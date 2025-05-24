Почему российская экономика не загнетется ''уже завтра''

Россия: контуры экономики войны

или Про опасность сказок про саморазвал врага

В сети вновь пошли "ура-тексты" о том, что российская экономика едва ли не этой осенью загнётся. В основу зачастую берутся подборки данных о проблемах отдельных предприятий или даже отраслей. Количество таких текстов резко увеличилось с ростом использования систем ИИ. Но тут есть одно существенное "но", которое называется "логика действий" – это то, что не видят системы искусственного интеллекта, но что можно оценить если смотреть документы и пытаться понять что для Кремля есть приоритетом. С российской экономикой то же самое.

Для понимания вначале дам базовые цифры.

В пояснительной записке к "бюджету РФ на 2025 и на плановый период 2026-2027 годов" содержится тезис о том, что на военные расходы идёт 13,490 трл российских рублей или 32,5% российского бюджета. То есть они перестраивают экономику с гражданской на военную. И логика действий правительства меняется. То есть сохранение гражданских отраслей экономики, поддержание темпов роста уровня жизни граждан сегодня для правительства РФ не является приоритетом. Более того, обвал по ряду направлений запланирован и является поддержкой системы найма граждан страны на войну. То есть скрытой мобилизации (но об этом чуть ниже).

Нефтегазовые доходы. Бюджет РФ (да и основные показатели экономики) строятся на основе двух документов: "основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период с 2026 по 20267 годы", подготовленного Центробанком РФ и "прогнозе социально-экономического развития РФ", подготовленного Министерством экономики. В обоих есть базовый сценарий, который предусматривает коридор мировых цен на нефть 69-81 доллар США (59-71 для российской). Это ситуация при которой бюджет не испытывает трудностей от слова "совсем" и идёт накопление средств в международные резервы и ФНБ. Но если смотреть "консервативный вариант" — диапазон прогнозируемых цен ниже. В этом варианте (в версии прогноза от 2023 года) предусматривалось сокращение среднегодовых мировых цен на нефть до 59,1 доллара за баррель к 2027 году. При этих условиях экономический рост минимален, но международные резервы (в среднем по году) стабильны. Реальным кризисом для РФ является мировая цена 45 долларов за баррель и ниже на протяжении 10-12 месяцев. Потому что именно тогда активно расходуются международные резервы и средства ФНБ.

Международные резервы РФ. По состоянию на 2022 год (январь) они составляли около 630 млрд долларов. Минимальный их объём был зафиксирован в ноябре 2022 — 540 млрд. (да РФ за 2022 потеряла 90 млрд резервов). Далее колебания но уже с периодами роста. В на май 2025 размер резервов составлял 686 млрд. Ради справедливости — за "майские праздники" русские "пропили" 19 млрд. НО остаток 667 млрд — всё равно больше, чем на начало 2022 года. Причина — пятикратный рост цен на удобрения 2022 года (одновременно с выводом их из под санкций США при подписании "зерновой сделки") и высокие цены на нефть 2023-начала 2024 годов.

Стоит отметить, что уже сегодня активно тратятся средства Фонда национального благосостояния. Но ФНБ: создавался в качестве системы финансирования дефицита пенсионного фонда. И лишь часть его средств (размещённая в ценных бумагах иностранных государств и компаний) учитывается в качестве составляющей международных резервов РФ. Но с 2022 года (октября) ФНБ размещает средства преимущественно в ценных бумагах российских эмитентов. А так же финансирует инвестиционные проекты внутри РФ (с 2023 более 80% инвестиций — военная промышленность). А в мае 2023 года выходит "бюджетное правило" по которому средства ФНБ могут свободно использоваться Минфином "в размере выпадающих НГД при негативной конъюнктуре". Вывод: ФНБ - рабочий инструмент Минфина РФ и оценивать по его состоянию российскую экономику ошибочно.

В России идёт крупнейшая с 90-х годов волна передела собственности. Ряд компаний пускают через процедуру банкротства с позднейшей передачей (бесплатно) Ростеху или продаже лояльным Путину олигархам. И средства от продажи — условно "неучтённые" доходы Минфина, которые направляются … тоже на войну.

Теперь о системе поддержки войны.

Для РФ ключевым является именно военная составляющая. И 13,5 триллионов российских рублей в бюджете — это не совсем корректная оценка. Недавно писал один (не для публикации) текст, где немного просмотрел "гражданские" статьи бюджета. И вышел на цифру 18,7 триллиона. Это 40,2% от бюджета или 9,01% от прогнозируемого ВВП на 2025 год. И для анализа способности вести войну нас интересует именно эта составляющая.

В данном тексте я кратко остановлюсь на двух аспектах:

механизмы поддержки военной экономики. Это в массе своей затраты бюджета.

Механизмы поддержки скрытой мобилизации. А вот это интересно — они используют кризис (а он реально есть) гражданской составляющей российской экономики.

