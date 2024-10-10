Почему Запад боится деколонизации РФ

Чтобы это понять, нужно разобраться с терминологической неразберихой.

Лишь один ключевой фактор неопределенности, который видит Запад — сила или слабость власти в Москве порождает два сценария : консолидация империи или ее коллапс. В западной одномерной модели других факторов (следовательно, и других сценариев) нет.

Два ключевых фактора неопределенности, которые мы видим, — сила или слабость власти в Москве и сила или слабость власти в регионах порождают 4 сценария: консолидация империи, коллапс, контролируемая дезинтеграция, перебалансирование власти.

Находясь в ловушке москвоцентризма, Запад (как аналитики, так и политики и дипломаты) не видят или не признают второй региональный фактор неопределенности.

Это, во-первых, зацикливает их на двух сценариях, ограничивая рамку только плохими сценариями; во-вторых, порождает расхождение в понимании терминологии.

Для нас деимпериализация, деколонизация – это усиление регионов, а дальше уже или управляемая дезинтеграция, или перебалансирование (рефедерализация).

Для них деимпериализация, деколонизация — хаотический коллапс, которого они боятся превыше всего.

Именно поэтому мы используем в общении с Западом (где не признают народы и регионы и потому имеют одномерную модель) термин "рефедерализация", потому что все другие слова имеют разные значения в нашей двумерной модели и в их одномерной.

А между собой, в общении с национальными движениями, с нашими единомышленниками на Западе, Востоке и Юге — с понимающими двумерную модель, которая основывается на признании существования российских регионов, мы можем смело использовать любые термины.