Песчаная жемчужина: пляжные курорты Сингапура, которые стоит посетить

Сингапур, небольшое островное государство на южной границе Малайзии, славится своими поразительными небоскребами, современными торговыми центрами и богатой культурной сценой. Тем не менее, Сингапур также является идеальным направлением для пляжного отдыха. С белоснежными песчаными пляжами, кристально чистыми водами и роскошными курортами Сингапур предлагает незабываемые возможности для тех, кто ищет релакс и комфорт. Готовьтесь к волнам, пальмам и незабываемым впечатлениям, ведь Сингапур ждет вас с открытыми объятиями!

1. Shangri-La Rasa Sentosa

Местонахождение : Остров Сентоса, Сингапур.

: Остров Сентоса, Сингапур. Адрес : 101 Siloso Rd, Сингапур 098970

: 101 Siloso Rd, Сингапур 098970 Вебсайт : https://www.shangri-la.com/singapore/rasasentosaresort/

: https://www.shangri-la.com/singapore/rasasentosaresort/ Рейтинг : 4.5 ⭐

Shangri-La Rasa Sentosa – уникальный пляжный курорт на острове Сентоса, идеальный для семейного отдыха и летних отпусков. Расположенный в объятиях теплого ветра и яркого солнца, это настоящий рай для любителей пляжного отдыха и незабываемых впечатлений.

Это единственный курорт в Сингапуре, расположенный всего в 100 метрах от пляжа. Мягкий песок, чистая вода и нежное солнце к вашим услугам.

Для семей с детьми Shangri-La Rasa Sentosa – идеальный выбор. Курорт предлагает 454 номера с видом на море, бассейны, холмы или сады. Пока дети развлекаются в детском клубе под наблюдением аниматоров, вы отдыхаете под пальмами.

Курорт располагает 6 ресторанами и барами с разнообразной кухней – от средиземноморской до азиатской. После активного дня на пляже можно расслабиться в спа-центре с массажами, сауной и гидромассажными ваннами.

Любите активный отдых? Курорт предлагает водные виды спорта, горки и бассейны.

Shangri-La Rasa Sentosa – шикарный курорт в Сингапуре для пляжного отдыха. Наслаждайтесь роскошью, солнцем и морским бризом – здесь ваш отпуск станет незабываемым.

2. Capella Singapore

Комфортный отпуск на пляжах Сингапура. Источник: От Vitali Kalasouski from Pixabay Комфортный отпуск на пляжах Сингапура. Источник: От Vitali Kalasouski from Pixabay

Местонахождение : Остров Сентоса, Сингапур.

: Остров Сентоса, Сингапур. Адрес : 1 The Knolls, Сентоса, Singapore 098297

: 1 The Knolls, Сентоса, Singapore 098297 Вебсайт : https://capellahotels.com/en/capella-singapore

: https://capellahotels.com/en/capella-singapore Рейтинг : 4.7 ⭐

Если вы ищете место, где роскошь сочетается с природой, а комфорт – с безграничным океаном, Capella Singapore – ваш идеальный выбор. Курорт расположен на острове Сентоса, окружен тропической зеленью и морскими бризами. Здесь вы можете просыпаться с видом на океан и наблюдать, как солнце погружается в воды Южно-Китайского моря вечером.

Курорт предлагает роскошные виллы, люксы и резиденции. Каждый номер – это уникальное пространство, сочетающее современный дизайн с традиционными элементами. Виллы с частными бассейнами, террасами и садами создают атмосферу уединения.

В Capella Singapore вас ждет новый гастрономический опыт. Ресторан Cassia приглашает в путешествие по миру китайской кухни с изысканными блюдами и винами, а The Knolls предлагает средиземноморскую кухню с видом на бассейн.

Auriga Spa предлагает уникальные процедуры, основанные на лунных циклах. Пляжный отдых дополняется близостью к Universal Studios Singapore и другим достопримечательностям острова Сентоса.

