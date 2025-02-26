Почему Германия будет еще более проукраинской?

В отличие от США в Германии социологи не зря едят свой хлеб. На выборах сюрпризов не произошло. Результаты даже чуть лучше большинства прогнозов. Блок путинской Сарры Вагенкнехт не прошёл.

Голосов христианских демократов и социал демократов в Бундестаге хватит для формирования правящей коалиции. Канцлером будет Мерц, Писториус тоже вероятно будет в правительстве. Высокий результат АфД - конечно неприятен, но не катастрофичен. Эта партия изолирована, в коалицию с ней никто вступать не будет (даже такая же пропутинская Сарра отказывается). А шансов победить и сформировать правительство в одиночестве в силу специфики немецкой политической системы (как и у любой другой партии) у нее нет.

Так что АфД обречена быть свистком для слива пара правого недовольства (для левого - такую роль выполняет Линке).

В общем все неплохо. В Германии будет существенно более проукраинское и антипутинское правительство во главе с Мерцем и Писториусом.