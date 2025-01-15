Патрушев проигрывает битву с тенью и целует перстень Трампа

Когда "теневой" правитель расеи патрушев в мае 2024 г. после переназначения "путина" ушёл на должность смотрящего за флотом РФ, это вызывало недоумение. Теперь, когда "теневой" правитель и "теневой" флот обрели друг друга, всё прояснилось.

Крымчанин Андрей Клименко, давно отслеживающий Чёрное море, первым в Украине указал на относительность термина "теневой" флот, поскольку все эти кораблики ходят с вполне легальными документами. Они лишь страхуются в сомнительных компаниях и имеют другие сомнительности, включая принадлежность сомнительному государству РФ. Но в целом всё у них официально и никакой тени. Однако, тень существует, отслеживать её и отправили старика патрушева.

Весной 2024 г. подсанкционный флот у РФ уже был, но насчитывал с десяток кораблей. Зато "серый" танкерный флот под флагом Монголии и других государств превышал сотню суден. Занимался он тем, что возил нефть по схемам двойной или "теневой" бухгалтерии, что и позволяет называть его вместе с подсанкционными кораблями "теневым" флотом. Поскольку Байден перед уходом из Белого дома отправил 180 кораблей РФ под санкции, включая вторичные, то доля тени в операциях этого флота резко возросла. Наблюдатели писали, в кремле не знают, как теперь с этим жить и работать. Зато можно быть уверенным – патрушеву тени сильно добавилось.

Весной 2024 г. "теневому" правителю поставили конкретную задачу – навести порядок в "теневой" бухгалтерии флота, заодно провести его общий аудит, с чего патрушев и начал. Корпорация "чекистов" не понаслышке знает, при "теневой" бухгалтерии часть прибыли имеет свойство уходить в тень минуя кассу корпорации. Уменьшить долю беглой прибыли при торговле подсанкционной нефтью и поручили патрушеву, как идейному "чекисту" из расчёта, что он задачу честно выполнит, а не уйдёт в схемы.

Для облегчения ему миссии старшего сына патрушева, Дмитрия, перевели с министра сельского хозяйства в замы премьера мишустина без конкретного портфеля. Дмитрий с 2012 г. в совете директоров "Газпрома", а его младший брат Андрей, выпускник академии ФСБ, состоит в правлении "Газпром нефть" и ещё подрабатывает у сечина в "Роснефти". Только закончив академию ФСБ, а не геологоразведку, можно по-настоящему серьёзно заниматься газом, нефтью и другой геологией.

Ничего необычного. Просто не все "чекисты" имеют допуск к нефти и газу. Это очень элитный клуб. Поэтому Михаил, сын генерала ФСБ шелкова, работающий в "Ростехе" у чемезова, на днях купил за более миллион долларов в США компьютерную программу, позволяющую отслеживать перелёты пользователей ею из США на другие континенты, чем привлек к себе внимание. Ничего шпионского. Просто хочет допилить программку под "Аэрофлот" и в целом под РФ. Надо осваивать новые типы рынков и, так сказать, на стыке наук.

И так у них во всём. Бизнесов в РФ, неподконтрольных ФСБ, очень немного. Но есть проблема – каждая из группировок чекистов норовит уменьшить свои взносы в общак корпорации, ссылаясь на санкции и другие объективные трудности. Задача патрушева – призывать их к корпоративной солидарности, и не только призывать.

Этим он почти год занимался в рубрике "Нефть и флот", но Байден резко усложнил ему задачу. При "теневой" торговле нефтью якобы по 60 баксов за бочку люди сечина что-то уводили себе в карманы, прикрываясь секретностью, откатами посредникам, расходами на содержание фирм-прокладок и т.п. Рядовые проверяющие, даже с корочками ФСБ, мало что могли с этим поделать, поскольку корочки ФСБ есть у всех. Поэтому и потребовался патрушев, перед которым должны сниматься все грифы секретности. Пока речь шла о двух-трёх десятках корабликах, это более-менее работало. Но Байден масштабировал эту задачу и дал мощный стимул нефтяным и флотским чекистам к созданию новых схем с привлечением криптовалют, арабских шейхов, на которых управы нет, и ещё невесть кого.