Capella Singapore – один из самых лучших пляжных курортов Сингапура. Погрузитесь в атмосферу комфорта, гармонии и свободы моря – ваше путешествие станет незабываемым!

3. Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa

Местонахождение : Остров Сентоса, Сингапур.

: Остров Сентоса, Сингапур. Адрес : 2 Bukit Manis Rd, Sentosa, Сингапур 099891

: 2 Bukit Manis Rd, Sentosa, Сингапур 099891 Вебсайт : https://www.sofitel-singapore-sentosa.com/accommodation/

: https://www.sofitel-singapore-sentosa.com/accommodation/ Рейтинг : 4.5 ⭐

Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa – идеальное место для исключительного отпуска в Сингапуре с роскошным размещением, спа-процедурами и доступом к приватному пляжу. Расположенный на острове Сентоса, этот курорт олицетворяет роскошь, комфорт и изящество.

Курорт предлагает 174 роскошных номера и виллы, оформленных в современном тропическом стиле. Отсюда открываются великолепные виды на море, лес или сады. Курорт расположен в нескольких минутах ходьбы от Tanjong Beach Club, одного из самых красивых пляжей острова, где можно расслабиться на белом песке и поплавать в чистых водах.

Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa – это не только пляжный курорт. В спа-центре предлагается следующее: фитнес-центр, бассейн и поле для гольфа. Курорт предлагает разнообразные рестораны и бары, где можно наслаждаться изысканными блюдами китайской, средиземноморской и других кухонь мира, а также коктейлями на фоне заката.

Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa – идеальное место для пляжного отдыха в Сингапуре, будь то романтический уикенд или активный семейный отпуск.

4. The Ritz-Carlton, Millenia Singapore

Лучшие курорты Сингапура для отдыха. Источник: by Ahmad Rizaldi от Pixabay Лучшие курорты Сингапура для отдыха. Источник: by Ahmad Rizaldi от Pixabay

Местонахождение : Марина Бэй, Сингапур

: Марина Бэй, Сингапур Адрес : Marina Bay 7, Raffles Ave., Сингапур 039799

: Marina Bay 7, Raffles Ave., Сингапур 039799 Вебсайт : https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/sinrz-the-ritz-carlton-millenia-singapore/

: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/sinrz-the-ritz-carlton-millenia-singapore/ Рейтинг : 4.6 ⭐

The Ritz-Carlton, Millenia Singapore – настоящая жемчужина среди пляжных курортов Сингапура, которая предлагает комфорт, роскошь и высокий уровень сервиса. Утонченность и элегантность простора курорта поражают с первого взгляда. Каждый элемент отображает стиль и роскошь, создавая атмосферу, в которой вы будете чувствовать себя особенным.

Курорт предлагает разнообразные номера и люксы, оформленные в современном стиле, с прекрасными видами на город или море. В спа-центре предлагается процедуры для здоровья и красоты, а фитнес-центр оснащен современным оборудованием. Бассейн на крыше – идеальное место для релакса с потрясающими видами на город и море.

Рестораны курорта славятся изысканной международной кухней от известных шеф-поваров, а бары предлагают широкий выбор коктейлей и вин.

Местоположение курорта позволяет легко добраться до достопримечательностей, таких как Gardens by the Bay или Сингапурский музей искусств (SAM).

The Ritz-Carlton, Millenia Singapore – идеальное место для роскошного отдыха в сердце города, где мечты об идеальном пляжном отпуске становятся реальностью.

5. W Singapore - Sentosa Cove

Местонахождение : Сентоса Ков, Сингапур

: Сентоса Ков, Сингапур Адрес : 21 Ocean Way, Сингапур 098374

: 21 Ocean Way, Сингапур 098374 Вебсайт : https://www.marriott.com/en-us/hotels/sinwh-w-singapore-sentosa-cove

: https://www.marriott.com/en-us/hotels/sinwh-w-singapore-sentosa-cove Рейтинг : 4.5 ⭐

W Singapore – Sentosa Cove олицетворяет энергию и стиль. Тематический дизайн, вдохновленный природой и морскими элементами, наполняет каждый уголок отеля оригинальностью и яркостью. Номера и люксы оформлены в современном стиле с яркими акцентами и современным оборудованием, с видами на море, город или соседние острова.

