Переговоры в Стамбуле могут закончиться в Омане

Делегация РФ прибудет 15 мая в Стамбул, но без двойников "путина". Слишком много рисков, включая вероятность ареста или столкновения над Чёрным моря её самолёта с неизвестным дроном или НЛО. У кремлёвцев нет и потребности спешить, поскольку это будет лишь первой встречей о начале переговоров о 30-дневном прекращении огня. По закону жанра должна быть минимум ещё одна подобная встреча, прежде, что что-то будет подписано. Тем более на уровне глав государств.

Затягивание переговоров о прекращении огня без его прекращения абсолютно в русле общей стратегии Москвы. Прямой повтор ситуации марта 2022 г. Но на это раз кремлёвцы ставят целью не просто подписание соглашения типа Стамбул-2, но и его утверждение на личной встрече Зеленского с "путиным". Для безопасности "путина" встречу планируют в Катаре или в Омане.

Ещё 17 апреля в Москву внезапно прилетал эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и лично встречался с "путиным". Официальная тема визита – обсудить российско-украинскую войну и ситуацию на Ближнем Востоке. Вроде ничего удивительного – через Катар, как и через ОАЭ и Саудовскую Аравию, периодически ведут переговоры об обмене пленными. В августе 2024 г. в Катаре готовили официальное открытие переговоров между Украиной и РФ, но оно сорвалось из-за входа ВСУ в Курскую область. В Катаре свернули тогда даже переговоры между Израилем и Хамас.

В январе 2025 г. вновь появилась информация о начале в Катаре переговоров между РФ и Украиной, но продолжения не имела. На этом фоне визит эмира выглядит логично, тем более что он не скрывал своих целей.

Но приезд в Москву 22 апреля через пять дней после него султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида вызывал вопросы. Не только из-за временного контекста, но и так как это первый визит султана Омана в Москву с момента её появления. Официальная цель его – обсудить форму выдачи виз гражданам РФ и торговлю. Но султаны по таким мелочам не прилетают, тем более сразу после эмиров. Султан явно летал поговорить о большем, чем визы, и очень актуальном для кремлёвцев.

Наиболее вероятно, за две недели до ста дней Трампа кремлёвцы стали лихорадочно искать место куда можно оправить самолёт с "путиным" для переговоров так, чтобы его по дороге не сбили и не арестовали по прибытию. Иранское ПВО явно обещает не стрелять, если над ним будет пролетать "путин" в сопровождении двух-трёх истребителей, а Катар и Оман не члены договора о МУС, в отличие от Турции. Не будем гадать, кремлёвцы готовят Оман как запасной аэродром или с эмиром Катара договориться не удалось.

Кремлёвцы ещё летом 2024 г. заявили, что Эрдоган вышел у них из доверия, и поэтому "путин" к нему после своей инагурации 7 мая не прилетит. Прошёл ровно год и можно не сомневаться, что "путин" в Турцию 15 мая не прилетит даже инкогнито по туристической визе. Это одна из причин, по которым Саудовская Аравия, а не Турция стала местом для переговоров между США, РФ и Украиной. Похоже, в кремле считаю Эрдогана таким же непредсказуемым, как и Трампа. Особенно после падения режима Асада и угроз дать по рукам Нетаньяху, если продолжит терроризировать Сирию.

Поиск кремлёвцами загодя в апреле мест для приземления "путина" был логичным, так как они понимали, что после 30 апреля долго тянуть резину с ответом Трампу не выйдет – прекращение огня подписать придётся. Естественно, что кремлёвцы стали готовиться к разным вариантам с максимумом выгоды для себя.

Песков сообщил 11 мая, что переговоры в Стамбуле пройдут без прекращения огня, на чём настаивали Украина, ЕС и США, и будут вестись именно о нём, а не о перемирии и тем более о вечном мире. Схема кремля – выбить из Украины за один присест "вечный" мир и отказ от части территории переместилась в нижний ящик стола. Но и схему США – сначала прекращение огня на месяц без всяких условий и лишь затем переговоры – они тоже отодвинули. По сути, песков ушёл с первой фазы схемы Трампа в нулевую, и при этом выставил условие – размещение миротворцев в Украине для Москвы неприемлемо.

Позиция, озвученная песковым за день до ультиматума Европы и США прекратить с 12 мая стрелять, означает, что встреча в Стамбуле в "нулевой" фазе пройдёт и с нулевым результатом в стиле "стороны договорились договариваться". Везти на "нулевую" фазу многократно обнулённого "путина" смысла нет, зато риски и издержки велики. Трамп, правда, помахал "морковкой", когда сообщил, что он будет 13 мая в Саудовской Аравии и может заехать в Стамбул, если там будут "путин" с Зеленским, но это живо напомнило "чекистам" их любимую операцию "Трест".

Вдобавок, "путин" смиренно ждущий Трампа в Стамбуле – это не путинские опоздания к британской королеве и Папе Римскому. Это гораздо круче, особенно, если Трамп в итоге в Стамбул не приедет, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы. Трамп сказал Нетаньяху, что в Израиль точно не приедет, а "путину", что возможно приедет в Стамбул. Дипломатично проводит воспитательную работу с обоими.

Стратегия кремля тянуть резину, разумеется, имеет свои преимущества, но у неё есть предел – резина может лопнуть.

Есть разные варианты как это может выглядеть. Есть и такой, гуляющий в соцсетях, – Украина после скандала со шпионами объявляет Венгрии войну. Венгрия просит НАТО активировать статью 5. НАТО это делает, и французские, британские, немецкие и другие солдаты заполняют Украину, не спрашивая разрешения ни у Зеленского, ни у "путина", и наплевав на предупреждения пескова. Войска НАТО, дойдя до линии фронта, предлагают РФ собрать манатки и убраться из Украины, чем показывают лаврову, вассерману и другим знатокам как работает статья 5.

Вариант как из анекдота, но в 1688 г. Славная революция в Англии прошла именно по такому сценарию – английская армия дружно сдалась в плен голландской армии вопреки воле короля Якова II, когда та высадилась на острове. Сопротивление оказала только рота католиков-ирландцев в Рединге из-за категорической неприязни к протестантам, особенно к иностранным.