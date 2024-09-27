Песков просит серьёзно отнестись к ''Путину'' и его ядерной доктрине

Кремлёвцы не знают, чем были уничтожены склады в Торопце и Тихорецке, но всё правильно поняли и запустили видеоролик с "путиным" и сменой ядерной доктрины. Эпические обломки дронов, уничтожившие склады, где по оценкам было снарядов на 4-5 месяцев войны, поставили кремлёвцев перед двумя вопросами. Первый, что это было.

Второй, чем отбиваться, если нападут Андорра с Гондурасом, а снарядов осталось мало. Это можно назвать новой версией двух вечных русских вопросов – кто виноват и что делать. Виноватой, в полном соответствии с духовно-нравственными российскими ценностями и традициями, назначили Украину как анти-россию. Тот парадокс, что если Украины не существует, то не существует и расеи, никого в кремле не смущает. Кремлёвцы выше понимания, что то, чего нет, не может быть антитезой тому, что есть. Их философ дугин давно решил эту логическую нестыковку. Кремлёвцев больше смущает не это, а то, что радары их ПВО не видели, что прилетело в Торопец и Тихорецк.

Часовые, похоже, тоже не видели. Дугин объяснить это не в силах. Поэтому кремлёвцы пошли по пути – ты суслика не видишь, а он существует. То, что ПВО не увидело украинских дронов, не означает, что они и Украина не существуют. Вероятно, раньше кремлёвцев по этому пути пошло военное командование. У кремля есть альтернатива для Германии, но нет альтернативы сусликам и дронам от герасимова. Герасимов и "путин" не могут объявить россиянам, что три огромных арсенала грохнула какая-то невидимая хрень, упавшая с неба. Герасимов может доложить об этом кремлю, что и сделал, но кремль не может доложить об этом россиянам, китайцам, Хамасу и Ким Чен Ыну без потери лица.

Все спросят, где было ваше ПВО, и почему бездействовала РПЦ и не дымила кадилами, отгоняя невидимую хрень с неба. Поэтому официально сообщили, ПВО сбило все украинские дроны, но обломки упали на арсеналы и всё нафиг разнесли, и так три раза. Два раза вблизи Торопца и один раз в Тихорецке. Если бы ПВО их не сбило, то было бы ещё хуже, хотя хуже некуда. Но это версия для управляемых, а не для дворянства. Дворянство в эти термоядерные обломки не поверило, хотя и старается делать вид, что верит. Соловьёв эти настроения в студии осторожно озвучивает, так как дворянство волнует вопрос, если хрень невидимая для РПЦ и ПВО, то может, ну его нафиг эту Украину с англосаксами, и лучше перейти к транзиту власти. Ибо неизвестно, что ещё может прилететь и где упадёт.

Власть в принципе не против транзита, хочет сказать, не на часі, но не может, поскольку запатентовано в Украине. Власть, состоящую из бывших разведчиков, контрразведчиков и тех, кто долго пил с теми и другими, мучает профессиональный вопрос – что это за НЛО посетило арсеналы, сколько у него было Махов, и что делать с ПВО. Что делать с РПЦ, власти ясно, – отправить к шаманам и неоязычникам на курсы повышения квалификации. Поэтому начальник РПЦ в звании патриарха забеспокоился и 24 сентября заявил, что он наблюдает засилие неоязычников в армии, сие не канонично и мы так не договаривались. Герасимов и власть в дроны-невидимки не верят, а потому попробовали объяснить всё тем, что Байден или лейбористы дали Украине какие-то чудные ракеты, но забыли об этом всех предупредить.

Байден дал как апологет американского империализма, а лейбористы из пролетарской солидарности. Если в некоторых американских СМИ в 2016 г. Трамп был выдвиженцем "Ржавого пояса", реднеков и спившегося рабочего класса, а сегодня он агент крупных корпораций, то кремлёвцы тоже могут позволить себе философию о ракетах.Но такое философствование не даёт ответа кремлёвцам о типе ракет, заглянувших на их арсеналы. Версию о ракетах кремлёвцы запустили по нескольким каналам для успокоения дворянства.

