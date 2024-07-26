Влиятельное издание Politico опубликовало статью Кристофера Маккаллиона и Бенджамина Х.Фридмана из американского аналитического центра Defense Priorities, выступающего за более сдержанную внешнюю политику США, где авторы резко критикуют позицию НАТО по украинскому вопросу. Утверждается, что Украина не может выиграть войну с Россией таким образом, чтобы вернуть все свои территории, что НАТО так ей и не поможет и что Киеву следует смириться с этим и начать думать о переговорах с Москвой.

Авторы статьи считают, что лидеры стран-членов НАТО на саммите в Вашингтоне подарили Украине новый раунд ошибочной надежды в войне против России, что даже хуже, чем бездействие. Кроме того, это угрожает и самим членам НАТО в отсутствие гарантий безопасности. Вроде бы после провала украинского летнего контрнаступления в прошлом году постепенно все начинают понимать, что украинцы не могут вернуть большую часть своей утраченной территории.

Даже с поступлением тяжелого западного оружия, считают авторы, Киеву может быть трудно удержать то, что он имеет сейчас, а значит, ему следует начать рассматривать переговоры с Москвой о прекращении или по крайней мере замораживании конфликта через прекращения огня сейчас, когда ситуация обостряется, а пространство для переговоров всё больше сужается. Но вместо этого, считают авторы статьи, Вашингтон и европейские столицы повторяют, что Украина однажды присоединится к НАТО, рекламируется непонятный "мост" по поводу следующего членства Украины в Альянсе и Киев якобы находится на "необратимом пути" к вступлению в НАТО.

Позиция обоих авторов сводится к тому, что принимать Украину в НАТО, сейчас или когда-то, было бы бессмысленно. Как они заявляют, любой возможный сценарий присоединения Украины является неразрешимой дилеммой - её нельзя принять в западный военный альянс, пока она находится в состоянии войны с Россией, поскольку это сразу привело бы к обострению отношений НАТО и России к состоянию ядерного кризиса.

Кроме того, любая предстоящая приверженность обороне Украины не будет надежным сдерживающим фактором. Соединенные Штаты уже чётко дали понять, что не будут воевать и не будут рисковать ядерной войной из-за Украины, даже если на карту поставлена ​​её выживание, поскольку США в этом не имеют жизненного интереса, что, как напоминают авторы, экс-президент США Барак Обама прямо заявил в 2016 году. Поэтому, по мнению авторов, обещания Запада – пустые разговоры, а членство Украины в НАТО пока не рассматривается. Однако даже лживые обещания могут нести реальную опасность, и она может проявляться в разных формах. Во-первых, любая перспектива членства Украины в НАТО, какой бы сомнительной она ни была, содержит ключевую причину войны, которая даёт России стимул продолжать конфликт, чтобы не дать Украине присоединиться к западному военному альянсу. Во-вторых, ошибочные обещания способствуют ложной надежде, которая лишь побуждает Украину продолжать свою неудачную стратегию возвращения всех утраченных территорий и избегания переговоров с Москвой. Сейчас, отмечают авторы, лучшим вариантом для Украины является окопаться и избрать оборонную стратегию, в то же время начав мирные переговоры или хотя бы достичь перемирия. Западная помощь может помочь Киеву удерживать свои позиции и на время атаковать российские объекты, но она не может восполнить ужасную нехватку рабочей силы в Украине, особенно учитывая, что промышленная база Запада сама оказывается под давлением, чтобы обеспечить достаточную огневую мощность, чтобы сравниться с российской. Продолжение войны обещает лишь дальнейшее истощение украинских сил и, в конечном счете, возможность лишь удержать позиции или политический крах. С другой стороны, может оказаться, что Россия не готова согласиться даже на прекращение огня при сохранении территориального статус-кво и переговоры могут продолжаться годами. При этом риторика НАТО помогает отсрочить не надёжный мир, а первые шаги к нему, считают авторы, поэтому требуется, по крайней мере, политическое смещение в сторону признания того, что война не закончится полностью справедливо для Украины и что Россия возьмёт всё, что она уже забрала. Будто сама Украина не так монолитна, то есть непоколебима в своем требовании возвращение всех территорий любой ценой. Все больше украинцев, непременно, хотели бы, чтобы всё изменилось и прекратилось жертвование жизнями ради всё более недостижимых целей. Кроме того, хотя цену ошибочной надежды в большинстве своём платит Украина, это также увеличивает риск для американцев и других членов НАТО, поскольку чем дольше затягивается война, тем больше опасность эскалации.