Механизмы поддержки ВПК

Ключевой программой поддержки российской военной промышленности является триада госпрограмм:

развитие оборонно-промышленного комплекса;

обеспечение обороноспособности страны

обеспечение государственной безопасности

Но кроме них на военные нужды идёт часть средств ещё пяти "гражданских" государственных программ или проектов — начиная от "научно-технического развития", заканчивая "обеспечение защиты личности, общества и государства".

К механизмам поддержки можно отнести:

прямое субсидирование корпорации "Ростех" – суммарно около 200 миллиардов долларов (дальше буду давать в долларах из рассчёта курса 1:100)

субсидии и финансирование отдельных предприятий. Тут интересная схема (о ней чуть ниже) которая обеспечивает низкие цены государственных закупок и механизмы перераспределения собственности. Например, запланировано (!) банкротство некоторых компаний для уменьшения выплат по кредитам либо смены собственника. Суммарно на все направления имеем ещё чуть больше 75 миллиардов долларов.

Финансирование отдельных проектов по гражданским программам. Например, работа над созданием авиационного двигателя ТВ7-117, который формально изготавливается для гражданских самолётов, но используется в военных транспортниках и вертолётах. Или создание новых колёсных шасси, беспилотных платформ и так далее. Суммарно ещё 8 миллиардов долларов.

Инвестиции в научные разработки и человеческий капитал. Это отдельное достаточно интересное направление на которое затрачивается ещё около 700 миллионов долларов.

Поддержка (субвенции) местным бюджетам на их (региональные программы) создание военных производств либо (как в случае с оккупированными территориями) строительство транспортной и инженерной инфраструктуры возле линии фронта — ни много ни мало, но суммарно имеем более 900 миллионов долларов.

А теперь к некоторым особенностям политики перевода экономики на "военные рельсы". Речь идёт о конкретных программах и решениях, которые стимулируют развитие ВПК и военные закупки.

Первое и ключевое — человеческий капитал. В частности, рабочие руки на военных предприятиях. В РФ с 2022 года началась программа "переселения" – структуры "Ростеха" имеют бюджетные средства на переманивание специалистов из "гражданских" сфер и из разных регионов. Для таких людей предусмотрено покрытие затрат на переезд и съём жилья. 150 миллионов долларов "на жилплощадь" – хороший стимул. Сюда же можно добавить субсидирование системы профтехобразования (на предприятиях ВПК, естественно) и даже программу "мониторинга обеспеченности кадрами". Для самих же работников предусмотрены "стипендии" за хорошую работу или достижения — это в плюс к обычной зарплате — 40 миллионов (долларов) на выплату конструкторам и инженерам и 75 на выплаты молодым специалистам (до 35 лет). То есть оборонку делают местом гарантированного заработка и профессионального развития, что облегчает найм специалистов.

Второе — научные разработки. Тут более интересно. Есть, естественно, прямое финансирование научных центров, университетов. Но есть такие программы как "гранты" различным АНО (автономная некоммерческая организация) на международные и национальные программы научного сотрудничества. Где полученная техническая документация потом продаётся (за 1-2% от выручки) предприятиям ОПК. Об одной такой - "Агентство по технологическому развитию" — я даже снимал отдельный ролик. Речь, фактически идёт о промышленном шпионаже среди "дружественных" РФ государств. К этому же разделу можно добавить сразу несколько программ и проектов по электронике (субсидии) и развитию "беспилотных систем". Суммарно ни много ни мало — более 500 миллионов долларов (это именно "дополнительные" программы).

Третье — вопросы обеспечения цен. Формально гражданские предприятия нацелены на получение прибыли. А у МО есть свои, привычные поставщики. Да и коррупцию никто не отменял. Дабы создать дополнительную конкуренцию на закупках в бюджете предусмотрены субсидии на покрытие "выпадающих доходов" от продажи по низким ценам. И отдельно субсидии банкам на те же цели при кредитовании военных производств (именно поэтому процентные ставки для предприятий оборонки могут быть достаточно низкими). А часть предприятий может рассчитывать ещё и на субсидии по выплатам кредитов российским банкам. Достаточно запутанная система перекрёстного субсидирования, которая при кризисе гражданской части экономики толкает производителей к переходу на производство военной продукции.

Четвёртое — обеспечение заработка. Особенно это актуально для производителей БПЛА. В бюджете РФ предусмотрены средства на "поддержку экспорта" продукции (в том числе предприятий ОПК). А так же государственная программа стимулирования использования беспилотных систем (в том числе в гражданском секторе). Это позволяет производителям получать прибыль не только с военных заказов (точнее значительную часть прибыли) и сохранять объёмы производства, когда МО не может обеспечить больших заказов.

Кризис гражданской части экономики как фактор мобилизации

В российской федерации действительно наблюдается увеличение процентных ставок по кредитам, сжатие строительного рынка и рост инфляции. Но со своими исключениями — льготная ипотека продолжает работать для военных, работников военно-промышленного комплекса. А часть строительства, например, жилья активно передаётся структурам МО и даже "Росгвардии". На финансирование таких программ, кстати, есть прямое финансирование из государственного бюджета. А так же субвенции "субъектам Федерации". Причём в оккупированных украинских регионах программы разворачиваются достаточно масштабно. Что свидетельствует о политике "замещения населения" – россия пытается завезти туда "новых жителей". Об этом писал в апреле 2025.