У патрушева от этого потемнело в глазах, поскольку он понял, что не сможет должным образом контролировать разрастающуюся тень над нефтью и флотом.

Как пример, ситуация с сжиженным газом. Его из-за санкций стали автоцистернами возить с Ямала в страны Центральной Азии и в Афганистан. Но афганские фирмы за него платежи часто задерживают, а то и просто отказываются платить. Отказываются сами по себе или в сговоре с фирмами-продавцами, не в силах установить для всех таких случаев ни внутренняя контрразведка ФСБ, ни фирма "Патрушев и сыновья". Вскоре волна таких задержек и отказов накроет и танкеры с нефтью, а в новых условиях каждый кораблик РФ будет ещё и запредельно шифроваться от ЦРУ, патрушева и других заинтересованных лиц, и делать это ему не запретишь.

Судя по тому, что два малых танкера, расколовшихся 15 декабря на мели в Чёрном море, до сих пор источают в большом количестве мазут, его на корабликах было похоже больше, чем заявленные 9,2 тыс. тонн. Есть простой способ увеличить загрузку – залить в отсек корабля для балласта мазут или нефть вместо забортной воды. Получится солидный приварок в деньгах для капитана, команды и не только.

Патрушев понимает, он в этом утонет и не сможет победить эту тень. Поэтому с горя толкнул 14 декабря речугу о том, что к концу года Украина исчезнет, поскольку об этом якобы сказал Трамп. Накануне, 13 декабря ФСБ разогнала в Ютубе, ТикТоке и других соцсетях видеоролики, где некие мужичонки внушали с понурым видом, Трамп сказал, что Украина должна поднять белый флаг и извиниться перед РФ. Где и когда это сказал Трамп, мужичонки не признавались. Патрушев де-факто повторил всё это 14 декабря, чем встал в один ряд с мужичками. Верь после этого басням профессора Соловья о великом "теневом" правителе расеи, ведущем незримый бой с "голубями" из корпорации "Ростех" чемезова.

Патрушев в курсе, что проигрывает бой с тенью. Патрушев так же в курсе, что ему 73 года, что у него репутация кристального чекиста, и она не нравится части его партнёров по корпорации. Патрушев также в курсе, что из-за долгожительства во внутренних органах он много знает о многих, и что партнёры по корпорации об этом в курсе. Он также знает, что Сталин любил говорить – незаменимых людей в его корпорации нет. Поэтому патрушеву было легко сделать вывод, что на бой с тенью в торговле подсанкционной нефтью вместо него вскоре оправят кого-то другого. Патрушев, в отличие от Украины, до конца года не доживёт. Во всяком случае, в статусе смотрящего за флотом точно не доживёт.

Байден непроизвольно уволил патрушев, из-за чего тот и вышел 14 декабря с молитвой к Трампу об исчезновении Украины. Но этим патрушев подписал себе приговор, так как его молитва – это публичная демонстрация готовности к сотрудничеству с Трампом и ЦРУ. Патрушев молит Трампа избавить его от Украины и новых санкций Байдена, но взамен он или РФ должны будут сделать США и Трампу нечто очень приятное. Иначе эта сделка для США не имеет смысла.

Возникаю два вопроса. Первый – это один патрушев целует перстень Трампа или это предложение от всей чекистской корпорации. Второй – почему это предложение сделано публично и в форме такой корявой и скоропалительной медиа-операции. Ведь у чекистов и лично у патрушева есть для этого непубличные каналы связи, и почему он или корпорация ими не воспользовались. Ждём разъяснений от профессора Соловья и его источников в кремле. Только ему по силам разобраться в закоулках чекизма.