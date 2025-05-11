Путин хочет Стамбула. Путин хочет напрямую.

Ибо знает, что это абсолютно выигрышный вариант. У КВН наедине с КГБ нет никаких шансов. Тем более, когда переговоры не начнутся – а продолжатся с предварительно подписанной арахамиями стамбульского черновика, в котором большинство своих требований россия считает уже согласованными.

Косвенные переговоры с США для путина полностью губительны. Ибо США – единственные на планете, имеющие мощные средства давления. Удалить Америку с трека переговоров – это для кремляди уже пол успеха, если не больше. Украина не была, не является и не будет равнопартнерской или равнопаритетной стороной, а лишь более слабая и искусленная жертва в преддефолтном состоянии, истощенная, полностью зависимая от третьих сторон, с предвзрывными настроениями. Устранение третьих сторон означает в дальнейшем играть в одни ворота.

Прямые переговоры – такие же асимметричные, как и вся война. На заведомо неравных прямых переговорах у жертвы нет козыря или супераргумента. Путин дожал Курсск, так что теперь смело может идти на прямые переговоры. Нет Курская – нечем торговаться.

Россия формирует наиболее удобную из всех поз на случай срыва прямых переговоров: в этом будет виноват КВН, который (и дальше включится прогнозируемая риторика) "хочет воевать, потому что хочет быть у власти вечно, еще и не оценивает реально положение дел" и тд и тп. Трампу это даже выгодно – крах идеи мира списать на "этих двух ишаков". Америка с Европой, конечно, помогут, но массово погибать будут не они. Им что. Сражайтесь до последнего, если такое дело.

Это и есть план путина: выйти из тяжелых косвенных переговоров с Трампом, войти в прямые переговоры с гордой, но более слабой жертвой, и после этого выйти с развязанными руками по еще большему ее поглощению.