Переговоры в Стамбуле: техническое поражение за неявку дают в спорте, в политике это не работает

Синхронно до стамбульської гри в жмурки КМІС оприлюднив соціологічний замір трьох мирних планів, які лежать зараз в оперативній площині. Умовно вони такі:

План Трампа:

Європа (не Америка) дає гарантії безпеки, Україна вступає в ЄС, росія забирає всі по факту окуповані території, США офіційно визнають Крим російським і знімають санкції.

План путіна:

Україна скорочує армію, вступає в ЄС та офіційно віддає росії 4 області плюс Крим.

План Європи-України:

Європа і США дають гарантії, Україна вступає в ЄСа росія забирає всі по факту окуповані території, але вони лишаються в статусі невизнаних.

Кожен із цих мирних планів тепер уже виміряний соціологічно:

План Трампа: 61% проти, 29% за

План путіна: 82% проти, 10% за

План Європи-України: 51% за, 40% проти

Отже, маємо переможця мирних планів: народ підтримує план Європи, хоча це й не значить, що до нього хтось колись прийде. Що важливо розуміти зі соціології КМІСу: 51% українців готові втрачати території, але не визнавати цю втрату офіційно; 29% готові втрачати території офіційно; 10% готові віддавати навіть Херсон і Запоріжжя, пристаючи на всі вимоги путіна. Як бачимо з формулювань питань, наша перемога ніким не розглядається й не заміряється соціологічно, а всі сценарії виходу з війни базуються на втраті територій (якщо не офіційно, то принаймні в статусі невизнаних).

На тлі таких настроїв, власне, й розгортається Стамбул, у контексті якого варто нагадати: технічну поразку за неявку дають у спорті, в політиці це не працює.