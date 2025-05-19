Переговоры Трампа с Путиным: что в результате

По сути после переговоров Трампа с Путиным мы имеем следующее:

- разговор совершенно не приблизил нас к развязке войны, все еще – впереди;

- никакого 30-дневного "перемирия" в ближайшей перспективе не будет;

- РФ как обстреливала Украину, так и будет продолжать это делать;

- Путин откладывает введение санкций в отношении РФ (это была одна из основных задач Кремля);

– Москва будет продолжать рассказывать, что там "за мир" и потребует капитуляции Украины;

- очередное "окно возможностей для переговоров" может открыться после летней (удачной или неудачной) военной кампании российских оккупантов.