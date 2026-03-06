Почему Иран обстреливает всех, кому может дотянуться?

Сейчас превалирует мнение, что иранские власти – это хаотический набор людей и идей. Но мне кажется, это если не полностью ошибочно, то явно преувеличено утверждение

Сразу скажу, я не иранист, но я неплохо понимаю, как работают механизмы власти и в своих суждениях я выхожу прежде всего именно из этих знаний.

1. Сейчас мы видим, что скелет тех, кто принимает реальные решения в Иране, поставил перед собой единственную задачу: сохранить власть. Это единственная цель, которой подчинены все их действия.

А они в свою очередь сводятся к двум главным задачам: не допустить никаких протестов внутри и не допустить наземной операции.

2. Что касается внутреннего вопроса: не допустить протестов, то здесь вся работа государственного аппарата сводится к двум аспектам: запугивание и недопущение голода. В целом, пока власть в той или иной степени справляется с этими вопросами. Мы не видим уличных протестов и мы не видим мародерства. И первое и второе возможно только в тот момент, когда в силу разных обстоятельств карательные органы отступают в сторону, а их квазизаменители (оппозиция, бандиты и т.п.) сознательно или бессознательно не могут или не хотят вмешиваться в ситуацию. Конечно, еще рано делать выводы. Но пока репрессивный аппарат и система обеспечения продовольствием не дают значительных сбоев. Без этого никакой внутренней революции не будет.

3. Пока во внутренней политике неизвестным фактором остается раскол элит. Отказ 8 участников собрания по избранию нового лидера участвовать в этой процедуре, письмо из-за решетки одного из самых известных оппозиционеров – это важно, но пока является только фоном. Но мы должны понимать: у режима есть два варианта сохранения власти: ничего не менять или под лозунгами единства страны возглавить тот процесс, который предлагает оппозиция: из тюрьмы создать учредительное собрание и несколько переформатировать систему. Сейчас, похоже, это главная дискуссия тех, кто имеет возможность принимать какие-то решения.

4. С большой долей вероятности можно допустить, что главные игроки пробуют оставаться в тени и тех, кого мы видим на вершине пирамиды, являются фигурами, которым многие среди очень условных "серых кардиналов" отводят временный статус. Затем все мировые войны-революции показывают, что все эти расчеты невероятно условны.

5. Что касается внешней ситуации, то люди, которые сейчас отдают приказы, похоже, руководствуются одним принципом: не допустить наземной операции как наиболее вероятного источника уничтожения режима. Исходя из этой точки зрения, обстрелы всех соседей достаточно логичны. Ведь плюс-минус понятно, что месяц такой жизни заставит всех давить на США остановить войну.

Я уже писал, у Трампа есть два варианта или месяц бомбить Иран и потом объявить победу, потому что уничтожен ядерный и баллистический потенциал. Или после месяца бомбардировок еще на пару месяцев войти в наземную операцию со многими непредсказуемыми последствиями. Повторюсь, режим в Тегеране считает, что главная цель сохранения в том или ином виде этого же режима. А потому их ставка заключается именно в максимальной эскалации ради деэскалации.

6. Исходя из этого, мы можем очень осторожно сделать несколько предположений:

– эскалация продлится как минимум несколько недель (все зависит от интенсивности уничтожения целого ряда объектов в Иране;

– Иранская верхушка теоретически может пойти на косметическое переформатирование системы ради сохранения власти и под гарантии США, если в рамках системы произойдет внутренний переворот, предусматривающий сохранение власти нынешними "серыми кардиналами". И главный лозунг будет "сохранение страны и не допущение иракского сценария". Не факт, что это произойдет, но пока это главный сценарий для части правящей верхушки в Иране и для США.

– При этом главным неопределенным вопросом является то, как дальше будет функционировать нефтегазовая отрасль. Во многом ради контроля над ней и была начата эта война (как минимум со стороны США). Следовательно, гарантии от США возможны прежде всего в том случае, если американцы получают контрольный доступ к этому рынку.

– Самым плохим развитием для всех является наземная операция. Это понимают в Иране и на это, похоже, весь расчет части иранских элит. Но, как известно, первый выстрел разламывает все планы на войну. А тут уже раздались тысячи тех же выстрелов.