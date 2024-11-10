План Трампа – снятие санкций в обмен на вывод войск

Стержень загадочного плана Трампа – прекратить российско-украинскую войну за 24 часами – это снятие санкций в обмен на вывод оккупационных войск РФ из Украины. План вполне реалистичный, а всё остальное – навески к нему.

Весьма вероятно, что Трамп публично озвучит формулу "санкции в обмен на войска" ещё до инаугурации. Например, на саммите "Двадцатки" в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Прекрасная площадка с учётом бразильско-китайского "плана мира".

В СМИ пока просочилась лишь первая часть плана Трампа о снятии санкций, но никак не прозвучит в обмен на что. Не звучит, поскольку есть те, кто хочет на этот план накинуть свои навески. И те, кто продолжает не только по инерции демонизировать Трампа.

Достоинства формулы снятие санкции в обмен на войска настолько очевидны, что вряд ли кто-то решится критиковать Трампа, когда он публично заявит её. Си Цзиньпину и Лулу да Силве будет сложно и неприлично это делать. Публичной критики почти не будет, но непубличное сопротивление формуле Трампа будет. Проблемы будет создавать Нетаньяху, который стремится набросать палестинских мух в украинский борщ и принудить Трампа расхлёбывать это одним пакетом.

Если Москва примет эту формулу, то Трамп действительно может закончить российско-украинскую войну за 24 часа, как обещал. За 24 часа оккупационные войска вполне могут убраться из Украины на своём автотранспорте. Уложатся в 24 часа даже на велосипедах, если будут энергично крутить педали. Кто не успеет, будет сам виноват.

Готовы ли кремлёвцы уже принять это предложение Трампа?

На этот вопрос они и сами пока не могут однозначно ответить. Поэтому ждут, когда наполовину скрытое станет известно всем. Пытаются выиграть время, а оно играет против них.

Как результат они уполномочили 9 ноября рябкова, печально известного заместителя лаврова, заявить, что в Кремле готовы внимательно рассмотреть все предложения Трампа по завершению российско-украинской войны. Рябков озвучил ещё и сложную словесную конструкцию, что у РФ появилась некая "новая ядерная опция" в связи с последними обновлениями её ядерной доктрины. "Новая опция" – это повтор старого – не забывайте, у нас есть ядерное оружие.

Суббота, обе партии в США отходят от выборов, а кремлёвцам так не терпится сказать Трампу – сделай нам официальное предложение, что они не дожидаются понедельника и выставляют рябкова с заявлением. Но опасаются, что в США не обратят на слова рябкова должного внимания, и поэтому он понёс пургу про ядерные опции. Кремлёвцы знают, что в США упоминание ядерного оружия не оставят без внимания и будут анализировать весь контекст.

Кремлёвцев действительно сильно поджимает время. До инаугурации Трампа почти три месяца, а за это время РФ ещё глубже погрузится в социальный и экономический коллапс. С коллапсом шутки плохи. Если пройти точку невозврата, то всё. Отыграть назад станет невозможно или крайне сложно и дорого. Проблема в том, что никто не знает, когда и как пересекается точка невозврата. Дата ни одной из революций не была предсказана. От себя замечу, даты бунтов, тоже. Поэтому многих "хороших русских" бесит слово деколонизация в применении к РФ.

Из-за их опасений пропустить точку невозврата одновременно с рябковым 9 ноября в эфир вышел профессор Соловей и поведал Евгению Киселёву, что кремлёвцы готовы к обсуждению формулы Трампа. Но среди них нет единства в вопросе, где должна пройти государственная граница между Украиной и РФ. Одни считают, по линии фронта, другие по линии фронта на 23 февраля 2022 г., а третьи готовы вернуть даже Крым. Но вроде уже есть консенсус, что бренд "путин" придётся снять в любом случае. Поэтому он обещает на 2025 г. выборы в Госдуму и президента. Заверяет, что им станет Денис мантуров.

Поскольку это могли принять за обычные осенние фантазии профессора, который не первый год предрекает транзит власти в РФ в следующем году, то Соловью дали слово-пароль. Соловей сообщил Киселёву, что ему доподлинно известно, Трамп уже поговорил по телефону с "путиным" и в беседе назвал войну "украинским инцидентом". Это должно показывать, Соловей не сочиняет на ходу, а владеет инсайдом и доносит позицию кремля. Нужно это для подготовки общественного мнения в РФ, для которого Соловей регулярно говорит по каким Телеграмм-каналам держать с ним связь, когда начнётся транзит власти. Кремлёвцы опасаются не только пропустить точку невозврата, но и народного творчества масс во время транзита.

Рябков и Соловей демонстрировали готовность кремлёвцев к обсуждению формулы Трампа уже на следующий день после того, как "путин" провёл валдайское совещание в Сочи, где поздравил Трампа. Кремлёвцы спешат, так как осознают, что сидят на пороховой бочке и не могут бесконечно долго обсуждать с Трампом снятие санкций в обмен на вывод войск.

