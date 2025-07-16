Почему главная цель Трампа не победа Украины

Не думал, что нужно писать, но вижу, что нужно.

США президента Трампа не являются союзниками Украины.

США президента Трампа не являются союзником России.

США президента Трампа не являются союзником Евросоюза.

Главная цель внешней политики США – ослабить Китай как основного оппонента.

Это непростая задача.

Из этого следует весь тот трэш, который мы видим почти полгода.

Нельзя допустить поражения Украины, потому что это усиливает Россию как союзника Китая.

Нельзя допустить поражения России, потому что это усиливает Китай (российскими ресурсами) и Евросоюз.

Нельзя допустить союз ЕС и Китая.

Евросоюз должен покупать больше американского оружия и становиться более зависимым.

Все должны продавать свои товары в США дешево и покупать американские дорого.

Короче говоря, все должны быть бедными, несчастными и истекать кровью, пока Америка усиливается. И все должны обладать Америкой своей единственной надеждой.

Не очень простая в реализации стратегия, но пока удается.