Курорт идеально подходит для тех, кто ищет динамические и активные развлечения. Здесь есть спа-центр, фитнес-зал с современным оборудованием, а также экстремальные водные виды спорта и скалолазание. Рестораны и бары предлагают широкий выбор блюд и напитков, а яркий ночной клуб на крыше станет идеальным местом для вечерних развлечений и танцев.

Курорт расположен в нескольких минутах ходьбы от прекрасных пляжей и многочисленных развлечений Сентоса Ков.

W Singapore - Sentosa Cove – один из лучших пляжных курортов Сингапура, который наполнит ваш отпуск яркими цветами и весельем.

6. The Fullerton Bay Hotel Singapore

Роскошный отпуск в лучших пляжных курортах Сингапура. Источник: By Pexels from Pixabay Роскошный отпуск в лучших пляжных курортах Сингапура. Источник: By Pexels from Pixabay

Местонахождение : Марина Бэй, Сингапур

: Марина Бэй, Сингапур Адрес : 80 Collyer Quay, Сингапур 049326

: 80 Collyer Quay, Сингапур 049326 Вебсайт : https://www.fullertonhotels.com/fullerton-bay-hotel-singapore

: https://www.fullertonhotels.com/fullerton-bay-hotel-singapore Рейтинг : 4.7 ⭐

The Fullerton Bay Hotel Singapore с видом на залив Марина Бэй предлагает роскошное размещение и рестораны на набережной. Отель сочетает классический и современный стиль Fullerton, предлагая 100 просторных номеров и люксов с изысканной отделкой и стильной мебелью. Огромные окна от пола до потолка открывают потрясающие виды на залив и набережную.

Курорт предлагает первоклассные удобства, включая открытый бассейн с панорамными видами, фитнес-центром и спа. Рестораны отеля предлагают разнообразную мировую кухню.

The Fullerton Bay Hotel Singapore – идеальное место для роскоши и комфорта, где история сочетается с современностью.

7. The Barracks Hotel Sentosa

Местонахождение : Остров Сентоса, Сингапур.

: Остров Сентоса, Сингапур. Адрес : 2 Gunner Ln, Сингапур 099567

: 2 Gunner Ln, Сингапур 099567 Вебсайт : https://www.thebarrackshotel.com.sg/

: https://www.thebarrackshotel.com.sg/ Рейтинг : 4.8 ⭐

The Barracks Hotel Sentosa – историческое здание, превращенное в роскошный отель с бассейнами и ресторанами. Это воплощение элегантности и роскоши среди пляжных курортов Сингапура.

Отель предлагает роскошные номера и люксы, оформленные с исключительным вкусом, сочетающим современные удобства с элементами колониальной эпохи. Просторные номера с высокими потолками, комфортными кроватями и роскошными ванными комнатами создают атмосферу уюта.

Уединенный бассейн, окруженный тропической зеленью, обеспечивает покой и релакс. Пляж расположен в нескольких минутах ходьбы. Курорт предлагает бесплатный трансфер до ключевых локаций Сентосы, а также близость к Universal Studios Singapore и Gulf Gardens.

Рестораны отеля предлагают изысканную мировую кухню с местными ингредиентами, а на открытой террасе можно наслаждаться коктейлями с видом на пейзажи.

The Barracks Hotel Sentosa – самый лучший пляжный курорт Сингапура, где роскошь сочетается с комфортом и стилем.

8. Amara Sanctuary Resort Sentosa

Комфортные шале на пляжах Сингапура. Источник: By dodejung from Pixabay Комфортные шале на пляжах Сингапура. Источник: By dodejung from Pixabay

Местонахождение : Остров Сентоса, Сингапур.