Зато Трамп может позволить себе не спешить, так как у него есть несколько сильных рычагов давления на РФ. Вдобавок он ограничен процедурой инаугурации, после которой есть ещё процедура утверждения в Конгрессе его назначенцев на разные должности, с которых всё и будет проистекать. Это наслаивается на разногласия среди кремлёвцев о линии госграницы с Украиной и на сложностях в формуле Трампа. При всей простоте в ней есть сложности.

Но сначала о санкциях. Если Москва не примет формулу Трампа, то ему не останется ничего другого, как довести санкции до логичного конца – закрытия границы ЕС с РФ. Десять лет санкциями снижали подачу кислорода в РФ в надежде, что та образумится, но этого не произошло. Поэтому остаётся один вариант – совсем перекрыть кислород. Трамп – тот, кто на такое способен.

Новое правительство ЕС, еврокомиссары, которые вступят в должности с 1 декабря, тоже очень интересные и решительные люди. В частности, главой МИД ЕС будет Кая Каллас, экс-премьер Эстонии, внучка ссыльного участника Сопротивления советской оккупации. Новую должность – комиссара по обороне займёт литовец Андрюс Кубилюс, известный своим критическим отношением к рашизму и путинскому режиму. Урсула фон дер Ляйен остаётся президентом ЕС.

Комиссар по энергетике уже заявил, что ЕС может совсем отказаться от газа из РФ не к 2027 г., а раньше, и больше использовать сжиженный газ из США. Люк Фриден, премьер-министр Люксембурга, сказал 6 ноября, что в он хочет, чтобы у ЕС была своя сильная армия, так как не доверяет Трампу. Можно долго иронизировать по поводу Люксембурга и его армии, но стоит вспомнить, этот город-государство один из крупнейших банковских центров мира. Если Люксембург готов профинансировать большую армию ЕС, а он это может, то всё очень серьёзно. Афинские банкиры когда-то разгромили армию персидского царя, армию № 1 в древнем мире, и пустили на дно его флот.

Трамп явно получит поддержку в странах ЕС, если решит закрыть границу в ответ на отказ кремлёвцев принять его формулу. Проблемы могут возникнуть только с Польшей, которая сидит на транзите из РФ в ЕС. Орбан перечить Трампу не будет, тем более что ему ничего закрывать не надо, так как у Венгрии нет границы с РФ. Дуда дружил с Трампом и в Польше год президентских выборов. Поэтому полякам придётся обсуждать что-то более актуальное, чем Волынскую войну Армии Крайовой с УПА.

Эрдоган давний симпатик Трампа и не любит всю Демпартию США, так как Обама запрещал ему сбивать самолёты РФ и вообще вёл себя неправильно. Зато Трамп разрешит ему по дружбе не только сбивать и топить почти всё, что хочется, но и попросит закрыть Босфор во имя мира. За это даст самолёты F-35 и ещё что-то, о чём всегда мечтал Эрдоган.

В случае такого сценария точка невозврата в коллапсе в РФ может наступить быстрее, чем этого ожидают. В случае, если кремлёвцы примут формулу Трампа, то сбудется их текущая мечта – придётся говорить с многополярным миром Запада.

Трамп может снять с РФ только те санкции, которые ввели США. Но есть ещё санкции ЕС, Великобритании, Норвегии, Исландии, Албании, Черногории, Австралии, Канады, Японии, Кореи, Тайваня и так далее до Микронезии, разорвавшей дипотношения с РФ за нападение на Украину в 2022 г. В общем, кремлёвцам предстоит договариваться со всеми этими "марионетками США" и волноваться, что придётся отдать Японии Сахалин в одном пакете с Курилами. Многополярность она такая увлекательная.

Договариваться придётся на общем собрании. То есть, на Втором саммите мира, и прилюдно, во избежание новых инсинуаций, что Буш якобы говорил на ухо Горбачёву, что новых членов в НАТО принимать не будут никогда. Эта процедура явно займёт больше времени, чем 24 часа, а часики коллапса будут тикать.

Если на Второй саммит мира приедет Нетаньяху, и скажет, Израиль санкции не вводил и снимать ему нечего, но у него есть ряд претензий к РФ, то процесс может затянуться до второго пришествия. Поэтому "палестинских мух" следует сразу отделить от "украинского борща", несмотря на то что в Израиле пропагандисты стали резко говорить, что это одна и та же война. Ещё месяц назад они стабильно и уверенно утверждали – это разные войны.

Кремлёвцы, поскольку спешат, тоже не будут против такого разделения борща и мух, и должны охотно согласиться обсудить с Израилем вопрос о римской провинции Палестина где-нибудь на саммите глобального Юга. Впрочем, кремлёвцев может опять укусить какая-нибудь глобальная муха, и они захотят напустить палестинских мух в украинский борщ к радости Нетаньяху. Если "русская душа" загадочна, то их мозг безумно противоречив.

В целом, план Трампа – снятие санкций в обмен на вывод войск почти идеален. Не исключено, что он будет представлен как совместный план США и Аргентины.