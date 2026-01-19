Переговоры в Вашингтоне, или Почему Трамп тянет время

Визит нашей делегации в США вряд ли приведет к видимым прорывам. Трамп отказался от блицкрига. Но несмотря на это – визит важный. Потому что сейчас формируется повестка дня на следующие месяцы.

1. К сожалению, сейчас Трамп принял решение отложить украинский вопрос и сосредоточиться на Гренландии и на Ближнем Востоке. Но это не значит, что украинский вопрос задвинут в тупик дальнего ящика. Логика дистопадовых выборов в США заставит Трампа вернуться к украинскому вопросу уже в ближайшие несколько недель.

2. Визиту украинской делегации предшествовала довольно активная подготовительная работа. Посол Украины в США Ольга Стефанишина провела серию встреч с теми, кто в Америке принимает решения по бюджетам и санкциям. В частности, посол встретилась с Майком Роджерсом (председатель Комитета с Тедом Крузом (председатель Комитета по торговле Сената, а также он является соавтором санкций против РФ). С ним говорили о схеме: поставки американского газа Украине как части гарантий безопасности. Состоялись также контактные встречи с Heritage Foundation, который является главным центром Heritage Foundation.

3. В то же время следует обратить внимание, что украинская делегация встретится с Кушнером, Виткофом и Дриксолом (по сути - представитель Венса с которым имеет неплохие отношения Буданов, вошедший в украинскую переговорную группу). Проще говоря - переговоры идут на самом высоком возможном на сегодняшний день уровне.

4. Я уже писал, но еще раз повторю: логика Трампа – это прежде всего логика переговоров с Китаем, где он должен противопоставить что-то шантажу редкоземам. . Сейчас эта логика укладывается в три главных вещи:

- контроль за нефтяным рынком мира с возможностью диктовать цены;

– Благодаря этому и не только – увеличить объемы торговли долларом.

- попытаться получить контроль над главными логистическими точками мира (северный морской путь, Суэцкий и Панамский каналы)

4. Исходя из этой логики, Трампу пока не требуется завершение войны в Украине. Ему выгодно продолжение ослабления России. В то же время, следует обратить внимание, что все вышеназванные пункты далеки от близкого финиша. Поэтому жизнь обязательно будет вносить свои коррективы.

К сожалению, блицкриг на который мы рассчитывали точно переносится. Но я остаюсь при мысли, что следующее переговорное окно возможностей откроется весной и оно будет продиктовано, прежде всего, логикой выборов и началом переговоров с Китаем.