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Почему Россия не попала под санкции Трампа?

Вадим Денисенко

Почему Россия не попала под санкции Трампа?
Почему Россия не попала под санкции Трампа?

1. Из положительного. Похоже, что это часть переговорной стратегии Трампа: либо вы соглашаетесь на какой-то формат мира, либо будут введены обещанные Лэндси Грэмом тарифы в 500% на все товары из стран, покупающих российскую нефть. Формально, схожая логика, применена и в отношении Канады и Мексики.

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2. З негативного. США і Росія стоять напередодні можливого підписання угоди про "рідкісноземельні метали", яка передбачатиме не просто входження американського капіталу в російський енерговидобуток, але й створення торгових домів по продажу російських підсанкційних товарів перш за все в ЄС (візит Дмітрієва в Вашингтон якраз про це). Це складний процес, бо вимагає погодження перш за все ЄС. Але тепер, ввівши мита на товари з ЄС, Трамп має люфт для маневру.

3. Я залишаюся при думці, що Путін робитиме все, щоб продовжити війну, але тепер поле для маневру в нього звузилося. Головним переговорним фактором для Путіна залишається саме угода про надра. Його ставка на те, що він буде потрібен, як посередник в переговорах США-Китай різко падає. В нинішній ситуації в нього є опції "або-або" і він, з великою долею імовірності прийме сторону Китаю, як менше із зол персонально для себе (якщо коротко: він хоче продовження війни і він боїться 30% ура-патріотів в поствоєнний період).

4. Вигідна для нас гра ЄС у те, що ми частина переговорного процесу ЄС-США залишається базовою для України, але поле для маневру також звузилося. Справа в тому, що в ЄС вважали, що поки йде війна, Трамп не піде на мита проти Європи. Зараз буде гра у відміну мит, і тут ми з козиря перетворилися на потужну, але не козирну карту (цю тему будуть підігрівати Угорщина та Словаччина). Але, попри все, це наша головна гра на сьогодні. Ще раз наголошу: ЄС буде вести переговори про мита, безпеку і підтримку України. Вони приречені це робити в найближчі місяці.

5. Ми маємо мати на увазі можливість війни в Ірані доволі висока. Ця опція існує і вона, багато в чому, потрібна Трампу. Адже швидке переможне бомбардування дозволить закрити будь-які спроби грати в контр санкціі і створювати антиамериканські коаліції. Поки війна в Ірані все ще теоретична опція. Але з її реалізацією, фокус уваги буде переведений від України.

Поки говорити про погіршення чи, тим більше, значне погіршення наших позицій - це від лукавого. Просто ускладнилася гра.

Источник:facebook.com

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