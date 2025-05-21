Отношение Трампа к Путину – типичный, хотя и не такой распространенный в политике пример политического романа, когда перезревшая Джульетта ищет признания престарелого Ромео и мечтает о свидании в Розовом саду. Когда же Джульетта осознает, что Ромео, хотя и говорит ей все ожидаемые комплименты, но совсем не ищет встречи с ней, она теряет остатки здравого смысла и начинает искать пути, которыми можно было бы обеспечить свидание. И, конечно, она очень не хочет делать ничего, чтобы оскорбило и разозлило ее Ромео из питерского обблеванного парадного.

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До того ж, вона змушена приховувати перед друзями і подругами це почуття, бо вони вже починають підозрювати, що з нею щось не так, особливо коли вона плаче над подарованим Ромео аляповатим портретом й забуває зʼїсти двадцять пʼятий чізбургер.

Коли ви звинувачуєте Дональда Трампа у відсутності логіки, згадайте, як багато у вас самих було логіки в момент кохання – тим більш, коли з вами не зустрічалися або надсилали гарбуза.

Коли ви запитуєте коли ж це кохання мине, зверніть увагу, що воно не минає вже багато років. Просто палка закоханість в Путіна може бути останнім коханням Дональда Трампа.