: Остров Сентоса, Сингапур. Адрес : Sentosa Island, 1 Larkhill Rd, Сингапур 099394

: Sentosa Island, 1 Larkhill Rd, Сингапур 099394 Вебсайт : https://sentosa.amarahotels.com/

: https://sentosa.amarahotels.com/ Рейтинг : 4.3 ⭐

Amara Sanctuary Resort Sentosa – идеальное место для спокойного пляжного отдыха в окружении природы и роскоши. Курорт предлагает номера и виллы, оформленные в современном стиле с элегантностью. Частные бассейны, балконы или сады обеспечивают покой и уединение.

Курорт располагает прекрасными пляжами с мягким песком и чистыми водами, а также бассейном с соленой водой и комфортными шезлонгами.

Amara Sanctuary Resort Sentosa – оаза спокойствия и роскоши в сердце природы острова Сентоса, где ваш отпуск станет незабываемым.

9. Resorts World Sentosa

Местонахождение : Остров Сентоса, Сингапур.

: Остров Сентоса, Сингапур. Адрес : 8 Sentosa Gateway, Сингапур 098269

: 8 Sentosa Gateway, Сингапур 098269 Вебсайт : https://www.rwsentosa.com/

: https://www.rwsentosa.com/ Рейтинг : 4.6 ⭐

Resorts World Sentosa – премиальный курорт на острове Сентоса, занимающий 49 гектаров и предлагающий незабываемые впечатления:

Universal Studios Singapore : погрузитесь в мир Голливуда с аттракционами и персонажами.

: погрузитесь в мир Голливуда с аттракционами и персонажами. SEA Aquarium: один из самых больших аквариумов в мире с более чем 100 000 морскими жителями.

Aquarium: один из самых больших аквариумов в мире с более чем 100 000 морскими жителями. Dolphin Island : встречи с дельфинами и возможность поплавать с ними.

: встречи с дельфинами и возможность поплавать с ними. Adventure Cove Waterpark : водные горки, волны и аттракционы для всей семьи.

Курорт славится шестью уникальными отелями и ресторанами мирового класса. С 2011 года он получает награду Best Integrated Resort на TTG Travel Awards в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Resorts World Sentosa – настоящий рай для ищущих приключения, роскошь и незабываемые впечатления.

10. Dusit Thani Laguna Singapore

Экзотический отпуск в пляжных курортах Сингапура. Источник: by Adam from Pixabay Экзотический отпуск в пляжных курортах Сингапура. Источник: by Adam from Pixabay

Местонахождение : Сентоса, Сингапур

: Сентоса, Сингапур Адрес : 11 Laguna Golf Green, Сингапур 488047

: 11 Laguna Golf Green, Сингапур 488047 Вебсайт : https://www.dusitthanilagunasingapore.com/

: https://www.dusitthanilagunasingapore.com/ Рейтинг : 4.3 ⭐

Dusit Thani Laguna Singapore – роскошный курорт на территории знаменитого Laguna National Golf Resort Club, в 10 минутах от аэропорта Чанги и в 15 минутах от центра города. Курорт предлагает 198 шикарно оформленных номеров и люксов, восемь бассейнов, а также помещения для встреч и мероприятий.

Гости имеют привилегированный доступ к двум чемпионским полям для гольфа: Masters и Classic. Курорт также предлагает рестораны мирового класса, теннисные корты и оздоровительный центр Devarana Wellness.

Dusit Thani Laguna Singapore – идеальный выбор для ищущих приключения, релакс и незабываемые впечатления в окружении природы Сингапура.

Вывод

Лучшие пляжные курорты Сингапура предлагают непревзойденные виды, роскошные удобства, изысканную кухню и спокойствие для беззаботного отпуска. Ищете ли вы романтическую атмосферу, семейные развлечения или отдых под солнцем, пляжные курорты Сингапура станут идеальным выбором. Планируйте свой следующий отпуск в Сингапуре и подарите себе незабываемые впечатления в этой волшебной дестинации!