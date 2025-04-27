Почему Китай напал на вьетнамский остров?

А теперь немного матчасти.

1. КНР действительно оккупировал риф в Южно-Китайском море. Но есть Sand Cay и есть Sandy Cay Reef. Первый — остров, второй риф. На первом военная наблюдательная база Вьетнама (с постоянной сменой солдат) и рыбацкая станция (тоже жилая). Второй — риф площадью пару сотен квадратных метров. Как говорят в Одессе, таки это две большие разницы. (схема есть в фото)

2. И одно и другое - часть архипелага Spratly Islands, на который претендуют Вьетнам, Филиппины, КНР, Бруней и Малайзия. Каждый из них периодически "отжимает" островок, намывает дополнительную площадь и делает поселение либо военную базу.

3. С 2013 года КНР активно занимается созданием военной инфраструктуры на архипелаге. И эту политику окрестили Great Wall of Sand. Уже к 2016 Китай намыл 3 острова под аэродромы (и базы ВВС) и ещё 4 для иной военной инфраструктуры.

4. Возле оккупированного рифа находятся сразу две военные базы: филиппинская Thitu и китайская на Subi Reef. Обе с ВПП. Соответственно "есть нюансы" в схемах подлётов. И Sandy Cay Reef нужен КНР по многим причинам )

5. Это действительно первый захват китаем острова на архипелаге с 2016 года. И, вероятно, не последний.

Причины - можно сказать одним словом "Трамп". Но если разложить, имеем 3

1. Политика Трампа по получению контроля над международной морской логистикой. Неприятно для СИ.

2. Политика КНР по созданию (особенно после прихода Трампа) региональной системы экономического сотрудничества. Ю. Китайское море - ключевое. США могут помешать своими авианосными группами. Китай делает проще и дешевле "авианосец из рифа" - намывает острова.

Будет ли эскаллация? Обвинения да. Война за риф - сомнительно. Отжимом островков занимаются все. И в отношении всех государств региона накопились решения международных арбитражей на которые они плевали. Сейчас - тем более (снова фактор Трампа).

Пойдёт ли Китай дальше? Вероятнее всего да - свободные рифы ещё есть.