Её озвучил профессор Соловей у Латыниной. Он прямо сказал, ссылаясь на источники в кремле, это были ракеты, которые Великобритания дала Украине с согласия США. Служба герасимова тоже добавила тумана от себя и заявила, в сторону Шахтинска-Каменского в Ростовской области летели было две украинские ракеты, предположительно, "Нептуны", но ПВО их сбило и ищет обломки. Мыслящая часть дворянства, разночинцев и других в РФ получила таким образом исчерпывающий ответ на вопрос, что это было.

Но у кремля и герасимова по-прежнему нет ответов на вопросы, почему их ПВО не увидело ракеты, если это были действительно ракеты, и тому подобное. Нет и ответа на вопрос, как армии РФ воевать с Андоррой и Гондурасом, если почти все артсклады и хранилища топлива будут уничтожены некой хренью с неба в течении суток, а на мобилки вместо повесток в военкомат начнёт приходить смска "Слава Украине, смерть путину!". По сути, ударами по трём складам герасимову дали задание сделать расчёты и доложить кремлёвцам, за какое время они проиграют войну обычными вооружениями по причине их дефицита, и у них останется только ядерное оружие. В кремле всё правильно поняли и запустили в Плесецке новейшую ракету "Сармат", чтобы посмотреть, как она летает.

Ту самую, которой весной 2022 г. все в РФ обещали отправить на дно моря Британию за то, что Джонсон сорвал стамбульские соглашения и вёл себя как распоясавшийся лейборист, а не как консерватор, знающий толк в традициях и ценностях. Это была новая ядерная доктрина, сменившая прежнюю, – попасть ракетой в жерло Йеллоустонского вулкана, вызвать землетрясение по всей Америке и так избавиться от неё раз и навсегда, использовав всего одну ракету. Возможно, три, из расчёта, что одна всё-таки попадёт. Максимум пять, из расчёта, что три взлетят. Новейший "Сармат" в четвёртый раз продемонстрировал – рождённый ползать летать не может. Патрушев-старший с мая проводит ревизию флота, где значатся 14 подводных лодок, способных нести и запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Патрушев хочет узнать, они способны только нести или запускать тоже, но из-за "Сармата" ему не дают разрешение на пробный пуск этого старья. Никто не хочет опять говорить, она утонула как подлодка "Курск". Есть ещё авиация, способная в воздухе запустить ракету с ядерной головкой, но тоже с неведомым результатом. Симоньян поэтому и попросили год назад выступить с идеей о ядерном взрыве над Сибирью. Якобы с целью отключить спутники США, чтобы в Сибири не подумали – это учения пошли немножко не плану. На учениях всякое бывает. Авиация США тоже пару раз из-за случайностей роняла атомную бомбу в море возле Исландии и четыре термоядерные на своей территории, но они не сдетонировали. С ядерным оружием сейчас есть три очевидные проблемы.

Почти не осталось людей, которые его реально запускали, фактор случайности и проблемы сложных систем. В США по этим причинам всегда предпочитали ядерные бомбы, а не ракеты, как в СССР. Проще и надёжней. В СССР сделали ставку на ракеты и теперь РФ стоит перед проблемой рисков с ними связанных, которые нельзя устранить. Экипаж подводной лодки и самолёта, которые запустят такую ракету, могут стать первыми и единственными её жертвами. Как и того поезда с ядерными ракетами, который в 2022 г., согласно утечкам от "хороших русских", выехал из Забайкалья, доехал до границы с Украиной, и затем пропал с их радаров.