Можно констатировать полный заказной характер статьи. Очевидно, Москва очень взволнована результатами Вашингтонского саммита, в центре дискуссий которого были Украина и помощь западных партнеров, а также европейская безопасность в целом. Авторы жалуются заверениями Киеву о безальтернативном вступлении в НАТО, чего вроде бы никогда не произойдет из-за постоянной эскалации событий Россией, которая вроде бы с этим никогда не смирится и будет вести войну в Украине бесконечно, пока не добьется своего. Но нервные движения Кремля как раз говорят о том, что российские ресурсы для ведения войны уже начинают иссякать. Речь идёт, прежде всего, о боевой технике. ВСУ в оборонительных боях уничтожили огромное количество российских танков, ББМ, вражеской артиллерии, систем залпового огня и ПВО. Существенно уменьшен потенциал российских воздушных сил и военно-морского флота. Несмотря на попытки компенсировать утраченную технику новым её производством, оно просто не успевает. Кремль уже два года расконсервирует старую боевую технику, но и её запасы потихоньку подходят к концу. Это уже сейчас можно было бы ощутить на полях сражений, но Москва сделала чрезвычайные усилия по сближению с диктаторской Северной Кореей, просто спасающей ситуацию для российской армии. Кремль понимает, что и эти запасы исчерпаются, поэтому пытается ускорить переговорный процесс, при этом атакуя по многим направлениям, демонстрируя вроде бы своё преимущество в количестве вооружений и инициативе, а значит и требования соответствующего отношения к большему количеству своих предложений к будущему мирному договору. Но легализации захваченных украинских территорий военным путем, видимо, не состоится. Это нарушение Устава ООН, действующих норм и принципов международного права. Поэтому о российской незаконной аннексии украинских пространств вообще речь не идёт. Этого, конечно, нет в Формуле мира, об этом не говорится в мирном плане Трампа, этого не придерживается даже официальный Пекин. Поэтому желание Москвы, чтобы Украина и международное сообщество проглотили российскую оккупацию украинских территорий, не воспринимаются, тем более среди демократических стран мира. Единственное, в чём авторы заказной статьи правы так то, что НАТО предоставляло Украине очень недостаточное количество вооружений, и сейчас увеличение поставок только улучшит ситуацию на фронте, но не сможет обеспечить решающее преимущество, которое позволит ВСУ возвращать утраченные территории. Об этом как раз и ведутся сейчас дискуссии между Киевом и западными партнёрами, которые наконец-то поняли, что недостаточно поддерживают Украину. Поэтому НАТО и ЕС настроены использовать давление на Москву путём увеличения военной и финансовой поддержки Украины, усиления санкций, давления на российских партнёров в опасности для их экономики открыто или скрыто поддерживать Москву, и привлечения российских активов, замороженных в американских и европейских банках, для нужд восстановления и укрепление её оборонного потенциала. Кремль хорошо понимает, что если Украину примут в НАТО, то реализация планов дальнейшего захвата Украины через относительно короткий промежуток времени пойдет насмарку. Поэтому так упорно Москва кричит о недопустимости членства Украины в НАТО. Не потому, что это будет угрозой России, а просто Кремль не сможет силой захватить украинские территории или их часть. Если сейчас закончится война без легализации российской оккупации некоторых украинских областей, Москва попытается это сделать позже, а если после этой войны Киев сможет добиться членства в НАТО, то этого не произойдет никогда. Вот и все российские тревоги, что если они не смогут захватить чужие территории, то вроде бы исчезнет тысячелетняя Россия, которой действительно существует лишь несколько веков (государство под названием Россия существует с 1721 года), а если она исчезнет, ​​то Москва якобы готова в отчаянии применить ядерное оружие. Только очень странные объяснения Кремля по поводу исчезновения России. Отвод российских войск с чужой территории Москва называет своим историческим исчезновением. Это откровенная ложь и шантаж. Международный Zлодей считает, что если ему не дадут ограбить чужие территории, то это и есть его исчезновение, а на самом деле это приглашение жить с другими нациями по-человечески, а не по-Zлодейски.