовом про стягнення права вимоги за цим кредитом в дохід держави.

На фото Ганна Іщенко голова однойменного адвокатського об’єднання та представник державної ІС Либідь в цьому процесі.

Сьогодні Ганна подала від імені ІС Либідь клопотання про зупинення ВАКС розгляду справи про націоналізацію права вимоги за кредитом до ІС Либідь в зв’язку з тим, що ІС Либідь (що???) звернулось до Господарського суду Києва з позовом до Компанії "Ethoder Investments Limited" про:

- визнання недійсним кредитного договору в частині, а саме: визнання недійсною умову п. 2.3. кредитного договору №1 від 27.10.2009 про встановлення відсотку ставки із розрахунку 20 %;

- визнання зобов`язання ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь"" за кредитним договором №1 від 27.10.2009 припиненими з 30.06.2024 за ставкою 14,41%.

Якщо простими словами, то державна компанія в інтересах якої фактично пред’явлено позов, блокує стягнення з ротенберга активів шляхом звернення до господарського суду позову про часткове оскарження кредитного договору!!!!

В той час інша націоналізована у ротенберга в дохід держави компанія Авангард-Віларті не з’являється в судове засідання, але подає клопотання про перенесення судового засідання в зв’язку з тим, що не встигла ознайомитись з матеріалами справи.

На що тут варто звернути увагу, так це на те, що директором державних ІС Либідь і Авангард-Віларті є призначений ротенбергом ще перед націоналізацією Анатолій Номеровський.

Виходить, що директор двох державних компаній, які знаходяться в управлінні Фонду держмайна, вчиняє дії направлені на блокування стягнення активів ротенбарга і подає різні позови і клопотання направлені на зупинення розгляду справи. А також навмисно не направляє в судове засідання представника від однієї з компаній (Авангард-Віларті).

До чого тут Ганна Іщенко?

Ви здивуєтесь, але в цій справі Ганна окрім державної ІС Либідь, в якій Фонду держмайна належить 66,65%, представляє компанію Ланіта Інвест, яка є міноритарним власником 33,35% ІС Либідь.

Власником Ланіта Інвест є київські бізнесмени Андрій Іванов і Василь Хмельницький. А сама Ганна за нашою інформацією є особистим адвокатом Хмельницького і неодноразово представляла його в судових засіданнях.

Кого представляє Ганна в цьому процесі очевидно, але не зрозуміло хто ж представляє державу?!

Тай таке…

В зупиненні розгляду справи суд відмовив, але засідання переніс на 25.07 о 13:15.

В мене лише одне питання до голови Фонду держмайна Віталія Коваля:

- чому націоналізовані державні компанії в суді про націоналізацію активів ротенберга представляють міноритарні акціонери і менеджмент ротенберга?

Про те чи є совість і репутація питати не буду…