Суть процесса — война и мобилизация. И это сознательная сегрегация населения. Не секрет, что в России при мобилизации на войну выплачиваются "подъёмные". Причём в достаточно интересной пропорции — до 400 тысяч российских рублей от Министерства обороны (или иного силового ведомства) и от 1,6+ миллиона российских рублей от "субъекта Федерации". То есть из местного бюджета и средств местного бизнеса. Суммарно доходило до 2..2,5 миллиона российских рублей "за контракт". И это являлось основным механизмом скрытой мобилизации. Человек, которому надо было выплачивать кредиты (а так же ипотеку) мог рассчитывать на получение средств, позволяющих выбраться из долгов. И чем более "закредитованными" были домохозяйства, тем большая база для мобилизации была у Кремля.

Но большие потери на фронте (а социология показывает, что граждане РФ уже начали осознавать их масштаб) были мощным сдерживающим фактором. В 2025 году процентные ставки вновь поползли вверх. Значительная часть домохозяйств из своих доходов уже не может выплачивать взятые ранее кредиты. И тут имеем рост выплат за заключение контракта — в части регионов суммарные "подъёмные" преодолели барьер в 3 миллиона российских рублей. К этому добавились механизмы (пока не по всей РФ) частичной выплаты кредитов или "кредитных каникул" для подписанта контракта с МО. После службы — военная ипотека, льготные кредиты и образование.

То есть Кремль продолжает политику создания видимости "социального лифта" через войну. Проще говоря, пошёл воевать- выжил — надейся на решение своих проблем. Вторая привилегированная группа — работники оборонной промышленности. Где пусть меньшие доходы, но вероятность стать удобрением так же ниже.

2025 год стал годом продолжения такой политики. Сумма подъёмных за найм на войну выросла до 3..4,5 миллионов. То есть Путин намерен, как минимум сохранить, а то и увеличить масштабы скрытой мобилизации во время летней кампании. Причём переложив основные затраты на рекрутинг на регионы России и местный бизнес.

При этом такой тип мобилизации достаточно "безопасен" для Кремля. Ведь люди сами пошли за деньгами. И рядовой россиянин, даже говоря о погибшем родственнике повторяет это "сам пошёл". Не вспоминая о причинах — качестве жизни.

Выводы и что с этим делать

Российская экономика окончательно превращается в экономику войны. Где сознательно допускается кризис гражданских секторов. Но без полного обвала, стоит заметить. Фактически, кремль реализует старый анекдот:

– папа, водка (война) подорожала, ты будешь меньше пить (воевать)?

– нет, деточка, вы с мамой будете меньше кушать!

Причём "меньше кушать" не для всех — создаётся картина "избавления от житейских проблем" – воевать или работать на военных предприятиях. Поэтому ура-оценки процентных ставок, удорожания ипотеки (и .д.) на фоне активной фазы войны говорят лишь о расширении мобилизационного резерва.

Что касается денег на войну, то, увы, на ближайшие полтора-два года они в России есть. Сложности могут возникнуть, но лишь при условии обвала нефтегазовых доходов не на месяц или два, а на, минимум, год-полтора.

В чём Россия действительно слаба — это технологическая база. Именно поэтому Кремль так активно вкидывает деньги в образование, науку (военная составляющая) и промышленный шпионаж (как непосредственно спецслужбами так и под видом деятельности разных неприбыльных организаций).

Что нам с этим делать?

Во-первых, отказаться от идеи создания мифа о крахе противника "уже завтра". Создавая такие мифы, мы создаём иллюзорные надежды у сограждан. И потом (когда прогнозы краха РФ не исполняются) пожинаем плоды в виде проблемных настроений в обществе.

Во-вторых, анализировать механизмы поддержки войны в РФ. Некоторые из них можно адаптировать к нашим условиям. Та же поддержка оборонных предприятий и человеческого капитала. В конце концов, у нас есть множество беженцев. Которые могут с удовольствием переехать в предоставленное жильё в обмен на обучение и работу на предприятиях ВПК. Или экспорт военной продукции, который решит проблему недозагруженности ряда предприятий оборонным заказом.

В-третьих, смотреть на слабость противника и работать с этим направлением. Если по так называемому "теневому флоту" написано много и есть попытки вызвать реакцию наших партнёров, то по тематике "военно-технического сотрудничества" и военного шпионажа через формально гражданские организации информации мало. Действий ещё меньше. В то же время попытка лишить РФ возможности развивать свои технологии (или красть их) даёт нам преимущество. Значит с этим надо работать.

И, наконец, помнить, что искажённая оценка потенциала твоего врага порождает ошибки в планировании. Ошибочные планы = проблемы при их реализации.