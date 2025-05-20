Почему Трамп давит на Киев, а не на Москву

Знаете, что в большой политике хуже клоунады? Клоунада предсказуема! Потому что совсем не смешно, только грусть и отвращение.

В преддверии разговора с обладателем волшебного чемодана Путиным президент США Дональд Трамп публично возмущался, что Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин и другие звезды американского шоубиза не поддержали его на выборах, и ему до сих пор печет.

И это вполне понятно и предсказуемо. Ибо неподдержка Трампа – это страшное преступление против человечества. В то же время путинская агрессия, приведшая к гибели сотен тысяч людей, огромных разрушений и искалеченных судеб – это лишь повод обменяться мнениями, как и сколько можно будет заработать, когда война как-то кончится...

Кто-то сомневался, что Трамп после разговора с Путиным будет в восторге, какая чудесная беседа у них произошла и как они фантастически друг друга понимают? И какие у них необозримые перспективы на сотрудничество? Разве странно, что Путин после разговора будет бекать о каких-то причудливых компромиссах, которые нужно найти с Украиной, в частности, по причинам войны?

Пожалуй, только Трамп не понимает (или делает вид), что первопричиной войны является больное желание Кремля поглотить или уничтожить Украину. И где здесь просматривается взаимно приемлемый компромисс? А вот очередной меморандум заключить – это святое. Нам будапештского недостаточно, нужно еще стамбульский подписать. И это также было понятно заранее, потому что есть классическая форма затягивания переговорного процесса без реального результата.

Короче, Трамп до сих пор не готов давить на того Владимира, который в Москве. Но он с удовольствием компенсирует это давлением на то, какое в Киеве. И хорошо, что все это расписание услышали и поняли в итоговом телефонном разговоре лидеры европейских стран.

Лучше бы президент супердержавы США полностью сосредоточился на эстрадных интригах и регулярном, как закате, хлопанье Байдена, чем занимался поиском мира между Украиной Россией. Потому что его "нейтральное" посредничество просто усиливает страну-агрессорку, и без того имеющую катастрофическое ресурсное преимущество над Украиной.

Может, новый Папа сможет как-то помочь. По крайней мере, он ни разу не намекал на желание получить Нобелевскую премию мира в дополнение к позолоченным самолетам и миллиардам пожертвований в фонд своего родственника.