Наиболее безопасными для экипажей являются пуски из шахт, но норвежцы отметили незначительное повышение радиации после недавней неудачи с "Сарматом" на Плесецке. Был это неудачный пуск или плановый подземный ядерный взрыв, о чём кремль решил по примеру КНДР промолчать, так как на Генассамблее ООН сейчас хотят обсудить полную ликвидацию ядерного оружия, можно пока лишь гадать. В ситуации, когда каждый третий докладчик в ООН требует реформы его Совбеза, заявить, мы ядерные испытания провели в Плесецке, как минимум неуместно.

Герасимов посчитал и доложил кремлёвцам, через какое время они проиграют войну обычными вооружениями из-за падений неизвестных предметов с неба, и те сообщили 25 сентября, что сделают в этом случае. Назвали это очередным изменением своей ядерной доктрины. Новая доктрина получилась несуразной, видеоролик с ней запредельно постановочным, а зачитавший её текст "путин" совсем ненастоящим.

Если опустить кремлёвскую казуистику, то новая доктрина выглядит так. Если радары ПВО и наблюдатели РПЦ увидят, что из Украины или любого неядерного государства при поддержке ядерного государства, то есть – Индии, Китая или США, массово летят ракеты, самолёты или дроны в сторону расеи, то РФ пропорционально применит ядерное оружие против кого-нибудь. Первая несуразность, а если не увидят, как в Торопце и Тихорецке то, что, не применит? А если увидит, когда уже взорвётся очередное шубохранилище то, что, будет целиться в Йеллоустонский вулкан? Массово – это сколько, два, три, десять?

В частности, для дронов. Подобных вопросов любой военный, независимо от звания, может задать кремлёвцам ещё десятки и потребовать выдать ему служебные инструкции. Андорра, Гондурас или Украина могут уточнить, разрешён пролёт одной ракеты или дрона в час через границу РФ, или можно чаще? Будет ли за это нанесен ядерный удар по США или по Китаю, так как дроны куплены у него на Алибабе? Если дроны куплены у неядерного государства, например, у Тайваня, то новая доктрина на них распространяется или нет. Владельцам танков и иной бронетехники въезд в РФ и в Беларусь разрешён без всяких ограничений. Сколько бы их не въехало, ядерная война из-за этого не начнётся. В пешем порядке заходить тоже можно, и пушки с собой провозить можно.

Лукашенко после такого должен совсем потерять сон и покой, и отключить связь с Москвой. Осталось лишь уточнить на счёт границ россии. Можно начать с Крыма, а можно с островов Курильской гряды или с Пруссии и Чечни. Можно с Карелии, а можно с Якутии или сопок Манчжурии. "Путин" утверждает, что расея безразмерная, где русский, там и россия. Но не только юристов и ООН смущает такой подход. Если его принять, то везде будет Израиль и Палестина с Арменией и Украиной в придачу. Или повсеместная Великая Германия. Или Западный Китай в Африке и Северный по Уралу. Похоже, кремлёвцы хотят предложили Генассамблее ООН новую тему для обсуждений – о границах россии. Очень интересная тема.

Очевидна не только несуразность новой ядерной доктрины, но и способ её оглашения посредством видеонарезки из монолога "путина" перед девятью членами Постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию. "Путин" начал заседание с того, что стал объяснять постоянным членам, что они постоянно два раза в год собираются для пересмотра ядерной доктрины. Плохой ремейк на "Каждый год мы с друзьями ходим в баню" из фильма "Ирония судьбы, или с лёгким паром". В результате на следующий день песков был уполномочен просить всех, особенно потенциальных противников, серьёзно отнестись к тому, что "путин" наговорил вчера.

Песков произнёс: "Не только на этот раз, и ранее здравомыслящие главы государств, здравомыслящие политики, аналитики прекрасно понимают и понимали серьезность заявлений президента путина". Этот призыв пескова интересно смотрится на фоне уверений, что "путин" скоро совсем всё, которые кремлёвцы вторую неделю продвигают через "хороших русских" в эмиграции и профессора Соловья с "генералом СВР".