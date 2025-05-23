Почему чуда не произойдет и Трамп не введет мощные санкции против Роосии

У нас так много надежд на то, что США примут мощные санкции и введут пошлины в 500% в страны, покупающие российскую нефть…

.. что удивительно

Этого никогда не произойдет. Этими санкциями можно пугать, да. Но они никогда не будут введены.

Почему?

Потому что это означало бы введение таможенных пошлин на уровне 500% на товары из Китая и Индии. Напомнить, что случилось только что, когда Трамп обложил пошлинами весь мир, включая пингвинов? Фондовые рынки полетели вниз и рынок облигаций, в результате заставил Трампа сдать обратно. Трамп проиграл торговую войну Китаю. И отполз назад. И в принципе, пошлины 150% или 500% – не имеет значения. Это означает остановку торговли. И Китай уже продемонстрировал Трампу, что США не может себе этого позволить. Отважится ли Трамп повторить?

И это было в ситуации, когда Трамп очень хотел ввести эти пошлины. Спать не мог, так хотел. А сейчас у нас есть ситуация, когда Трамп очень не хочет вводить санкции против России. Очень не хочет. Почему он этого не хочет – тема для отдельного разговора, а может даже медицинской диссертации (или расследование ФБР). Но факт есть факт. Не желает. Так если Трамп в течение месяца сдал назад по меньшим пошлинам, которые он хотел, то решится ли он ввести большие пошлины, которые он не хочет. Вопрос риторический. А без желания Трампа ничего не будет.

Поэтому эти санкции могут висеть на стене, как ружье. И если США решится давить на Россию, если произойдет такое чудо в голове Трампа, если жалость и слабость станут слишком очевидными и это будет иметь значение, то потенциальные санкции могут быть использованы в качестве рычага давления на Индию. Один из покупателей российской нефти. Параллельно с большими дипломатическими усилиями в этом направлении. С попыткой продемонстрировать Индии, что лучше покупать у Саудовской Аравии, тем более они как раз значительно увеличивают добычу. Проблема в том, что после того, как Трамп сдал обратно в торговой войне, когда моргнул первым, Индия уже не поверит, что все это по настоящему. С Китаем даже такие разговоры, кстати, невозможны, и Китай продолжит покупать российскую нефть. К сожалению.

Поэтому если вдруг политика Трампа и изменится, если даже они снова вернутся к введению санкций, то это не эти атомные санкции, которые активно продвигает сенатор Грэм. Хотя они нам и очень нравятся.

Но значит ли это, что давить не нужно? Значит ли это, что санкции не нужны? Нет. Ибо самый большой подарок, который Трамп сделал путину и российской экономике – он дал им веру, что они могут победить и скоро закончится. Он зажег свет в конце тоннеля, дал эту веру и надежду. И это очень помогает российской экономике, которая уже находится под большим давлением. Потому что экономика это очень часто об ожиданиях и о психологии. И потому любые новые дополнительные санкции, даже слабые, даже символические, были бы очень полезны. Ибо они ударили бы в первую очередь не по доходам от продажи нефти, а по вере. Забрали бы у россиян надежду, у российского бизнеса, что скоро все вернется в старые добрые времена.

Но чтобы хоть что-то произошло, должно произойти чудо. Чудо в голове Трампа. И большой вопрос, верим ли мы до сих пор в чудеса….