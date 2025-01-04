Почему популизм стал неотъемлемой частью современной политики?

О популизме.

Еще десять лет назад в мире был бум разговоров об угрозах популизма. Сейчас когда популизм стал обязательным элементом практически всех политических партий, от правых до левых, об этом говорят меньше, критикуют меньше. Да и обращают внимание меньше. Очевидно, потому, что это уже обязательный элемент всех политических сил.

В свое время вышла, по-моему, наилучшая книга о популизме с простым названием: "Что такое популизм" Яна-Вернера Мюллера. И одна из главных идей этой книги звучит так: популисты считают, что они и есть народ, а все остальные не народ. Плюс популистам не нужны посредники в виде СМИ и государственных или протогосударственных институтов, чтобы общаться с народом. Они стараются максимально обойти это звено как лишнюю прокладку.

В последнее время я долго думал о популизме в современном политическом мире и позволю себе добавить еще два элемента, которые, кажется, дополнят картину мира современного популизма.

Мне кажется, что еще одной из этих черт популизма является отсутствие будущего (критически минимальное углубление в будущее).

Популист не мыслит никогда категорией послезавтра и очень редко завтра. Популизм – это тактика сегодня, возвышающаяся до рамки "стратегии сегодня".

Вторая черта – довольно серьезный перекос от институтов в сторону персоналистских элементов управления, решений и главное, любви народа.

В треугольнике сосуществования человека и власти (государства) "страх, договор, любовь" (концепция Л.Гозмана) популист всегда выбирает прежде всего любовь. Самое важное, что для него есть – всеми возможными способами добиться любви сегодня. Завтра будет новое сражение за эту самую любовь.

Когда-то стоит об этом написать шире, а пока только замечу: это сообщение для того, чтобы подумать и проанализировать, а не о срачах.